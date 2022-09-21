https://ria.ru/20220921/khakasiya-1818377249.html

Хакасия выполнит указ о частичной мобилизации, заявил глава региона

Хакасия выполнит указ о частичной мобилизации, заявил глава региона - РИА Новости, 21.09.2022

Хакасия выполнит указ о частичной мобилизации, заявил глава региона

Глава Хакасии Валентин Коновалов сообщил, что республика приступит к выполнению указа о частичной мобилизации сразу, как только Минобороны доведет информацию о... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T12:24

2022-09-21T12:24

2022-09-21T12:24

в мире

валентин коновалов

сергей шойгу

россия

украина

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КРАСНОЯРСК, 21 сен – РИА Новости. Глава Хакасии Валентин Коновалов сообщил, что республика приступит к выполнению указа о частичной мобилизации сразу, как только Минобороны доведет информацию о поставленных задачах до военного комиссариата республики, сообщает пресс-служба главы и правительства Хакасии."Как только Минобороны в связи с вышедшим указом президента доведет дополнительные задачи до военного комиссариата республики Хакасия, регион приступит к их исполнению", – цитирует Коновалова пресс-служба.В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818375206.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, валентин коновалов, сергей шойгу, россия, украина