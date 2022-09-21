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В Приамурье на 42 километрах транзитных трасс появятся фонари - РИА Новости, 21.09.2022
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В Приамурье на 42 километрах транзитных трасс появятся фонари
В Приамурье на 42 километрах транзитных трасс появятся фонари - РИА Новости, 21.09.2022
В Приамурье на 42 километрах транзитных трасс появятся фонари
Более 40 километров транзитных трасс в Амурской области оснастят наружным освещением до конца текущего года, сообщил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T06:08
2022-09-21T06:08
общество
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 сен - РИА Новости. Более 40 километров транзитных трасс в Амурской области оснастят наружным освещением до конца текущего года, сообщил губернатор Василий Орлов.Как уточнил министр транспорта области Александр Зеленин, сейчас ведется работа по определению участков под устройство наружного улично-дорожного освещения и готовится рабочая документация на подключение к электросетям.Глава области отметил, что все региональные трассы, проходящие через населенные пункты, должны быть освещены, поскольку это вопрос безопасности жителей поселков и водителей."В первую очередь обустраиваем участки с оживленным движением - в районах школ, поликлиник, автобусных остановок. Совершенно недопустима ситуация, когда дети вечером возвращаются из школы домой и вынуждены практически вслепую переходить дорогу, по которой идет поток машин. В ближайшие годы постараемся эту проблему решить. Планируем освещать ежегодно не менее 50 километров дорог", - заявил губернатор.По данным приамурского минтранса, ведомство уже подготовило план на следующий год. В 2023 году освещение будет установлено на 53 километрах дорог, проходящих через 22 районных населённых пункта, в 2024 - планируется осветить около 50 километров, а в 2025 - 60 километров.За два предыдущих года проведено освещение в 25 транзитных населенных пунктах области, это более 80 километров, информирует министерство. В 2020 году "подсветили" участки региональных дорог, проходящих через населённые пункты: Марково, Михайловка, Сергеевка, Бибиково, Крестовоздвиженка, Верхняя Полтавка, Климоуцы, Семёновка, Сукромли, Новокиевский Увал, Норск, Жариково и в селе Тамбовка. В 2021 году освещение дорог выполнено в 12 селах. Линии уличного искусственного освещения появились в Волково, Толстовке, Усть Ивановке, Новом, Новотроицком, Михайловке, Костюковке, Усть Пёре, Новогеоргиевке, Арге, Тавричанке и Знаменке.
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общество, амурская область
Общество, Амурская область
06:08 21.09.2022
 
В Приамурье на 42 километрах транзитных трасс появятся фонари

В Приамурье до конца 2022 года на 42 километрах транзитных трасс появятся фонари

© Pixabay / Shahariar LeninТрасса
Трасса - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© Pixabay / Shahariar Lenin
Трасса. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 сен - РИА Новости. Более 40 километров транзитных трасс в Амурской области оснастят наружным освещением до конца текущего года, сообщил губернатор Василий Орлов.
"До конца года наружное освещение появится на 42 километрах транзитных трасс. В частности, фонари установят на 21 участке региональных дорог, проходящих через села Лозовое, Демьяновка, Верхний Уртуй, Каховка, Рогозовка, Ромны, Белоярово, Раздольное, Новоалександровка, Новочесноково, Гильчин, Лермонтовка, Белогорье, Покровка, Сычевка, Мазаново и Поярково, в поселке Новобурейский, на железнодорожной станции Петруши и в поселке городского типа Прогресс", - цитирует Орлова его пресс-служба.
Как уточнил министр транспорта области Александр Зеленин, сейчас ведется работа по определению участков под устройство наружного улично-дорожного освещения и готовится рабочая документация на подключение к электросетям.
Глава области отметил, что все региональные трассы, проходящие через населенные пункты, должны быть освещены, поскольку это вопрос безопасности жителей поселков и водителей.
"В первую очередь обустраиваем участки с оживленным движением - в районах школ, поликлиник, автобусных остановок. Совершенно недопустима ситуация, когда дети вечером возвращаются из школы домой и вынуждены практически вслепую переходить дорогу, по которой идет поток машин. В ближайшие годы постараемся эту проблему решить. Планируем освещать ежегодно не менее 50 километров дорог", - заявил губернатор.
По данным приамурского минтранса, ведомство уже подготовило план на следующий год. В 2023 году освещение будет установлено на 53 километрах дорог, проходящих через 22 районных населённых пункта, в 2024 - планируется осветить около 50 километров, а в 2025 - 60 километров.
За два предыдущих года проведено освещение в 25 транзитных населенных пунктах области, это более 80 километров, информирует министерство. В 2020 году "подсветили" участки региональных дорог, проходящих через населённые пункты: Марково, Михайловка, Сергеевка, Бибиково, Крестовоздвиженка, Верхняя Полтавка, Климоуцы, Семёновка, Сукромли, Новокиевский Увал, Норск, Жариково и в селе Тамбовка. В 2021 году освещение дорог выполнено в 12 селах. Линии уличного искусственного освещения появились в Волково, Толстовке, Усть Ивановке, Новом, Новотроицком, Михайловке, Костюковке, Усть Пёре, Новогеоргиевке, Арге, Тавричанке и Знаменке.
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