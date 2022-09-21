https://ria.ru/20220921/kiev-1818326012.html

Киев публично отказался от урегулирования в Донбассе, заявил Путин

Киев публично отказался от урегулирования в Донбассе, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022

Киев публично отказался от урегулирования в Донбассе, заявил Путин

Киев публично отказался от урегулирования в Донбассе и заявил о претензиях на получение ядерного оружия, могла последовать атака на Крым, заявил президент РФ... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T09:04

2022-09-21T09:04

2022-09-21T09:30

в мире

киев

донбасс

владимир путин

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Киев публично отказался от урегулирования в Донбассе и заявил о претензиях на получение ядерного оружия, могла последовать атака на Крым, заявил президент РФ Владимир Путин."А после того, как сегодняшний киевский режим фактически публично отказался от мирного решения проблемы Донбасса и, более того, заявил о своих притязаниях на ядерное оружие, стало абсолютно ясно, что новое очередное, как это уже было прежде дважды, крупномасштабное наступление на Донбасс неизбежно. А затем так же неизбежно последовала бы и атака на российский Крым – на Россию", — сказал он в ходе обращения к россиянам.

https://ria.ru/20220921/putin-1818331316.html

киев

донбасс

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев, донбасс, владимир путин