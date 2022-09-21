Рейтинг@Mail.ru
Татарстан до конца года переведет все госуслуги в электронный вид - РИА Новости, 21.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20220921/gosuslugi-1818444557.html
Татарстан до конца года переведет все госуслуги в электронный вид
Татарстан до конца года переведет все госуслуги в электронный вид - РИА Новости, 21.09.2022
Татарстан до конца года переведет все госуслуги в электронный вид
Татарстан до конца текущего года переведет все госуслуги в электронный вид, сообщил президент республики Рустам Минниханов. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T15:25
2022-09-21T15:25
республика татарстан
технологии
рустам минниханов
россия
республика татарстан (татарстан)
казань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769306378_87:0:3728:2048_1920x0_80_0_0_8c4fca03d1850edad0167c8a67a8d7f8.jpg
КАЗАНЬ, 21 сен – РИА Новости. Татарстан до конца текущего года переведет все госуслуги в электронный вид, сообщил президент республики Рустам Минниханов."В прошлом году социально значимые услуги переведены в электронный формат – 125 услуг. До конца текущего года будут переведены все остальные услуги", - сказал Минниханов в ходе международного форума Kazan Digital Week. Минниханов в целом отметил планомерную работу по цифровой трансформации, проводимую в Татарстане, благодаря которой республика в ежемесячном рейтинге цифровой трансформации российских регионов входит в число лидеров.По данным минцифры Татарстана, в настоящее время жителям республики доступно в электронном виде 219 государственных и муниципальных услуг, до конца года оставшаяся 91 услуга также будет переведена в электронный вид. До конца года 60% услуг население будет получать онлайн.В первом полугодии 2022 года через портал госуслуг Татарстана было подано 72,7 тысячи электронных заявлений. Самыми массовыми стали заявления на поступление в первый класс, назначение пособия на ребёнка из малообеспеченных семей, утверждение схемы земельного участка на кадастровом плане.Kazan Digital Week – ежегодная площадка коммуникации разработчиков и пользователей цифровых интеллектуальных технологий, созданных на их основе систем, сервисов и услуг. Форум проводится правительством Татарстана при поддержке правительства РФ. В этом году в рамках Kazan Digital Week пройдет порядка 120 мероприятий, заявлено более 13 тысяч участников из 32 стран, в частности из Турции, ОАЭ, Индонезии, Малайзии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Индии, Китая, Кении и других. В выставочных экспозициях форума представлено свыше 200 инновационных проектов в IT-сфере.
https://ria.ru/20220830/it-park-1813230616.html
https://ria.ru/20220921/kazan-1818343401.html
россия
республика татарстан (татарстан)
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769306378_542:0:3273:2048_1920x0_80_0_0_f8208665640660ddf872c9e1acc3cb20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, рустам минниханов, россия, республика татарстан (татарстан), казань
Республика Татарстан, Технологии, Рустам Минниханов, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Казань
15:25 21.09.2022
 
Татарстан до конца года переведет все госуслуги в электронный вид

Минниханов объявил о переводе всех госуслуг в регионе в электронный вид до конца года

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЧеловек выбирает услугу в терминале в ПФР
Человек выбирает услугу в терминале в ПФР - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Человек выбирает услугу в терминале в ПФР. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 21 сен – РИА Новости. Татарстан до конца текущего года переведет все госуслуги в электронный вид, сообщил президент республики Рустам Минниханов.
"В прошлом году социально значимые услуги переведены в электронный формат – 125 услуг. До конца текущего года будут переведены все остальные услуги", - сказал Минниханов в ходе международного форума Kazan Digital Week. Минниханов в целом отметил планомерную работу по цифровой трансформации, проводимую в Татарстане, благодаря которой республика в ежемесячном рейтинге цифровой трансформации российских регионов входит в число лидеров.
Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник Казанский Кремль в Казани - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 17:47Республика Татарстан
В Казани открылся новый IT-парк
По данным минцифры Татарстана, в настоящее время жителям республики доступно в электронном виде 219 государственных и муниципальных услуг, до конца года оставшаяся 91 услуга также будет переведена в электронный вид. До конца года 60% услуг население будет получать онлайн.
В первом полугодии 2022 года через портал госуслуг Татарстана было подано 72,7 тысячи электронных заявлений. Самыми массовыми стали заявления на поступление в первый класс, назначение пособия на ребёнка из малообеспеченных семей, утверждение схемы земельного участка на кадастровом плане.
Kazan Digital Week – ежегодная площадка коммуникации разработчиков и пользователей цифровых интеллектуальных технологий, созданных на их основе систем, сервисов и услуг. Форум проводится правительством Татарстана при поддержке правительства РФ. В этом году в рамках Kazan Digital Week пройдет порядка 120 мероприятий, заявлено более 13 тысяч участников из 32 стран, в частности из Турции, ОАЭ, Индонезии, Малайзии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Индии, Китая, Кении и других. В выставочных экспозициях форума представлено свыше 200 инновационных проектов в IT-сфере.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
Вчера, 10:19Республика Татарстан
Форум Kazan Digital Week приобрел особое значение, заявил Минниханов
 
Республика ТатарстанТехнологииРустам МиннихановРоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)Казань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала