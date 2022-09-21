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Премьер Эстонии заявила, что не будет предоставлять убежище россиянам - РИА Новости, 21.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/estoniya-1818490979.html
Премьер Эстонии заявила, что не будет предоставлять убежище россиянам
Премьер Эстонии заявила, что не будет предоставлять убежище россиянам - РИА Новости, 21.09.2022
Премьер Эстонии заявила, что не будет предоставлять убежище россиянам
Эстония не намерена предоставлять убежище россиянам, желающим избежать частичной мобилизации, и предлагает им на родине заняться антивоенной деятельностью,... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T17:41
2022-09-21T18:05
в мире
эстония
частичная мобилизация в россии
специальная военная операция на украине
кая каллас
россия
украина
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ВАШИНГТОН, 21 сен – РИА Новости. Эстония не намерена предоставлять убежище россиянам, желающим избежать частичной мобилизации, и предлагает им на родине заняться антивоенной деятельностью, заявила премьер-министр Кая Каллас."Мы здесь принимаем украинских беженцев от войны. Каждый гражданин несет ответственность за действия своей страны, это относится и к гражданам России. Так что мы не предоставляем никакого убежища. Это не основание давать убежище российским мужчинам, которые бегут из страны. Они должны выступить и заявить, что они против этой войны", - сказала она в интервью телеканалу CNN. Эстония ранее вместе с соседями по прибалтийскому региону закрыла свои границы для россиян.Президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
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в мире, эстония, частичная мобилизация в россии, кая каллас, россия, украина
В мире, Эстония, Частичная мобилизация в России, Специальная военная операция на Украине, Кая Каллас, Россия, Украина
17:41 21.09.2022 (обновлено: 18:05 21.09.2022)
 
Премьер Эстонии заявила, что не будет предоставлять убежище россиянам

Эстония не будет предоставлять убежище россиянам, желающим избежать частичной мобилизации

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкВид на Старый город с верхушки церкви Оливисте в Таллине, Эстония
Вид на Старый город с верхушки церкви Оливисте в Таллине, Эстония - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Вид на Старый город с верхушки церкви Оливисте в Таллине, Эстония. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 сен – РИА Новости. Эстония не намерена предоставлять убежище россиянам, желающим избежать частичной мобилизации, и предлагает им на родине заняться антивоенной деятельностью, заявила премьер-министр Кая Каллас.
"Мы здесь принимаем украинских беженцев от войны. Каждый гражданин несет ответственность за действия своей страны, это относится и к гражданам России. Так что мы не предоставляем никакого убежища. Это не основание давать убежище российским мужчинам, которые бегут из страны. Они должны выступить и заявить, что они против этой войны", - сказала она в интервью телеканалу CNN. Эстония ранее вместе с соседями по прибалтийскому региону закрыла свои границы для россиян.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭстонияЧастичная мобилизация в РоссииКая КалласРоссияУкраина
 
 
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