https://ria.ru/20220921/grazhdanstvo-1818332023.html

В СФ поддержали упрощенное получение гражданства иностранными военными

В СФ поддержали упрощенное получение гражданства иностранными военными - РИА Новости, 21.09.2022

В СФ поддержали упрощенное получение гражданства иностранными военными

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал в среду закон, предусматривающий упрощенную процедуру получения российского гражданства... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T09:30

2022-09-21T09:30

2022-09-21T09:48

совет федерации рф

россия

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал в среду закон, предусматривающий упрощенную процедуру получения российского гражданства иностранцами, закончившими контракт о прохождении военной службы.Новые правила коснутся иностранных граждан, заключивших военный контракт на срок не менее одного года. Они смогут обратиться с заявлениями о приеме в российское гражданство без предоставления вида на жительство и без проживания беспрерывно в течение пяти лет на территории России.Также предусматривается, что первый контракт о прохождении военной службы может быть заключён с иностранцами на один год. Сейчас минимальный срок такого контракта равняется пяти годам.Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что правительство Москвы развернет в миграционном центре "Сахарово" полноценную инфраструктуру содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан. По его словам, городские службы сделают все необходимое, чтобы заключение контрактов было максимально удобным для граждан.Совфед рассмотрит это закон на заседании, которое начнётся в 10.00 мск.

https://ria.ru/20220921/ugrozy-1818328658.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

совет федерации рф, россия