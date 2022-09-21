https://ria.ru/20220921/elkonina-1818369845.html

Выставка о многомерном времени открылась в Новой Третьяковке

Выставка о многомерном времени открылась в Новой Третьяковке - РИА Новости, 21.09.2022

Выставка о многомерном времени открылась в Новой Третьяковке

Выставка "Модель многомерного времени" современной художницы Натальи Элькониной открывается в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве в среду, 21 сентября. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T12:00

2022-09-21T12:00

2022-09-21T12:07

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Выставка "Модель многомерного времени" современной художницы Натальи Элькониной открывается в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве в среду, 21 сентября.В экспозиции представлено 19 объектов – высокие пластиковые полупрозрачные башни. Они формируют аудиовизуальную композицию.Внутри них – предметы реального быта: треснувшие часы, шахматные фигуры, строительные инструменты, кусочки металла и элементы механизмов, крюки и цепи, подсвеченные яркими, меняющими цвет неоновыми лентами. И вогнутые зеркала, которые создают каскады разнообразных отражений. Некоторые вещи подкрашены и состарены до состояния археологических артефактов, лишены своих первоначальных функций.Проект посвящен размышлению о природе времени, поэтому главный символ в ней – часы. Внутри башен и труб многие часы по-настоящему идут, и зритель слышит звук их хода.По словам замгендиректора музея по научной работе Татьяны Карповой, выставка Натальи Элькониной посвящена очень широким философским категориям. Она медитативная, каждый может настроиться на ее музыку и по-своему интерпретировать то, что здесь видит, погружаясь в те миры, созданные Элькониной.Наталья Эльконина — представительница знаменитой московской художественной династии. В 1982 году окончила Московский полиграфический институт и начала свой творческий путь как живописец, график и книжный иллюстратор. В поисках собственного артистического языка Эльконина пришла к созданию объемных пространственных инсталляций.Выставка продлится до 27 ноября.

https://ria.ru/20220913/muzei-1816228939.html

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новости культуры, куда сходить , новая третьяковская галерея