https://ria.ru/20220921/gorlovka-1818442432.html

При обстреле Горловки со стороны украинских войск пострадал мирный житель

При обстреле Горловки со стороны украинских войск пострадал мирный житель - РИА Новости, 21.09.2022

При обстреле Горловки со стороны украинских войск пострадал мирный житель

Еще один мирный житель получил ранение при обстреле Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил в среду мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T15:17

2022-09-21T15:17

2022-09-21T15:17

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Еще один мирный житель получил ранение при обстреле Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил в среду мэр города Иван Приходько.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что мирная жительница получила ранение при обстреле Горловки украинскими войсками.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818430110.html

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в мире, иван приходько, украина, горловка, вооруженные силы украины