https://ria.ru/20220921/evropa-1818364732.html
Премьер Испании одной фразой описал энергетический рынок Европы
Премьер Испании одной фразой описал энергетический рынок Европы - РИА Новости, 21.09.2022
Премьер Испании одной фразой описал энергетический рынок Европы
Энергорынок ЕС больше не работает, заявил на Генассамблее ООН премьер-министр Испании Педро Санчес, его слова приводит Fortune. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T11:33
2022-09-21T11:33
2022-09-21T12:29
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Энергорынок ЕС больше не работает, заявил на Генассамблее ООН премьер-министр Испании Педро Санчес, его слова приводит Fortune.При этом испанский премьер раскритиковал запуск некоторыми странами Евросоюза угольных электростанций. Члены ЕС не должны приостанавливать свои усилия по переходу к более чистым источникам энергии, подчеркнул Санчес.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия США и их союзников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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педро санчес, европа, россия, испания, генеральная ассамблея оон, в мире
Педро Санчес, Европа, Россия, Испания, Генеральная Ассамблея ООН, В мире
11:33 21.09.2022 (обновлено: 12:29 21.09.2022)
Премьер Испании одной фразой описал энергетический рынок Европы
Премьер-министр Испании назвал энергическую систему Европы нефункционирующей