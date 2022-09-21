Евросоюз конфиденциально обсуждает, как ответить России
Представитель ЕС Стано заявил об обсуждении ответа России на полях Генассамблеи ООН
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Страны ЕС проводят обсуждение своего "ответа" России на полях ГА ООН, дискуссии носят конфиденциальный характер, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.
"Как мы говорили ранее, у этого шага будут определённые последствия. Сейчас центр активности находится в Нью-Йорке на Генассамблее ООН. Страны-члены ЕС уже провели координационную встречу, мы обсуждаем, в том числе, ответ на агрессию во всех ее аспектах…. Но эти дискуссии носят конфиденциальной характер", - сказал он, отвечая на вопрос о возможных санкциях против РФ из-за референдумов.
Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.
Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
ЕС заявил, что не признает итоги референдумов и пригрозил расширением антироссийских санкций.