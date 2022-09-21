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Евросоюз конфиденциально обсуждает, как ответить России - РИА Новости, 21.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/evrosoyuz-1818416460.html
Евросоюз конфиденциально обсуждает, как ответить России
Евросоюз конфиденциально обсуждает, как ответить России - РИА Новости, 21.09.2022
Евросоюз конфиденциально обсуждает, как ответить России
Страны ЕС проводят обсуждение своего "ответа" России на полях ГА ООН, дискуссии носят конфиденциальный характер, заявил на брифинге в Брюсселе официальный... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T14:07
2022-09-21T14:07
специальная военная операция на украине
в мире
евросоюз
оон
генеральная ассамблея оон
россия
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
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БРЮССЕЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Страны ЕС проводят обсуждение своего "ответа" России на полях ГА ООН, дискуссии носят конфиденциальный характер, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано."Как мы говорили ранее, у этого шага будут определённые последствия. Сейчас центр активности находится в Нью-Йорке на Генассамблее ООН. Страны-члены ЕС уже провели координационную встречу, мы обсуждаем, в том числе, ответ на агрессию во всех ее аспектах…. Но эти дискуссии носят конфиденциальной характер", - сказал он, отвечая на вопрос о возможных санкциях против РФ из-за референдумов.Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.ЕС заявил, что не признает итоги референдумов и пригрозил расширением антироссийских санкций.
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818385007.html
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в мире, евросоюз, оон, генеральная ассамблея оон, россия, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Евросоюз, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Россия, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях, Санкции в отношении России
14:07 21.09.2022
 
Евросоюз конфиденциально обсуждает, как ответить России

Представитель ЕС Стано заявил об обсуждении ответа России на полях Генассамблеи ООН

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Страны ЕС проводят обсуждение своего "ответа" России на полях ГА ООН, дискуссии носят конфиденциальный характер, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.
"Как мы говорили ранее, у этого шага будут определённые последствия. Сейчас центр активности находится в Нью-Йорке на Генассамблее ООН. Страны-члены ЕС уже провели координационную встречу, мы обсуждаем, в том числе, ответ на агрессию во всех ее аспектах…. Но эти дискуссии носят конфиденциальной характер", - сказал он, отвечая на вопрос о возможных санкциях против РФ из-за референдумов.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
12:46
Канцлер ФРГ принял к сведению сообщения о частичной мобилизации в России
Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.
Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
ЕС заявил, что не признает итоги референдумов и пригрозил расширением антироссийских санкций.
Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
13:40
Премьер Бельгии призвал Евросоюз не подливать масла в огонь
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвросоюзООНГенеральная Ассамблея ООНРоссияРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территорияхСанкции в отношении России
 
 
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