https://ria.ru/20220921/gaz-1817969522.html

"Помощи не будет": CША отказались нарастить добычу газа для Европы

"Помощи не будет": CША отказались нарастить добычу газа для Европы - РИА Новости, 21.09.2022

"Помощи не будет": CША отказались нарастить добычу газа для Европы

В преддверии холодов в Европе ломают голову над тем, где найти альтернативных России поставщиков нефти и газа. В частности, обещали помочь США. Но, по оценкам... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T08:00

2022-09-21T08:00

2022-09-21T08:15

экономика

европа

сша

россия

северный поток

евросоюз

сжиженный природный газ

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МОСКВА, 21 cен — РИА Новости, Елена Cавельева. В преддверии холодов в Европе ломают голову над тем, где найти альтернативных России поставщиков нефти и газа. В частности, обещали помочь США. Но, по оценкам аналитиков и игроков рынка, возможности американского экспорта уже почти на пределе. Сланцевики не могут резко увеличить добычу.Предельные уровниИмпорт из США в Европу сжиженного природного газа (СПГ) вырос в три раза по сравнению с прошлым годом. Взлет цен на энергоресурсы очень кстати для заокеанских сланцевых компаний: при такой рентабельности можно добывать гораздо больше. Производственные мощности загрузили по полной, запустили новый завод Calcasieu Pass на 12 миллионов тонн СПГ в год.В Минэнерго США сообщали, что в Европу уходит 75% американского СПГ, в среднем по десять миллиардов кубометров в месяц. Россия в 2021-м отправила в ЕС порядка 155 миллиардов кубов.По словам производителей, в течение трех лет экспорт СПГ поднимут на десятки миллионов тонн.Некуда наращиватьОднако, отмечают эксперты, заокеанские сланцевики уже уперлись в потолок и не сумеют нарастить добычу, чтобы компенсировать дефицит, когда в конце года вступит в силу эмбарго ЕС на российскую нефть.По данным американской инвестиционной компании Quantum Energy Partners, экспорт СПГ и нефти в Евросоюз практически достиг предела."США не в состоянии добывать больше. Помощи не будет — ни с нефтью, ни с газом", — заявил глава Quantum Energy Partners Уил Вэн Ло.Не заинтересованыСланцевый бум минувшего десятилетия превратил США в крупнейшего производителя нефти: до пандемии там добывали 13 миллионов баррелей в сутки, десять процентов глобальных поставок. Теперь, как утверждают представители отрасли, инвесторы не заинтересованы в увеличении добычи. Экономической модели роста они предпочитают формулу "меньше мощностей, больше прибыли"."Возможности капитала чрезвычайно ограничены", — отмечает исполнительный директор инвестиционной компании Kimmeridge Energy Бен Делл.Сейчас 160 газовых хранилищ в 18 странах заполнены на 85% — это лишь 21% годового потребления в Евросоюзе. По прогнозам экспертов, чтобы пережить холода, в ЕС должны уменьшить использование газа минимум на десять процентов. Иначе запасы иссякнут до весны, к февралю. Между тем ряд европейских государств, в частности, Германия и Венгрия, уже расходуют топливо из ГПХ — на фоне приостановки "Северного потока".Остановка производствИз-за энергокризиса предприятия в Европе закрываются одно за другим. С сентября в Словакии сворачивает производство Slovalco — главный поставщик алюминия на континенте. О том же сообщил нидерландский цинковый завод Budel. Встал румынский гигант Chimcomplex, выпускающий полиолы, октанол и изобутанол, необходимые для изготовления клея, герметика, лака. На паузе — польский ANWIL, норвежская Yara сократила мощности до 35%. В Германии распускает филиалы SKW Sticksoffwerke Piesteritz.Авторы доклада "Европейский энергетический баланс в новой реальности", подготовленного в компании "Яков и партнеры", подчеркивают: это только начало. Без российского газа в ЕС придется сокращать производство."Уже сегодня в Европе бездействуют 70% мощностей по выпуску азотных удобрений, выпуск алюминия сократили на 25%, выплавку стали — на пять", — подсчитали в компании "Яков и партнеры".Эксперты указали и на то, что увеличение темпа поставок затруднено логистическими проблемами — прежде всего техническими ограничениями по приему СПГ в ЕС. Дело в том, что многие терминалы не связаны с трубопроводной сетью.Тянут друг у другаЕсть и другая особенность американского экспорта СПГ: как только конъюнктура на азиатских рынках становится более благоприятной, поставки сразу перенаправляют в Азию. Собственно, это уже происходит. И чтобы развернуть танкеры, ЕС перекупает голубое топливо по бешеным ценам, указывает французская Le Monde.Кризис позволил США нарастить экспорт газа, прежде всего сланцевого, однако настоящим выгодополучателем оказался Китай, который теперь втридорога перепродает Европе СПГ, полученный по долгосрочным контрактам, отмечает газета.Если все риски реализуются, дефицит газа в Европе подскочит до 20-30 миллиардов кубометров. Придется резко сокращать потребление или увеличивать импорт из России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220915/limit-1817105172.html

https://ria.ru/20220823/spg-1811695866.html

https://ria.ru/20220908/potok-1815192299.html

https://ria.ru/20220612/gaz-1794829727.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, европа, сша, россия, северный поток, евросоюз, сжиженный природный газ