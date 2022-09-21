https://ria.ru/20220921/kiev-1818326012.html
Киев публично отказался от урегулирования в Донбассе, заявил Путин
Киев публично отказался от урегулирования в Донбассе, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022
Киев публично отказался от урегулирования в Донбассе, заявил Путин
Киев публично отказался от урегулирования в Донбассе и заявил о претензиях на получение ядерного оружия, могла последовать атака на Крым, заявил президент РФ... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:04
2022-09-21T09:04
2022-09-21T09:30
в мире
киев
донбасс
владимир путин
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Киев публично отказался от урегулирования в Донбассе и заявил о претензиях на получение ядерного оружия, могла последовать атака на Крым, заявил президент РФ Владимир Путин."А после того, как сегодняшний киевский режим фактически публично отказался от мирного решения проблемы Донбасса и, более того, заявил о своих притязаниях на ядерное оружие, стало абсолютно ясно, что новое очередное, как это уже было прежде дважды, крупномасштабное наступление на Донбасс неизбежно. А затем так же неизбежно последовала бы и атака на российский Крым – на Россию", — сказал он в ходе обращения к россиянам.
https://ria.ru/20220921/putin-1818331316.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, донбасс, владимир путин
В мире, Киев, Донбасс, Владимир Путин
09:04 21.09.2022 (обновлено: 09:30 21.09.2022)
Киев публично отказался от урегулирования в Донбассе, заявил Путин
Путин: Киев отказался от урегулирования в Донбассе, могла последовать атака на Крым
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Киев публично отказался от урегулирования в Донбассе и заявил о претензиях на получение ядерного оружия, могла последовать атака на Крым, заявил президент РФ Владимир Путин.
"А после того, как сегодняшний киевский режим фактически публично отказался от мирного решения проблемы Донбасса и, более того, заявил о своих притязаниях на ядерное оружие, стало абсолютно ясно, что новое очередное, как это уже было прежде дважды, крупномасштабное наступление на Донбасс неизбежно. А затем так же неизбежно последовала бы и атака на российский Крым – на Россию", — сказал он в ходе обращения к россиянам.