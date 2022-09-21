https://ria.ru/20220921/kazan-1818343401.html

Форум Kazan Digital Week приобрел особое значение, заявил Минниханов

Форум Kazan Digital Week приобрел особое значение, заявил Минниханов - РИА Новости, 21.09.2022

Форум Kazan Digital Week приобрел особое значение, заявил Минниханов

Международный форум Kazan Digital Week, в котором участвуют представители 32 стран, в условиях санкционных ограничений приобретает особое значение, заявил... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T10:19

2022-09-21T10:19

2022-09-21T12:21

экономика

рустам минниханов

максим паршин

оаэ

турция

россия

таттелеком

лаборатория касперского

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КАЗАНЬ, 21 сен – РИА Новости. Международный форум Kazan Digital Week, в котором участвуют представители 32 стран, в условиях санкционных ограничений приобретает особое значение, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов."Форум Kazan Digital Week проводится третий раз. В условиях санкционных ограничений он приобретает особое значение. Мероприятия будут направлены на решение задач научно-технического суверенитета страны, в том числе разработку и внедрение отечественного программного обеспечения, технологического лидерства, защиты данных и подготовки высококвалифицированных специалистов", - сказал Минниханов на открытии форума.Глава республики напомнил, что в рамках форума пройдет порядка 120 мероприятий, заявлено на участие порядка 13 тысяч человек из 32 стран. В этом году в мероприятии, в частности, принимают участие представители Турции, ОАЭ, Индонезии, Малайзии. В выставочных экспозициях форума будет продемонстрировано свыше 200 инновационных проектов в IT-сфере.Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин отметил, что форум в Казани уже стал традиционным событием в цифровой жизни страны, мероприятием общероссийского масштаба. Подтверждение этому - участие в Kazan Digital Week представителей практически всех субъектов РФ, руководителей цифровой трансформации регионов.Kazan Digital Week проводится правительством Татарстана при поддержке правительства Российской Федерации. Генеральный партнер форума – компания "Таттелеком", официальные партнеры – "Лаборатория Касперского", "Ак Барс" банк.Kazan Digital Week – ежегодная площадка коммуникации разработчиков и пользователей цифровых интеллектуальных технологий, созданных на их основе систем, сервисов и услуг. Форум проходит в смешанном формате (офлайн и онлайн). В 2021 году в 150 программных мероприятиях форума приняли участие 9,4 тысячи человек, наблюдали за его работой более 31,3 тысячи человек в 52 странах. Участие в выставке приняли 96 организаций и компаний, представивших 146 образцов высокотехнологичной продукции.

https://ria.ru/20220906/sotrudnichestvo-1814784235.html

https://ria.ru/20220831/bakhreyn-1813464451.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, рустам минниханов, максим паршин, оаэ, турция, россия, таттелеком, лаборатория касперского