Фестиваль хорроров "Капля" открылся в Москве

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Москве стартовал двенадцатый ежегодный фестиваль хоррор-фильмов "Капля". Он познакомит российского зрителя с мировыми новинками остросюжетного кино.В программе заявлены как короткометражные фильмы, так и полный метр. Показы пройдут с 21 по 24 сентября на трех площадках Москвы – в культурном центре "Салют", кинотеатрах "Мир искусства" и Coperto Cinema.В 2022 году организаторы сделали акцент на турецкую продукцию. В связи с этим в мероприятии будут участвовать такие звезды, как актеры Аднан Коч ("Великолепный век") и Корай Шахинбаш ("Сиджин", "Зараженный 2"), режиссер Альпер Местчи ("Сиджин 1-6"). Кроме того, в кинофестивале примут участие и голливудские звезды: Уильям МакНамара ("Игра на выживание"), Хидео Кимура ( "Игра в кальмара"), немецкий режиссер фильмов по мотивам видеоигр Уве Болл ("Бладрейн 1-3").Отечественную индустрию представят актеры Олег Тактаров, Александр Златопольский, Юрий Стоянов, Александр Носик, Алексей Гуськов, игровой разработчик Сергей Носков.24 сентября в киноконцертном зале "Космос" на территории культурного центра "Салют" состоится мастер-класс в формате "вопрос-ответ", где зрители смогут пообщаться с создателями фильмов.25 сентября в КЦ "Салют" состоится церемония награждения победителей и торжественное закрытие мероприятия.Билеты можно приобрести в кассах площадок фестиваля.
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Москве стартовал двенадцатый ежегодный фестиваль хоррор-фильмов "Капля". Он познакомит российского зрителя с мировыми новинками остросюжетного кино.
В программе заявлены как короткометражные фильмы, так и полный метр. Показы пройдут с 21 по 24 сентября на трех площадках Москвы – в культурном центре "Салют", кинотеатрах "Мир искусства" и Coperto Cinema.
В 2022 году организаторы сделали акцент на турецкую продукцию. В связи с этим в мероприятии будут участвовать такие звезды, как актеры Аднан Коч ("Великолепный век") и Корай Шахинбаш ("Сиджин", "Зараженный 2"), режиссер Альпер Местчи ("Сиджин 1-6"). Кроме того, в кинофестивале примут участие и голливудские звезды: Уильям МакНамара ("Игра на выживание"), Хидео Кимура ( "Игра в кальмара"), немецкий режиссер фильмов по мотивам видеоигр Уве Болл ("Бладрейн 1-3").
Отечественную индустрию представят актеры Олег Тактаров, Александр Златопольский, Юрий Стоянов, Александр Носик, Алексей Гуськов, игровой разработчик Сергей Носков.
24 сентября в киноконцертном зале "Космос" на территории культурного центра "Салют" состоится мастер-класс в формате "вопрос-ответ", где зрители смогут пообщаться с создателями фильмов.
25 сентября в КЦ "Салют" состоится церемония награждения победителей и торжественное закрытие мероприятия.
Билеты можно приобрести в кассах площадок фестиваля.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.