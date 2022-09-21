https://ria.ru/20220921/itogi-1818469961.html

В избиркоме Херсонской области назвали сроки объявления итогов референдума

В избиркоме Херсонской области назвали сроки объявления итогов референдума - РИА Новости, 21.09.2022

В избиркоме Херсонской области назвали сроки объявления итогов референдума

Избирательная комиссия объявит результаты референдума о вхождении Херсонской области в состав РФ в течение пяти дней после завершения голосования, заявила в... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T16:39

2022-09-21T16:39

2022-09-21T16:39

в мире

херсонская область

референдумы на освобожденных территориях

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ХЕРСОН, 21 сен – РИА Новости. Избирательная комиссия объявит результаты референдума о вхождении Херсонской области в состав РФ в течение пяти дней после завершения голосования, заявила в среду председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова."В соответствии с положением о проведении референдума у нас есть пять дней для объявления результатов. Все будет зависеть от ситуации, но в любом случае мы объявим результаты по истечении пяти дней", - сказала Захарова журналистам.Референдумы по вопросу вхождения ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации пройдут с 23 по 27 сентября.

https://ria.ru/20220921/referendumy-1818295165.html

херсонская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, херсонская область , референдумы на освобожденных территориях