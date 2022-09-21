https://ria.ru/20220921/gosuslugi-1818444557.html

Татарстан до конца года переведет все госуслуги в электронный вид

Татарстан до конца года переведет все госуслуги в электронный вид - РИА Новости, 21.09.2022

Татарстан до конца года переведет все госуслуги в электронный вид

Татарстан до конца текущего года переведет все госуслуги в электронный вид, сообщил президент республики Рустам Минниханов. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T15:25

2022-09-21T15:25

2022-09-21T15:25

республика татарстан

технологии

рустам минниханов

россия

республика татарстан (татарстан)

казань

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КАЗАНЬ, 21 сен – РИА Новости. Татарстан до конца текущего года переведет все госуслуги в электронный вид, сообщил президент республики Рустам Минниханов."В прошлом году социально значимые услуги переведены в электронный формат – 125 услуг. До конца текущего года будут переведены все остальные услуги", - сказал Минниханов в ходе международного форума Kazan Digital Week. Минниханов в целом отметил планомерную работу по цифровой трансформации, проводимую в Татарстане, благодаря которой республика в ежемесячном рейтинге цифровой трансформации российских регионов входит в число лидеров.По данным минцифры Татарстана, в настоящее время жителям республики доступно в электронном виде 219 государственных и муниципальных услуг, до конца года оставшаяся 91 услуга также будет переведена в электронный вид. До конца года 60% услуг население будет получать онлайн.В первом полугодии 2022 года через портал госуслуг Татарстана было подано 72,7 тысячи электронных заявлений. Самыми массовыми стали заявления на поступление в первый класс, назначение пособия на ребёнка из малообеспеченных семей, утверждение схемы земельного участка на кадастровом плане.Kazan Digital Week – ежегодная площадка коммуникации разработчиков и пользователей цифровых интеллектуальных технологий, созданных на их основе систем, сервисов и услуг. Форум проводится правительством Татарстана при поддержке правительства РФ. В этом году в рамках Kazan Digital Week пройдет порядка 120 мероприятий, заявлено более 13 тысяч участников из 32 стран, в частности из Турции, ОАЭ, Индонезии, Малайзии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Индии, Китая, Кении и других. В выставочных экспозициях форума представлено свыше 200 инновационных проектов в IT-сфере.

https://ria.ru/20220830/it-park-1813230616.html

https://ria.ru/20220921/kazan-1818343401.html

россия

республика татарстан (татарстан)

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, рустам минниханов, россия, республика татарстан (татарстан), казань