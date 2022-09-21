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При обстреле Горловки со стороны украинских войск пострадал мирный житель
При обстреле Горловки со стороны украинских войск пострадал мирный житель - РИА Новости, 21.09.2022
При обстреле Горловки со стороны украинских войск пострадал мирный житель
Еще один мирный житель получил ранение при обстреле Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил в среду мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T15:17
2022-09-21T15:17
2022-09-21T15:17
специальная военная операция на украине
в мире
иван приходько
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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Еще один мирный житель получил ранение при обстреле Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил в среду мэр города Иван Приходько.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что мирная жительница получила ранение при обстреле Горловки украинскими войсками.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818430110.html
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в мире, иван приходько, украина, горловка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Иван Приходько, Украина, Горловка, Вооруженные силы Украины
При обстреле Горловки со стороны украинских войск пострадал мирный житель
Мэр Горловки Приходько сообщил о пострадавшем при обстреле города со стороны ВСУ