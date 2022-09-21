https://ria.ru/20220921/karta-1818360277.html
В Липецкой области создали инвестиционную карту
В Липецкой области создали инвестиционную карту - РИА Новости, 21.09.2022
В Липецкой области создали инвестиционную карту
Специалисты Агентства инвестиционного развития Липецкой области сформировали инвестиционную карту региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T11:20
2022-09-21T11:20
2022-09-21T11:20
липецкая область
игорь артамонов
экономика
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ЛИПЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Специалисты Агентства инвестиционного развития Липецкой области сформировали инвестиционную карту региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, на карту нанесены земельные участки для аренды или выкупа. Там же указаны адрес площадки, её размер, координаты, кадастровый номер, категория земель, наличие инженерной и транспортной инфраструктуры. Подобная информация размещена и для выбора помещений. Также с помощью инвесткарты можно узнать о мерах поддержки предпринимателей. Артамонов отметил, что теперь потенциальный инвестор всего в несколько шагов может подобрать необходимую площадку или помещение и подать заявку со своими данными для обратной связи."Мы дорожим созданной за последние годы репутацией региона, дружественного к предпринимателям, и постоянно совершенствуем комплекс мер поддержки бизнеса, развиваем сервисы, которые упрощают взаимодействие с госорганами и делают нашу область", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220920/khischeniya-1818069636.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, экономика
Липецкая область, Игорь Артамонов, Экономика
ЛИПЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Специалисты Агентства инвестиционного развития Липецкой области сформировали инвестиционную карту региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, на карту нанесены земельные участки для аренды или выкупа. Там же указаны адрес площадки, её размер, координаты, кадастровый номер, категория земель, наличие инженерной и транспортной инфраструктуры. Подобная информация размещена и для выбора помещений. Также с помощью инвесткарты можно узнать о мерах поддержки предпринимателей.
Артамонов отметил, что теперь потенциальный инвестор всего в несколько шагов может подобрать необходимую площадку или помещение и подать заявку со своими данными для обратной связи.
"Мы дорожим созданной за последние годы репутацией региона, дружественного к предпринимателям, и постоянно совершенствуем комплекс мер поддержки бизнеса, развиваем сервисы, которые упрощают взаимодействие с госорганами и делают нашу область", – сказал Артамонов
.