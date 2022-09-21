https://ria.ru/20220921/khorrory-1818504089.html

Фестиваль хорроров "Капля" открылся в Москве

Фестиваль хорроров "Капля" открылся в Москве - РИА Новости, 21.09.2022

Фестиваль хорроров "Капля" открылся в Москве

В Москве стартовал двенадцатый ежегодный фестиваль хоррор-фильмов "Капля". Он познакомит российского зрителя с мировыми новинками остросюжетного кино. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T20:00

2022-09-21T20:00

2022-09-21T20:02

культура

куда сходить

что посмотреть

новости культуры

кино и сериалы

фестивали

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818495913_157:0:1124:544_1920x0_80_0_0_515a2804c8ddd3b315e921f23e7af1a5.jpg

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Москве стартовал двенадцатый ежегодный фестиваль хоррор-фильмов "Капля". Он познакомит российского зрителя с мировыми новинками остросюжетного кино.В программе заявлены как короткометражные фильмы, так и полный метр. Показы пройдут с 21 по 24 сентября на трех площадках Москвы – в культурном центре "Салют", кинотеатрах "Мир искусства" и Coperto Cinema.В 2022 году организаторы сделали акцент на турецкую продукцию. В связи с этим в мероприятии будут участвовать такие звезды, как актеры Аднан Коч ("Великолепный век") и Корай Шахинбаш ("Сиджин", "Зараженный 2"), режиссер Альпер Местчи ("Сиджин 1-6"). Кроме того, в кинофестивале примут участие и голливудские звезды: Уильям МакНамара ("Игра на выживание"), Хидео Кимура ( "Игра в кальмара"), немецкий режиссер фильмов по мотивам видеоигр Уве Болл ("Бладрейн 1-3").Отечественную индустрию представят актеры Олег Тактаров, Александр Златопольский, Юрий Стоянов, Александр Носик, Алексей Гуськов, игровой разработчик Сергей Носков.24 сентября в киноконцертном зале "Космос" на территории культурного центра "Салют" состоится мастер-класс в формате "вопрос-ответ", где зрители смогут пообщаться с создателями фильмов.25 сентября в КЦ "Салют" состоится церемония награждения победителей и торжественное закрытие мероприятия.Билеты можно приобрести в кассах площадок фестиваля.

https://ria.ru/20220921/streetart-1818424746.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

куда сходить , что посмотреть , новости культуры, кино и сериалы, фестивали