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Автор комедии про конец света пожертвовал миллионы на экологию - РИА Новости, 21.09.2022
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Культура
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Автор комедии про конец света пожертвовал миллионы на экологию
Автор комедии про конец света пожертвовал миллионы на экологию - РИА Новости, 21.09.2022
Автор комедии про конец света пожертвовал миллионы на экологию
Режиссер черной комедии про конец света "Не смотрите наверх" Адам Маккей пожертвовал четыре миллиона долларов на борьбу с климатическим кризисом в Climate... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T18:46
2022-09-21T18:52
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Режиссер черной комедии про конец света "Не смотрите наверх" Адам Маккей пожертвовал четыре миллиона долларов на борьбу с климатическим кризисом в Climate Emergency Fund, пишет The Hollywood Reporter.Он также вошел в совет директоров этого фонда и будет участвовать в принятии важных решений и сборе средств. Организация выдает гранты эко-активистам. Она помогает группам, которые пытаются подтолкнуть политических лидеров к принятию мер по предотвращению климатической катастрофы."Не смотрите наверх" вышла на Netflix в декабре 2021 года. В фильме звездный каст. В главных ролях Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс. Во второстепенных — Кейт Бланшетт, Мэрил Стрип, Джона Хилл, Тимоти Шаламе, Рон Перлман, Ариана Гранде и другие.В картине рассказывается о том, как человечество вело себя перед столкновением кометы с Землей. Паника, желание помочь и решить проблему среди героев этой ленты соперничали с желанием нажиться на трагедии.
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, глобальное потепление, экология
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, Глобальное потепление, Экология
18:46 21.09.2022 (обновлено: 18:52 21.09.2022)
 
Автор комедии про конец света пожертвовал миллионы на экологию

Режиссер сатиры "Не смотрите наверх" Адам Маккей пожертвовал миллионы на экологию

© Hyperobject Industries (2021)Кадр из фильма "Не смотрите наверх"
Кадр из фильма Не смотрите наверх
© Hyperobject Industries (2021)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Режиссер черной комедии про конец света "Не смотрите наверх" Адам Маккей пожертвовал четыре миллиона долларов на борьбу с климатическим кризисом в Climate Emergency Fund, пишет The Hollywood Reporter.
Он также вошел в совет директоров этого фонда и будет участвовать в принятии важных решений и сборе средств.
Организация выдает гранты эко-активистам. Она помогает группам, которые пытаются подтолкнуть политических лидеров к принятию мер по предотвращению климатической катастрофы.
"Не смотрите наверх" вышла на Netflix в декабре 2021 года. В фильме звездный каст. В главных ролях Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс. Во второстепенных — Кейт Бланшетт, Мэрил Стрип, Джона Хилл, Тимоти Шаламе, Рон Перлман, Ариана Гранде и другие.
В картине рассказывается о том, как человечество вело себя перед столкновением кометы с Землей. Паника, желание помочь и решить проблему среди героев этой ленты соперничали с желанием нажиться на трагедии.
Кадр из трейлера фильма Дюна
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