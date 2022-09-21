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ФНПР заявила о сохранении рабочих мест за подлежащими частичной мобилизации
ФНПР заявила о сохранении рабочих мест за подлежащими частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022
ФНПР заявила о сохранении рабочих мест за подлежащими частичной мобилизации
Тема рабочих мест граждан, призванных в рамках частичной мобилизации в РФ, будет обсуждаться на всех уровнях, все гарантии для этих людей будут сохранены и... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T15:55
2022-09-21T15:55
2022-09-21T15:55
частичная мобилизация в россии
федерация независимых профсоюзов россии
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украина
сергей шойгу
михаил шмаков
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Тема рабочих мест граждан, призванных в рамках частичной мобилизации в РФ, будет обсуждаться на всех уровнях, все гарантии для этих людей будут сохранены и усилены, заявил журналистам глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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частичная мобилизация в россии, федерация независимых профсоюзов россии, россия, украина, сергей шойгу, михаил шмаков
Частичная мобилизация в России, Федерация независимых профсоюзов России, Россия, Украина, Сергей Шойгу, Михаил Шмаков
ФНПР заявила о сохранении рабочих мест за подлежащими частичной мобилизации
Глава ФНПР Шмаков: трудовые гарантии для подлежащих частичной мобилизации будут сохранены