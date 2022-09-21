https://ria.ru/20220921/kitay-1818433385.html

Си Цзиньпин приказал армии сосредоточиться на подготовке к боевым действиям

Си Цзиньпин приказал армии сосредоточиться на подготовке к боевым действиям - РИА Новости, 21.09.2022

Си Цзиньпин приказал армии сосредоточиться на подготовке к боевым действиям

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) "должна сосредоточиться на подготовке к участию в настоящих боевых действиях", заявил председатель КНР и глава... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T14:54

2022-09-21T14:54

2022-09-21T16:37

в мире

си цзиньпин

китай

пекин

народно-освободительная армия китая

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ПЕКИН, 21 сен — РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) "должна сосредоточиться на подготовке к участию в настоящих боевых действиях", заявил председатель КНР и глава Центрального военного совета страны Си Цзиньпин.Как сообщило Центральное телевидение Китая, такое указание глава государства направил участникам семинара по национальной обороне и военной реформе, которое прошло в Пекине. В мероприятии приняли участие члены Политбюро ЦК КПК.Лидер КНР также поручил строго придерживаться плана по достижению целей реформы армии.Распоряжение Си Цзиньпина прозвучало на фоне обострения ситуации вокруг Тайваня. Так, в среду утром официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И заявил, что китайские подразделения сохраняют высокую боевую готовность после прохода кораблей ВМС США и Канады в Тайваньском проливе. Представитель командования подчеркнул, что войска будут противостоять всем угрозам, готовы защищать государственный суверенитет и территориальную целостность.Обострение вокруг ТайваняОтношения Пекина с Вашингтоном и Тайбэем обострились в августе. К эскалации привел визит на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий Тайвань одной из своих провинций, осудил эту поездку как символ американской поддержки тайваньского сепаратизма.Пекин ввел санкции против Пелоси и провел масштабные военные учения в Тайваньском проливе.В Белом доме впоследствии подтвердили приверженность принципу "одного Китая", но добавили, что президент не может повлиять на решения представителей законодательной власти.Реформа армии КитаяВ 2015 году власти Китая объявили о намерении реформировать вооруженные силы для повышения их эффективности. По словам Си Цзиньпина, в стране должна появиться ультрасовременная армия, способная при необходимости дать отпор любому неприятелю. Важнейшее требование — боеспособность и умение побеждать, подчеркивал председатель КНР.Так, в рамках реформы в НОАК создали ракетные войска стратегического назначения, которые сейчас наряду с сухопутными, военно-воздушными, военно-морскими силами и Народной вооруженной полицией КНР составляют Вооруженные силы Китая.Китайский лидер еще на открытии XIX съезда Компартии Китая в 2017 году заявил, что к 2035 году планируется завершить модернизацию вооруженных сил, чтобы они полностью отвечали вызовам современности.

https://ria.ru/20220920/korabli-1818256759.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, си цзиньпин, китай, пекин, народно-освободительная армия китая