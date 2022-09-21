17:41 21.09.2022 (обновлено: 18:05 21.09.2022)
Премьер Эстонии заявила, что не будет предоставлять убежище россиянам
Эстония не будет предоставлять убежище россиянам, желающим избежать частичной мобилизации
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкВид на Старый город с верхушки церкви Оливисте в Таллине, Эстония
Вид на Старый город с верхушки церкви Оливисте в Таллине, Эстония. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 сен – РИА Новости. Эстония не намерена предоставлять убежище россиянам, желающим избежать частичной мобилизации, и предлагает им на родине заняться антивоенной деятельностью, заявила премьер-министр Кая Каллас.
"Мы здесь принимаем украинских беженцев от войны. Каждый гражданин несет ответственность за действия своей страны, это относится и к гражданам России. Так что мы не предоставляем никакого убежища. Это не основание давать убежище российским мужчинам, которые бегут из страны. Они должны выступить и заявить, что они против этой войны", - сказала она в интервью телеканалу CNN. Эстония ранее вместе с соседями по прибалтийскому региону закрыла свои границы для россиян.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.