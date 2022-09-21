Выставка о многомерном времени открылась в Новой Третьяковке

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Выставка "Модель многомерного времени" современной художницы Натальи Элькониной открывается в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве в среду, 21 сентября.В экспозиции представлено 19 объектов – высокие пластиковые полупрозрачные башни. Они формируют аудиовизуальную композицию.Внутри них – предметы реального быта: треснувшие часы, шахматные фигуры, строительные инструменты, кусочки металла и элементы механизмов, крюки и цепи, подсвеченные яркими, меняющими цвет неоновыми лентами. И вогнутые зеркала, которые создают каскады разнообразных отражений. Некоторые вещи подкрашены и состарены до состояния археологических артефактов, лишены своих первоначальных функций.Проект посвящен размышлению о природе времени, поэтому главный символ в ней – часы. Внутри башен и труб многие часы по-настоящему идут, и зритель слышит звук их хода.По словам замгендиректора музея по научной работе Татьяны Карповой, выставка Натальи Элькониной посвящена очень широким философским категориям. Она медитативная, каждый может настроиться на ее музыку и по-своему интерпретировать то, что здесь видит, погружаясь в те миры, созданные Элькониной.Наталья Эльконина — представительница знаменитой московской художественной династии. В 1982 году окончила Московский полиграфический институт и начала свой творческий путь как живописец, график и книжный иллюстратор. В поисках собственного артистического языка Эльконина пришла к созданию объемных пространственных инсталляций.Выставка продлится до 27 ноября.
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Выставка "Модель многомерного времени" современной художницы Натальи Элькониной открывается в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве в среду, 21 сентября.
В экспозиции представлено 19 объектов – высокие пластиковые полупрозрачные башни. Они формируют аудиовизуальную композицию.
Внутри них – предметы реального быта: треснувшие часы, шахматные фигуры, строительные инструменты, кусочки металла и элементы механизмов, крюки и цепи, подсвеченные яркими, меняющими цвет неоновыми лентами. И вогнутые зеркала, которые создают каскады разнообразных отражений. Некоторые вещи подкрашены и состарены до состояния археологических артефактов, лишены своих первоначальных функций.
"Мой замысел был в том, чтобы соединить композиционно-пространственную традицию с современным концептуальным звучанием, – поясняет Наталья Эльконина. – Попытаться соединить несоединимые вещи, чтобы в этом проекте все было связано со всем. Чтобы он был единым пространством, моим миром".
Проект посвящен размышлению о природе времени, поэтому главный символ в ней – часы. Внутри башен и труб многие часы по-настоящему идут, и зритель слышит звук их хода.
"Все завязано на часах, на времени, на сетках, которые это время деформируют и видоизменяют, – говорит Эльконина. – Антипод времени – строительные инструменты, которые его деформируют и разрушают. Для меня время связано с пространством".
По словам замгендиректора музея по научной работе Татьяны Карповой, выставка Натальи Элькониной посвящена очень широким философским категориям. Она медитативная, каждый может настроиться на ее музыку и по-своему интерпретировать то, что здесь видит, погружаясь в те миры, созданные Элькониной.
Наталья Эльконина — представительница знаменитой московской художественной династии. В 1982 году окончила Московский полиграфический институт и начала свой творческий путь как живописец, график и книжный иллюстратор. В поисках собственного артистического языка Эльконина пришла к созданию объемных пространственных инсталляций.
"У Наталии эта выставка ассоциируется с органом, мне она напоминает лабораторию, –говорит куратор выставки Кирилл Светляков. – В этой лаборатории начинаются процессы алхимических превращений. Те трансформации, которые происходят на отражающей поверхности, не соответствуют предмету, который когда-то был отражен. Как будто отражения уже оторвались от предметов и существуют как самостоятельные субстанции, отбрасывают свои тени".
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