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Драги назвал референдумы в Донбассе "нарушением международного права" - РИА Новости, 21.09.2022
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Драги назвал референдумы в Донбассе "нарушением международного права"
Драги назвал референдумы в Донбассе "нарушением международного права" - РИА Новости, 21.09.2022
Драги назвал референдумы в Донбассе "нарушением международного права"
Премьер-министр Италии Марио Драги назвал готовящиеся в Донбассе и на освобожденных союзными войсками территориях референдумы о вхождении в состав России... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T07:52
2022-09-21T07:52
в мире
марио драги
россия
оон
нато
донбасс
италия
референдумы на освобожденных территориях
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РИМ, 21 сен - РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги назвал готовящиеся в Донбассе и на освобожденных союзными войсками территориях референдумы о вхождении в состав России "нарушением международного права".Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
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в мире, марио драги, россия, оон, нато, донбасс, италия, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
В мире, Марио Драги, Россия, ООН, НАТО, Донбасс, Италия, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
07:52 21.09.2022
 
Драги назвал референдумы в Донбассе "нарушением международного права"

Премьер Италии Драги назвал референдумы в Донбассе "нарушением международного права"

© AP Photo / Olivier MatthysПремьер-министр Италии Марио Драги
Премьер-министр Италии Марио Драги - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Премьер-министр Италии Марио Драги. Архивное фото
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РИМ, 21 сен - РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги назвал готовящиеся в Донбассе и на освобожденных союзными войсками территориях референдумы о вхождении в состав России "нарушением международного права".
"До сих пор Россия не продемонстрировала своего желания положить конец конфликту: референдумы о независимости в Донбассе являются дальнейшим нарушением международного права, что мы решительно осуждаем", - заявил премьер Италии, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, текст выступления Драги распространила в среду пресс-служба правительственного Дворца Киджи.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Общенародный съезд жителей Запорожья по вопросу о проведении референдума в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 22:16В мире
На референдуме в Запорожье смогут проголосовать полмиллиона человек
 
В миреМарио ДрагиРоссияООННАТОДонбассИталияРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в Донбассе
 
 
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