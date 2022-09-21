https://ria.ru/20220921/ekologiya-1818483011.html
Автор комедии про конец света пожертвовал миллионы на экологию
Автор комедии про конец света пожертвовал миллионы на экологию - РИА Новости, 21.09.2022
Автор комедии про конец света пожертвовал миллионы на экологию
Режиссер черной комедии про конец света "Не смотрите наверх" Адам Маккей пожертвовал четыре миллиона долларов на борьбу с климатическим кризисом в Climate... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T18:46
2022-09-21T18:46
2022-09-21T18:52
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Режиссер черной комедии про конец света "Не смотрите наверх" Адам Маккей пожертвовал четыре миллиона долларов на борьбу с климатическим кризисом в Climate Emergency Fund, пишет The Hollywood Reporter.Он также вошел в совет директоров этого фонда и будет участвовать в принятии важных решений и сборе средств. Организация выдает гранты эко-активистам. Она помогает группам, которые пытаются подтолкнуть политических лидеров к принятию мер по предотвращению климатической катастрофы."Не смотрите наверх" вышла на Netflix в декабре 2021 года. В фильме звездный каст. В главных ролях Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс. Во второстепенных — Кейт Бланшетт, Мэрил Стрип, Джона Хилл, Тимоти Шаламе, Рон Перлман, Ариана Гранде и другие.В картине рассказывается о том, как человечество вело себя перед столкновением кометы с Землей. Паника, желание помочь и решить проблему среди героев этой ленты соперничали с желанием нажиться на трагедии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, глобальное потепление, экология
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, Глобальное потепление, Экология
18:46 21.09.2022 (обновлено: 18:52 21.09.2022)
Автор комедии про конец света пожертвовал миллионы на экологию
Режиссер сатиры "Не смотрите наверх" Адам Маккей пожертвовал миллионы на экологию