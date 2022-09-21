https://ria.ru/20220921/estoniya-1818490979.html

Премьер Эстонии заявила, что не будет предоставлять убежище россиянам

Премьер Эстонии заявила, что не будет предоставлять убежище россиянам - РИА Новости, 21.09.2022

Премьер Эстонии заявила, что не будет предоставлять убежище россиянам

Эстония не намерена предоставлять убежище россиянам, желающим избежать частичной мобилизации, и предлагает им на родине заняться антивоенной деятельностью,... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T17:41

2022-09-21T17:41

2022-09-21T18:05

в мире

эстония

частичная мобилизация в россии

специальная военная операция на украине

кая каллас

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/110434/56/1104345647_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_e2c65ebb6228c1ac9b861c204a7654ff.jpg

ВАШИНГТОН, 21 сен – РИА Новости. Эстония не намерена предоставлять убежище россиянам, желающим избежать частичной мобилизации, и предлагает им на родине заняться антивоенной деятельностью, заявила премьер-министр Кая Каллас."Мы здесь принимаем украинских беженцев от войны. Каждый гражданин несет ответственность за действия своей страны, это относится и к гражданам России. Так что мы не предоставляем никакого убежища. Это не основание давать убежище российским мужчинам, которые бегут из страны. Они должны выступить и заявить, что они против этой войны", - сказала она в интервью телеканалу CNN. Эстония ранее вместе с соседями по прибалтийскому региону закрыла свои границы для россиян.Президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.

эстония

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, эстония, частичная мобилизация в россии, кая каллас, россия, украина