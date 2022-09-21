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Сенатор надеется на скорое внесение проекта о трудовых гарантиях в Госдуму
Сенатор надеется на скорое внесение проекта о трудовых гарантиях в Госдуму - РИА Новости, 21.09.2022
Сенатор надеется на скорое внесение проекта о трудовых гарантиях в Госдуму
Законопроект о трудовых гарантиях подлежащим частичной мобилизации гражданам может быть внесен в Госдуму в ближайшее время, речь идет о сохранении за ними... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T23:21
2022-09-21T23:21
2022-09-21T23:21
частичная мобилизация в россии
совет федерации рф
госдума рф
инна святенко
россия
владимир путин
лдпр
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Законопроект о трудовых гарантиях подлежащим частичной мобилизации гражданам может быть внесен в Госдуму в ближайшее время, речь идет о сохранении за ними рабочих мест, сообщила РИА Новости в среду глава социального комитета Совфеда Инна Святенко.Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания в среду сообщила, что сейчас по поручению главы государства готовятся поправки в законодательство, направленные на обеспечение трудовых гарантий участникам специальной военной операции."В связи с тем, что для новейшей истории России ситуация новая, такая как частичная мобилизация, граждане России, которые будут частично мобилизованы, должны иметь трудовые гарантии", - сказала Святенко.По ее словам, в социальном комитете Совета федерации, а также правительстве РФ обрабатывают те нюансы, которых сейчас ни в трудовом кодексе, ни в другом трудовом законодательстве нет, в связи с тем, что ситуация для России новая."Поэтому для нас принципиально важно, чтобы граждане, которые будут мобилизованы, чтобы они понимали – у них сохраняются все те гарантии, которыми их может обеспечить государство", - отметила сенатор.Законодатель также пояснила, что обсуждаются предложения о трудовых гарантиях добровольцам, принимающим участие в СВО."Обязательно все трудовые гарантии должны быть, сохранены рабочие места", - сказала парламентарий.По ее словам, документ сейчас проходит стадию разработки. Отвечая на вопрос, когда он может быть внесен в Госдуму, сенатор отметила: "Это может быть сделано в ближайшее время".Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий после этого сообщил, что фракция либерал-демократов обозначила необходимость законодательных гарантий сохранения рабочих мест для получивших повестки из военкоматов и "уже включилась в работу"."Будем разрабатывать поправки в трудовое право и сопутствующие законы при понимании того, что подобные инициативы должны получить консолидированную поддержку в парламенте. Не исключаю, что законодательный пакет будет внесен на рассмотрение Госдумы не только депутатами ЛДПР, но и представителями остальных думских фракций. И в самое ближайшее время", - отметил парламентарий.
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частичная мобилизация в россии, совет федерации рф, госдума рф, инна святенко, россия, владимир путин, лдпр
Частичная мобилизация в России, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Инна Святенко, Россия, Владимир Путин, ЛДПР
Сенатор надеется на скорое внесение проекта о трудовых гарантиях в Госдуму
Святенко: проект о трудовых гарантиях для частично мобилизованных скоро внесут в Госдуму
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Законопроект о трудовых гарантиях подлежащим частичной мобилизации гражданам может быть внесен в Госдуму в ближайшее время, речь идет о сохранении за ними рабочих мест, сообщила РИА Новости в среду глава социального комитета Совфеда Инна Святенко.
Президент РФ Владимир Путин
объявил о частичной мобилизации в России. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко
в ходе пленарного заседания в среду сообщила, что сейчас по поручению главы государства готовятся поправки в законодательство, направленные на обеспечение трудовых гарантий участникам специальной военной операции.
"В связи с тем, что для новейшей истории России ситуация новая, такая как частичная мобилизация, граждане России, которые будут частично мобилизованы, должны иметь трудовые гарантии", - сказала Святенко.
По ее словам, в социальном комитете Совета федерации, а также правительстве РФ обрабатывают те нюансы, которых сейчас ни в трудовом кодексе, ни в другом трудовом законодательстве нет, в связи с тем, что ситуация для России новая.
"Поэтому для нас принципиально важно, чтобы граждане, которые будут мобилизованы, чтобы они понимали – у них сохраняются все те гарантии, которыми их может обеспечить государство", - отметила сенатор.
Законодатель также пояснила, что обсуждаются предложения о трудовых гарантиях добровольцам, принимающим участие в СВО.
"Обязательно все трудовые гарантии должны быть, сохранены рабочие места", - сказала парламентарий.
По ее словам, документ сейчас проходит стадию разработки. Отвечая на вопрос, когда он может быть внесен в Госдуму, сенатор отметила: "Это может быть сделано в ближайшее время".
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий
после этого сообщил, что фракция либерал-демократов обозначила необходимость законодательных гарантий сохранения рабочих мест для получивших повестки из военкоматов и "уже включилась в работу".
"Будем разрабатывать поправки в трудовое право и сопутствующие законы при понимании того, что подобные инициативы должны получить консолидированную поддержку в парламенте. Не исключаю, что законодательный пакет будет внесен на рассмотрение Госдумы не только депутатами ЛДПР, но и представителями остальных думских фракций. И в самое ближайшее время", - отметил парламентарий.