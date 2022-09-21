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Киев публично отказался от урегулирования в Донбассе, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022
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Киев публично отказался от урегулирования в Донбассе, заявил Путин
Киев публично отказался от урегулирования в Донбассе, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022
Киев публично отказался от урегулирования в Донбассе, заявил Путин
Киев публично отказался от урегулирования в Донбассе и заявил о претензиях на получение ядерного оружия, могла последовать атака на Крым, заявил президент РФ... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:04
2022-09-21T09:30
в мире
киев
донбасс
владимир путин
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Киев публично отказался от урегулирования в Донбассе и заявил о претензиях на получение ядерного оружия, могла последовать атака на Крым, заявил президент РФ Владимир Путин."А после того, как сегодняшний киевский режим фактически публично отказался от мирного решения проблемы Донбасса и, более того, заявил о своих притязаниях на ядерное оружие, стало абсолютно ясно, что новое очередное, как это уже было прежде дважды, крупномасштабное наступление на Донбасс неизбежно. А затем так же неизбежно последовала бы и атака на российский Крым – на Россию", — сказал он в ходе обращения к россиянам.
https://ria.ru/20220921/putin-1818331316.html
киев
донбасс
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в мире, киев, донбасс, владимир путин
В мире, Киев, Донбасс, Владимир Путин
09:04 21.09.2022 (обновлено: 09:30 21.09.2022)
 
Киев публично отказался от урегулирования в Донбассе, заявил Путин

Путин: Киев отказался от урегулирования в Донбассе, могла последовать атака на Крым

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Киев публично отказался от урегулирования в Донбассе и заявил о претензиях на получение ядерного оружия, могла последовать атака на Крым, заявил президент РФ Владимир Путин.
"А после того, как сегодняшний киевский режим фактически публично отказался от мирного решения проблемы Донбасса и, более того, заявил о своих притязаниях на ядерное оружие, стало абсолютно ясно, что новое очередное, как это уже было прежде дважды, крупномасштабное наступление на Донбасс неизбежно. А затем так же неизбежно последовала бы и атака на российский Крым – на Россию", — сказал он в ходе обращения к россиянам.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
09:28
Путин предостерег тех, кто шантажирует Россию ядерным оружием
 
В миреКиевДонбассВладимир Путин
 
 
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