https://ria.ru/20220921/fonari-1818313752.html

В Приамурье на 42 километрах транзитных трасс появятся фонари

В Приамурье на 42 километрах транзитных трасс появятся фонари - РИА Новости, 21.09.2022

В Приамурье на 42 километрах транзитных трасс появятся фонари

Более 40 километров транзитных трасс в Амурской области оснастят наружным освещением до конца текущего года, сообщил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T06:08

2022-09-21T06:08

2022-09-21T06:08

общество

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 сен - РИА Новости. Более 40 километров транзитных трасс в Амурской области оснастят наружным освещением до конца текущего года, сообщил губернатор Василий Орлов.Как уточнил министр транспорта области Александр Зеленин, сейчас ведется работа по определению участков под устройство наружного улично-дорожного освещения и готовится рабочая документация на подключение к электросетям.Глава области отметил, что все региональные трассы, проходящие через населенные пункты, должны быть освещены, поскольку это вопрос безопасности жителей поселков и водителей."В первую очередь обустраиваем участки с оживленным движением - в районах школ, поликлиник, автобусных остановок. Совершенно недопустима ситуация, когда дети вечером возвращаются из школы домой и вынуждены практически вслепую переходить дорогу, по которой идет поток машин. В ближайшие годы постараемся эту проблему решить. Планируем освещать ежегодно не менее 50 километров дорог", - заявил губернатор.По данным приамурского минтранса, ведомство уже подготовило план на следующий год. В 2023 году освещение будет установлено на 53 километрах дорог, проходящих через 22 районных населённых пункта, в 2024 - планируется осветить около 50 километров, а в 2025 - 60 километров.За два предыдущих года проведено освещение в 25 транзитных населенных пунктах области, это более 80 километров, информирует министерство. В 2020 году "подсветили" участки региональных дорог, проходящих через населённые пункты: Марково, Михайловка, Сергеевка, Бибиково, Крестовоздвиженка, Верхняя Полтавка, Климоуцы, Семёновка, Сукромли, Новокиевский Увал, Норск, Жариково и в селе Тамбовка. В 2021 году освещение дорог выполнено в 12 селах. Линии уличного искусственного освещения появились в Волково, Толстовке, Усть Ивановке, Новом, Новотроицком, Михайловке, Костюковке, Усть Пёре, Новогеоргиевке, Арге, Тавричанке и Знаменке.

https://ria.ru/20220815/dorogi-1809669906.html

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, амурская область