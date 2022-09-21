10:19 21.09.2022 (обновлено: 12:21 21.09.2022)
Форум Kazan Digital Week приобрел особое значение, заявил Минниханов
Минниханов: форум Kazan Digital Week в условиях санкций приобрел особое значение
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Архивное фото
КАЗАНЬ, 21 сен – РИА Новости. Международный форум Kazan Digital Week, в котором участвуют представители 32 стран, в условиях санкционных ограничений приобретает особое значение, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.
"Форум Kazan Digital Week проводится третий раз. В условиях санкционных ограничений он приобретает особое значение. Мероприятия будут направлены на решение задач научно-технического суверенитета страны, в том числе разработку и внедрение отечественного программного обеспечения, технологического лидерства, защиты данных и подготовки высококвалифицированных специалистов", - сказал Минниханов на открытии форума.
Глава республики напомнил, что в рамках форума пройдет порядка 120 мероприятий, заявлено на участие порядка 13 тысяч человек из 32 стран. В этом году в мероприятии, в частности, принимают участие представители Турции, ОАЭ, Индонезии, Малайзии. В выставочных экспозициях форума будет продемонстрировано свыше 200 инновационных проектов в IT-сфере.
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин отметил, что форум в Казани уже стал традиционным событием в цифровой жизни страны, мероприятием общероссийского масштаба. Подтверждение этому - участие в Kazan Digital Week представителей практически всех субъектов РФ, руководителей цифровой трансформации регионов.
Kazan Digital Week проводится правительством Татарстана при поддержке правительства Российской Федерации. Генеральный партнер форума – компания "Таттелеком", официальные партнеры – "Лаборатория Касперского", "Ак Барс" банк.
Kazan Digital Week – ежегодная площадка коммуникации разработчиков и пользователей цифровых интеллектуальных технологий, созданных на их основе систем, сервисов и услуг. Форум проходит в смешанном формате (офлайн и онлайн). В 2021 году в 150 программных мероприятиях форума приняли участие 9,4 тысячи человек, наблюдали за его работой более 31,3 тысячи человек в 52 странах. Участие в выставке приняли 96 организаций и компаний, представивших 146 образцов высокотехнологичной продукции.