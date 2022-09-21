https://ria.ru/20220921/ekonomika-1818438290.html

Евгений Коган: уровень хаоса в мировых финансах зашкаливает

Евгений Коган: уровень хаоса в мировых финансах зашкаливает - РИА Новости, 21.09.2022

Евгений Коган: уровень хаоса в мировых финансах зашкаливает

Геополитические потрясения смешали все карты и обновили правила игры, впереди – дефолты корпораций и отдельных стран, считает финансист, профессор Высшей школы... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T15:23

2022-09-21T15:23

2022-09-21T15:26

тюмень

тюменский нефтегазовый форум

экономика

промышленно-энергетический форум tnf 2022

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ТЮМЕНЬ, 21 сен – РИА Новости. Геополитические потрясения смешали все карты и обновили правила игры, впереди – дефолты корпораций и отдельных стран, считает финансист, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган."Уровень хаоса в мировой финансовой системе настолько высок, что давать какие-то прогнозы – достаточно сложно. Климатические проблемы ведут к продовольственному кризису. Энергетический кризис разворачивается на наших глазах. Идет очень жесткое поднятие процентных ставок. Идет одновременно с этим сильнейший обвал цен на гособлигации различных стран", - сказал эксперт, выступая на дискуссии "Новая модель мировой экономики: роль России как глобальной энергетической державы" в рамках проходящего в Тюмени Промышленно-энергетического форума TNF 2022.Коган также отметил падение цен на долги ведущих стран мира."Я думаю, что мы с вами увидим рецессию, которая, скорее всего, случится. Будет ли это мягкая посадка или жесткая – никто этого не знает. Я думаю, что весьма жесткая", - прогнозирует эксперт.По мнению Когана, в ближайшее время мы увидим дальнейший обвал фондовых рынков, которые приведут к падению залоговой стоимости активов и, возможно, к кризису ликвидности.

https://ria.ru/20220921/forum-1818363006.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тюмень, тюменский нефтегазовый форум, экономика, промышленно-энергетический форум tnf 2022