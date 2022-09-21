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В избиркоме Херсонской области назвали сроки объявления итогов референдума
В избиркоме Херсонской области назвали сроки объявления итогов референдума - РИА Новости, 21.09.2022
В избиркоме Херсонской области назвали сроки объявления итогов референдума
Избирательная комиссия объявит результаты референдума о вхождении Херсонской области в состав РФ в течение пяти дней после завершения голосования, заявила в... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T16:39
2022-09-21T16:39
2022-09-21T16:39
в мире
херсонская область
референдумы на освобожденных территориях
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ХЕРСОН, 21 сен – РИА Новости. Избирательная комиссия объявит результаты референдума о вхождении Херсонской области в состав РФ в течение пяти дней после завершения голосования, заявила в среду председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова."В соответствии с положением о проведении референдума у нас есть пять дней для объявления результатов. Все будет зависеть от ситуации, но в любом случае мы объявим результаты по истечении пяти дней", - сказала Захарова журналистам.Референдумы по вопросу вхождения ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации пройдут с 23 по 27 сентября.
https://ria.ru/20220921/referendumy-1818295165.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , референдумы на освобожденных территориях
В мире, Херсонская область , Референдумы на освобожденных территориях
В избиркоме Херсонской области назвали сроки объявления итогов референдума
Итоги референдума в Херсонской области объявят в течение пяти дней после голосования