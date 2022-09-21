https://ria.ru/20220921/evrosoyuz-1818416460.html

Евросоюз конфиденциально обсуждает, как ответить России

Евросоюз конфиденциально обсуждает, как ответить России - РИА Новости, 21.09.2022

Евросоюз конфиденциально обсуждает, как ответить России

Страны ЕС проводят обсуждение своего "ответа" России на полях ГА ООН, дискуссии носят конфиденциальный характер, заявил на брифинге в Брюсселе официальный... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T14:07

2022-09-21T14:07

2022-09-21T14:07

специальная военная операция на украине

в мире

евросоюз

оон

генеральная ассамблея оон

россия

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

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БРЮССЕЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Страны ЕС проводят обсуждение своего "ответа" России на полях ГА ООН, дискуссии носят конфиденциальный характер, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано."Как мы говорили ранее, у этого шага будут определённые последствия. Сейчас центр активности находится в Нью-Йорке на Генассамблее ООН. Страны-члены ЕС уже провели координационную встречу, мы обсуждаем, в том числе, ответ на агрессию во всех ее аспектах…. Но эти дискуссии носят конфиденциальной характер", - сказал он, отвечая на вопрос о возможных санкциях против РФ из-за референдумов.Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.ЕС заявил, что не признает итоги референдумов и пригрозил расширением антироссийских санкций.

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818385007.html

https://ria.ru/20220921/es-1818404734.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, евросоюз, оон, генеральная ассамблея оон, россия, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, санкции в отношении россии