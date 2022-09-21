https://ria.ru/20220921/kartamir-1818344890.html
В Узбекистане продолжают принимать карты "Мир"
В Узбекистане продолжают принимать карты "Мир" - РИА Новости, 21.09.2022
В Узбекистане продолжают принимать карты "Мир"
В Узбекистане продолжается прием карт платежной системы "Мир", в том числе кобейджинговых, сообщил в среду РИА Новости представитель Единого... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T11:32
2022-09-21T11:32
2022-09-21T11:32
туризм
узбекистан
россия
карта "мир"
новости - туризм
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780129554_0:285:3134:2048_1920x0_80_0_0_3279589172f1b149479b2331e084686f.jpg
ТАШКЕНТ, 21 сен – РИА Новости. В Узбекистане продолжается прием карт платежной системы "Мир", в том числе кобейджинговых, сообщил в среду РИА Новости представитель Единого общереспубликанского процессингового центра Uzcard."В настоящий момент "Мир" обслуживается, проблем никаких не видим", — сказал собеседник агентства, комментируя ситуацию с возможностью приема российских карт в банках республики.В марте 2019 года "Мир" и узбекская Uzcard подписали договор о сотрудничестве, в соответствии с которым с 2020 года банки Узбекистана начали прием карт платежной системы РФ. Пятнадцатого сентября был опубликован документ американского Минфина, согласно которому США готовы вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы "Мир" за пределами РФ.
https://ria.ru/20220921/banki-1818311739.html
узбекистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780129554_403:0:3134:2048_1920x0_80_0_0_c9ed7cff23878e277297b4d0807114f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
узбекистан, россия, карта "мир", новости - туризм, туризм
Туризм, Узбекистан, Россия, Карта "Мир", Новости - Туризм, Туризм
В Узбекистане продолжают принимать карты "Мир"
Uzcard: в Узбекистане продолжают принимать российские карты "Мир"
ТАШКЕНТ, 21 сен – РИА Новости. В Узбекистане продолжается прием карт платежной системы "Мир", в том числе кобейджинговых, сообщил в среду РИА Новости представитель Единого общереспубликанского процессингового центра Uzcard.
"В настоящий момент "Мир" обслуживается, проблем никаких не видим", — сказал собеседник агентства, комментируя ситуацию с возможностью приема российских карт в банках республики.
В марте 2019 года "Мир" и узбекская Uzcard подписали договор о сотрудничестве, в соответствии с которым с 2020 года банки Узбекистана начали прием карт платежной системы РФ.
Пятнадцатого сентября был опубликован
документ американского Минфина, согласно которому США готовы вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы "Мир" за пределами РФ.