https://ria.ru/20220921/khakasiya-1818377249.html
Хакасия выполнит указ о частичной мобилизации, заявил глава региона
Хакасия выполнит указ о частичной мобилизации, заявил глава региона - РИА Новости, 21.09.2022
Хакасия выполнит указ о частичной мобилизации, заявил глава региона
Глава Хакасии Валентин Коновалов сообщил, что республика приступит к выполнению указа о частичной мобилизации сразу, как только Минобороны доведет информацию о... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:24
2022-09-21T12:24
2022-09-21T12:24
в мире
валентин коновалов
сергей шойгу
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КРАСНОЯРСК, 21 сен – РИА Новости. Глава Хакасии Валентин Коновалов сообщил, что республика приступит к выполнению указа о частичной мобилизации сразу, как только Минобороны доведет информацию о поставленных задачах до военного комиссариата республики, сообщает пресс-служба главы и правительства Хакасии."Как только Минобороны в связи с вышедшим указом президента доведет дополнительные задачи до военного комиссариата республики Хакасия, регион приступит к их исполнению", – цитирует Коновалова пресс-служба.В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818375206.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, валентин коновалов, сергей шойгу, россия, украина
В мире, Валентин Коновалов, Сергей Шойгу, Россия, Украина
Хакасия выполнит указ о частичной мобилизации, заявил глава региона
Глава Хакасии Коновалов сообщил, что республика выполнит указ о частичной мобилизации