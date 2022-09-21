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В Узбекистане продолжают принимать карты "Мир" - РИА Новости, 21.09.2022
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Туризм
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В Узбекистане продолжают принимать карты "Мир"
В Узбекистане продолжают принимать карты "Мир" - РИА Новости, 21.09.2022
В Узбекистане продолжают принимать карты "Мир"
В Узбекистане продолжается прием карт платежной системы "Мир", в том числе кобейджинговых, сообщил в среду РИА Новости представитель Единого... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T11:32
2022-09-21T11:32
туризм
узбекистан
россия
карта "мир"
новости - туризм
туризм
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ТАШКЕНТ, 21 сен – РИА Новости. В Узбекистане продолжается прием карт платежной системы "Мир", в том числе кобейджинговых, сообщил в среду РИА Новости представитель Единого общереспубликанского процессингового центра Uzcard."В настоящий момент "Мир" обслуживается, проблем никаких не видим", — сказал собеседник агентства, комментируя ситуацию с возможностью приема российских карт в банках республики.В марте 2019 года "Мир" и узбекская Uzcard подписали договор о сотрудничестве, в соответствии с которым с 2020 года банки Узбекистана начали прием карт платежной системы РФ. Пятнадцатого сентября был опубликован документ американского Минфина, согласно которому США готовы вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы "Мир" за пределами РФ.
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узбекистан, россия, карта "мир", новости - туризм, туризм
Туризм, Узбекистан, Россия, Карта "Мир", Новости - Туризм, Туризм
11:32 21.09.2022
 
В Узбекистане продолжают принимать карты "Мир"

Uzcard: в Узбекистане продолжают принимать российские карты "Мир"

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкКарта платежной системы "Мир"
Карта платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ТАШКЕНТ, 21 сен – РИА Новости. В Узбекистане продолжается прием карт платежной системы "Мир", в том числе кобейджинговых, сообщил в среду РИА Новости представитель Единого общереспубликанского процессингового центра Uzcard.
"В настоящий момент "Мир" обслуживается, проблем никаких не видим", — сказал собеседник агентства, комментируя ситуацию с возможностью приема российских карт в банках республики.
В марте 2019 года "Мир" и узбекская Uzcard подписали договор о сотрудничестве, в соответствии с которым с 2020 года банки Узбекистана начали прием карт платежной системы РФ.
Пятнадцатого сентября был опубликован документ американского Минфина, согласно которому США готовы вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы "Мир" за пределами РФ.
Карта платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
05:03Туризм
СМИ: казахстанские и вьетнамские банки перестали принимать карты "Мир"
 
ТуризмУзбекистанРоссияКарта "Мир"Новости - ТуризмТуризм
 
 
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