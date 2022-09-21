https://ria.ru/20220921/evropa-1818364732.html

Премьер Испании одной фразой описал энергетический рынок Европы

Премьер Испании одной фразой описал энергетический рынок Европы - РИА Новости, 21.09.2022

Премьер Испании одной фразой описал энергетический рынок Европы

Энергорынок ЕС больше не работает, заявил на Генассамблее ООН премьер-министр Испании Педро Санчес, его слова приводит Fortune. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T11:33

2022-09-21T11:33

2022-09-21T12:29

педро санчес

европа

россия

испания

генеральная ассамблея оон

в мире

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Энергорынок ЕС больше не работает, заявил на Генассамблее ООН премьер-министр Испании Педро Санчес, его слова приводит Fortune.При этом испанский премьер раскритиковал запуск некоторыми странами Евросоюза угольных электростанций. Члены ЕС не должны приостанавливать свои усилия по переходу к более чистым источникам энергии, подчеркнул Санчес.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия США и их союзников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

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европа

россия

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педро санчес, европа, россия, испания, генеральная ассамблея оон, в мире