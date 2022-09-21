https://ria.ru/20220921/kitay-1818322906.html

Китай надеется, что жители Тайваня будут против независимости острова

Китай надеется, что жители Тайваня будут против независимости острова - РИА Новости, 21.09.2022

Китай надеется, что жители Тайваня будут против независимости острова

Пекин надеется, что большинство жителей Тайваня поддерживают принцип "одного Китая" и будет противодействовать сепаратистским стремлениям по достижению... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T08:45

2022-09-21T08:45

2022-09-21T08:45

в мире

си цзиньпин

ма инцзю

нэнси пелоси

сша

китай

тайвань

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ПЕКИН, 21 сен – РИА Новости. Пекин надеется, что большинство жителей Тайваня поддерживают принцип "одного Китая" и будет противодействовать сепаратистским стремлениям по достижению независимости острова, заявил на пресс-конференции в среду официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан."Консенсус 1992 года" - термин, который появился после встречи представителей материкового Китая и Тайваня в 1992 году, он подразумевает признание единства и принципа "одного Китая". При этом каждая сторона по-своему интерпретирует понятие "один Китай"."Факты развития отношений между двумя берегами Тайваньского пролива неоднократно доказывали, что лишь придерживаясь "Консенсуса 1992 года" и выступая против независимости Тайваня, можно обеспечить мирное и устойчивое развитие отношений между двумя берегами пролива, принести пользу соотечественникам по обе стороны пролива, а также гарантировать мир и стабильность в Тайваньском проливе", - заявил Ма Сяогуан.По его словам, "если эта основа пошатнется или даже будет предпринята попытка отказаться от нее, отношениям между двумя берегами пролива неизбежно будут нанесен ущерб"."Надеемся, что большинство тайваньских соотечественников осознают важность "Консенсуса 1992 года", будут ценить и отстаивать его, а также будут выступать против и противостоять действиям сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня", и вернут отношения двух берегов пролива в правильное русло", - указал он.Он напомнил, что 7 ноября 2015 года состоялась историческая встреча между председателем КНР Си Цзиньпином и на тот момент главой администрации Тайваня Ма Инцзю, на которой была подтверждена приверженность "Консенсусу 1992 года". Однако в 2016 году, после прихода к власти на Тайване Демократической прогрессивной партии, Тайбэй отказался признать "Консенсус 1992 года" и активизировал сепаратистскую деятельность по достижению независимости острова, "что серьезно повлияло на мирное развитие отношений двух берегов Тайваньского пролива".Ранее Ма Сяогуан пояснял, что Консенсус 1992 года, достигнутый расположенной в материковом Китае Ассоциацией за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива и тайбэйским Фондом обменов через Тайваньский пролив, представители которых устно признали, что "два берега Тайваньского пролива принадлежат одному Китаю". По его словам, обе стороны в своих выступлениях разъяснили приверженность принципу "одного Китая" и стремление к воссоединению двух берегов.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива и тайбэйский Фонд обменов через пролив.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

https://ria.ru/20220920/ta1yvan-1818257400.html

https://ria.ru/20220920/blagodarnost-1818023085.html

https://ria.ru/20220919/tayvan-1817846177.html

сша

китай

тайвань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, си цзиньпин, ма инцзю, нэнси пелоси, сша, китай, тайвань