Рейтинг@Mail.ru
Премьер Испании одной фразой описал энергетический рынок Европы - РИА Новости, 21.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220921/evropa-1818364732.html
Премьер Испании одной фразой описал энергетический рынок Европы
Премьер Испании одной фразой описал энергетический рынок Европы - РИА Новости, 21.09.2022
Премьер Испании одной фразой описал энергетический рынок Европы
Энергорынок ЕС больше не работает, заявил на Генассамблее ООН премьер-министр Испании Педро Санчес, его слова приводит Fortune. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T11:33
2022-09-21T12:29
педро санчес
европа
россия
испания
генеральная ассамблея оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155093/03/1550930359_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_ec1ca7dfbac3ff1117012adc470788e0.jpg
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Энергорынок ЕС больше не работает, заявил на Генассамблее ООН премьер-министр Испании Педро Санчес, его слова приводит Fortune.При этом испанский премьер раскритиковал запуск некоторыми странами Евросоюза угольных электростанций. Члены ЕС не должны приостанавливать свои усилия по переходу к более чистым источникам энергии, подчеркнул Санчес.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия США и их союзников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220921/gaz-1817969522.html
европа
россия
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155093/03/1550930359_47:0:1820:1330_1920x0_80_0_0_25c1ce38929f21d13060cad1054af0de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
педро санчес, европа, россия, испания, генеральная ассамблея оон, в мире
Педро Санчес, Европа, Россия, Испания, Генеральная Ассамблея ООН, В мире
11:33 21.09.2022 (обновлено: 12:29 21.09.2022)
 
Премьер Испании одной фразой описал энергетический рынок Европы

Премьер-министр Испании назвал энергическую систему Европы нефункционирующей

© Фото : предоставлено правительством ИспанииПремьер-министр Испании Педро Санчес на пресс-конференции
Премьер-министр Испании Педро Санчес на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© Фото : предоставлено правительством Испании
Премьер-министр Испании Педро Санчес на пресс-конференции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Энергорынок ЕС больше не работает, заявил на Генассамблее ООН премьер-министр Испании Педро Санчес, его слова приводит Fortune.

"Сейчас энергическая система Европы — это рынок, который не функционирует", — заявил политик.

При этом испанский премьер раскритиковал запуск некоторыми странами Евросоюза угольных электростанций. Члены ЕС не должны приостанавливать свои усилия по переходу к более чистым источникам энергии, подчеркнул Санчес.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия США и их союзников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
08:00
"Помощи не будет": CША отказались нарастить добычу газа для Европы
 
Педро СанчесЕвропаРоссияИспанияГенеральная Ассамблея ООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала