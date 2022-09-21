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Президент Казахстана гарантировал честную избирательную кампанию - РИА Новости, 21.09.2022
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Президент Казахстана гарантировал честную избирательную кампанию
Президент Казахстана гарантировал честную избирательную кампанию - РИА Новости, 21.09.2022
Президент Казахстана гарантировал честную избирательную кампанию
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что гарантирует проведение избирательной кампании в строгом соответствии с законодательством республики. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T14:31
2022-09-21T14:31
в мире
касым-жомарт токаев
казахстан
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АСТАНА, 21 сен – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что гарантирует проведение избирательной кампании в строгом соответствии с законодательством республики.Токаев в среду подписал указ о назначении внеочередных президентских выборов на 20 ноября этого года. После подписания указа его пресс-служба опубликовала на сайте главы государства текст обращения к народу Казахстана."Как действующий глава государства гарантирую проведение избирательной кампании в строгом соответствии с законодательством, она пройдет справедливо, открыто и при широком участии отечественных и международных наблюдателей", - говорится в обращении Токаева.Казахстанский лидер пояснил, что в предвыборной платформе, которую он в скором времени представит обществу, будут изложены "новые инициативы, направленные на достижение социально-экономического прогресса".Президент призвал всех сограждан "проявить ответственность, быть верными принципам демократии, законности и правопорядка, показать сплоченность и единство нашего народа".
https://ria.ru/20220921/kazakhstan-1818417819.html
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в мире, касым-жомарт токаев, казахстан
В мире, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан
14:31 21.09.2022
 
Президент Казахстана гарантировал честную избирательную кампанию

Президент Казахстана Токаев гарантировал проведение честной избирательной кампании

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 21 сен – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что гарантирует проведение избирательной кампании в строгом соответствии с законодательством республики.
Токаев в среду подписал указ о назначении внеочередных президентских выборов на 20 ноября этого года. После подписания указа его пресс-служба опубликовала на сайте главы государства текст обращения к народу Казахстана.
Мечеть Нур Астана в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
14:10
Глава Казахстана назначил внеочередные выборы президента
"Как действующий глава государства гарантирую проведение избирательной кампании в строгом соответствии с законодательством, она пройдет справедливо, открыто и при широком участии отечественных и международных наблюдателей", - говорится в обращении Токаева.
Казахстанский лидер пояснил, что в предвыборной платформе, которую он в скором времени представит обществу, будут изложены "новые инициативы, направленные на достижение социально-экономического прогресса".
Президент призвал всех сограждан "проявить ответственность, быть верными принципам демократии, законности и правопорядка, показать сплоченность и единство нашего народа".
Вид Астаны - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 00:20
Указ о переименовании столицы Казахстана вступил в силу
 
В миреКасым-Жомарт ТокаевКазахстан
 
 
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