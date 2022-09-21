https://ria.ru/20220921/kazakhstan-1818424205.html

Президент Казахстана гарантировал честную избирательную кампанию

Президент Казахстана гарантировал честную избирательную кампанию - РИА Новости, 21.09.2022

Президент Казахстана гарантировал честную избирательную кампанию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что гарантирует проведение избирательной кампании в строгом соответствии с законодательством республики. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T14:31

2022-09-21T14:31

2022-09-21T14:31

в мире

касым-жомарт токаев

казахстан

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АСТАНА, 21 сен – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что гарантирует проведение избирательной кампании в строгом соответствии с законодательством республики.Токаев в среду подписал указ о назначении внеочередных президентских выборов на 20 ноября этого года. После подписания указа его пресс-служба опубликовала на сайте главы государства текст обращения к народу Казахстана."Как действующий глава государства гарантирую проведение избирательной кампании в строгом соответствии с законодательством, она пройдет справедливо, открыто и при широком участии отечественных и международных наблюдателей", - говорится в обращении Токаева.Казахстанский лидер пояснил, что в предвыборной платформе, которую он в скором времени представит обществу, будут изложены "новые инициативы, направленные на достижение социально-экономического прогресса".Президент призвал всех сограждан "проявить ответственность, быть верными принципам демократии, законности и правопорядка, показать сплоченность и единство нашего народа".

https://ria.ru/20220921/kazakhstan-1818417819.html

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казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, касым-жомарт токаев, казахстан