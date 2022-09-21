https://ria.ru/20220921/grazhdanstvo-1818332023.html
В СФ поддержали упрощенное получение гражданства иностранными военными
В СФ поддержали упрощенное получение гражданства иностранными военными - РИА Новости, 21.09.2022
В СФ поддержали упрощенное получение гражданства иностранными военными
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал в среду закон, предусматривающий упрощенную процедуру получения российского гражданства... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:30
2022-09-21T09:30
2022-09-21T09:48
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал в среду закон, предусматривающий упрощенную процедуру получения российского гражданства иностранцами, закончившими контракт о прохождении военной службы.Новые правила коснутся иностранных граждан, заключивших военный контракт на срок не менее одного года. Они смогут обратиться с заявлениями о приеме в российское гражданство без предоставления вида на жительство и без проживания беспрерывно в течение пяти лет на территории России.Также предусматривается, что первый контракт о прохождении военной службы может быть заключён с иностранцами на один год. Сейчас минимальный срок такого контракта равняется пяти годам.Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что правительство Москвы развернет в миграционном центре "Сахарово" полноценную инфраструктуру содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан. По его словам, городские службы сделают все необходимое, чтобы заключение контрактов было максимально удобным для граждан.Совфед рассмотрит это закон на заседании, которое начнётся в 10.00 мск.
https://ria.ru/20220921/ugrozy-1818328658.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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совет федерации рф, россия
Совет Федерации РФ, Россия
09:30 21.09.2022 (обновлено: 09:48 21.09.2022)
В СФ поддержали упрощенное получение гражданства иностранными военными
Комитет СФ поддержал упрощенное получение гражданства России иностранными контрактниками
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал в среду закон, предусматривающий упрощенную процедуру получения российского гражданства иностранцами, закончившими контракт о прохождении военной службы.
Новые правила коснутся иностранных граждан, заключивших военный контракт на срок не менее одного года. Они смогут обратиться с заявлениями о приеме в российское гражданство без предоставления вида на жительство и без проживания беспрерывно в течение пяти лет на территории России
.
Также предусматривается, что первый контракт о прохождении военной службы может быть заключён с иностранцами на один год. Сейчас минимальный срок такого контракта равняется пяти годам.
Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин
сообщил, что правительство Москвы развернет в миграционном центре "Сахарово" полноценную инфраструктуру содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан. По его словам, городские службы сделают все необходимое, чтобы заключение контрактов было максимально удобным для граждан.
Совфед рассмотрит это закон на заседании, которое начнётся в 10.00 мск.