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Фестиваль хорроров "Капля" открылся в Москве - РИА Новости, 21.09.2022
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Культура
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Фестиваль хорроров "Капля" открылся в Москве
Фестиваль хорроров "Капля" открылся в Москве - РИА Новости, 21.09.2022
Фестиваль хорроров "Капля" открылся в Москве
В Москве стартовал двенадцатый ежегодный фестиваль хоррор-фильмов "Капля". Он познакомит российского зрителя с мировыми новинками остросюжетного кино. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T20:00
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Москве стартовал двенадцатый ежегодный фестиваль хоррор-фильмов "Капля". Он познакомит российского зрителя с мировыми новинками остросюжетного кино.В программе заявлены как короткометражные фильмы, так и полный метр. Показы пройдут с 21 по 24 сентября на трех площадках Москвы – в культурном центре "Салют", кинотеатрах "Мир искусства" и Coperto Cinema.В 2022 году организаторы сделали акцент на турецкую продукцию. В связи с этим в мероприятии будут участвовать такие звезды, как актеры Аднан Коч ("Великолепный век") и Корай Шахинбаш ("Сиджин", "Зараженный 2"), режиссер Альпер Местчи ("Сиджин 1-6"). Кроме того, в кинофестивале примут участие и голливудские звезды: Уильям МакНамара ("Игра на выживание"), Хидео Кимура ( "Игра в кальмара"), немецкий режиссер фильмов по мотивам видеоигр Уве Болл ("Бладрейн 1-3").Отечественную индустрию представят актеры Олег Тактаров, Александр Златопольский, Юрий Стоянов, Александр Носик, Алексей Гуськов, игровой разработчик Сергей Носков.24 сентября в киноконцертном зале "Космос" на территории культурного центра "Салют" состоится мастер-класс в формате "вопрос-ответ", где зрители смогут пообщаться с создателями фильмов.25 сентября в КЦ "Салют" состоится церемония награждения победителей и торжественное закрытие мероприятия.Билеты можно приобрести в кассах площадок фестиваля.
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куда сходить , что посмотреть , новости культуры, кино и сериалы, фестивали
Культура, куда сходить , что посмотреть , Новости культуры, Кино и сериалы, Фестивали
20:00 21.09.2022 (обновлено: 20:02 21.09.2022)
 
Фестиваль хорроров "Капля" открылся в Москве

Фестиваль остросюжетных фильмов со всего мира пройдет в Москве с 21 по 24 сентября

© Фото предоставлено режиссером Денисом Зарубиным Кадр из фильма "Дорогая, я дома!"
 Кадр из фильма Дорогая, я дома!
© Фото предоставлено режиссером Денисом Зарубиным
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Москве стартовал двенадцатый ежегодный фестиваль хоррор-фильмов "Капля". Он познакомит российского зрителя с мировыми новинками остросюжетного кино.
В программе заявлены как короткометражные фильмы, так и полный метр. Показы пройдут с 21 по 24 сентября на трех площадках Москвы – в культурном центре "Салют", кинотеатрах "Мир искусства" и Coperto Cinema.
© Фото предоставлено режиссером Георгием Смирновым

Кадр из фильма "Душа на двоих"

Кадр из фильма Душа на двоих
1 из 3

Кадр из фильма "Душа на двоих"

© Фото предоставлено режиссером Георгием Смирновым
© Фото предоставлено режиссером Георгием Смирновым

Герой фильма "Душа на двоих"

Кадр из фильма Душа на двоих
2 из 3

Герой фильма "Душа на двоих"

© Фото предоставлено режиссером Георгием Смирновым
© Фото : Фото предоставлено режиссером Денисом Зарубиным

Кадр из фильма "Дорогая, я дома!"

 Кадр из фильма Дорогая, я дома!
3 из 3

Кадр из фильма "Дорогая, я дома!"

© Фото : Фото предоставлено режиссером Денисом Зарубиным
1 из 3

Кадр из фильма "Душа на двоих"

© Фото предоставлено режиссером Георгием Смирновым
2 из 3

Герой фильма "Душа на двоих"

© Фото предоставлено режиссером Георгием Смирновым
3 из 3

Кадр из фильма "Дорогая, я дома!"

© Фото : Фото предоставлено режиссером Денисом Зарубиным
В 2022 году организаторы сделали акцент на турецкую продукцию. В связи с этим в мероприятии будут участвовать такие звезды, как актеры Аднан Коч ("Великолепный век") и Корай Шахинбаш ("Сиджин", "Зараженный 2"), режиссер Альпер Местчи ("Сиджин 1-6"). Кроме того, в кинофестивале примут участие и голливудские звезды: Уильям МакНамара ("Игра на выживание"), Хидео Кимура ( "Игра в кальмара"), немецкий режиссер фильмов по мотивам видеоигр Уве Болл ("Бладрейн 1-3").
Отечественную индустрию представят актеры Олег Тактаров, Александр Златопольский, Юрий Стоянов, Александр Носик, Алексей Гуськов, игровой разработчик Сергей Носков.
24 сентября в киноконцертном зале "Космос" на территории культурного центра "Салют" состоится мастер-класс в формате "вопрос-ответ", где зрители смогут пообщаться с создателями фильмов.
25 сентября в КЦ "Салют" состоится церемония награждения победителей и торжественное закрытие мероприятия.
Билеты можно приобрести в кассах площадок фестиваля.
Экспонат фестиваля Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города
16:49Культура
В Москве начался фестиваль уличного искусства "Здесь и сейчас"
 
Культуракуда сходитьчто посмотретьНовости культурыКино и сериалыФестивали
 
 
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