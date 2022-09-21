https://ria.ru/20220921/kartamir-1818344890.html

В Узбекистане продолжают принимать карты "Мир"

В Узбекистане продолжают принимать карты "Мир" - РИА Новости, 21.09.2022

В Узбекистане продолжают принимать карты "Мир"

В Узбекистане продолжается прием карт платежной системы "Мир", в том числе кобейджинговых, сообщил в среду РИА Новости представитель Единого... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T11:32

2022-09-21T11:32

2022-09-21T11:32

туризм

узбекистан

россия

карта "мир"

новости - туризм

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780129554_0:285:3134:2048_1920x0_80_0_0_3279589172f1b149479b2331e084686f.jpg

ТАШКЕНТ, 21 сен – РИА Новости. В Узбекистане продолжается прием карт платежной системы "Мир", в том числе кобейджинговых, сообщил в среду РИА Новости представитель Единого общереспубликанского процессингового центра Uzcard."В настоящий момент "Мир" обслуживается, проблем никаких не видим", — сказал собеседник агентства, комментируя ситуацию с возможностью приема российских карт в банках республики.В марте 2019 года "Мир" и узбекская Uzcard подписали договор о сотрудничестве, в соответствии с которым с 2020 года банки Узбекистана начали прием карт платежной системы РФ. Пятнадцатого сентября был опубликован документ американского Минфина, согласно которому США готовы вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы "Мир" за пределами РФ.

https://ria.ru/20220921/banki-1818311739.html

узбекистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

узбекистан, россия, карта "мир", новости - туризм, туризм