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Драги назвал референдумы в Донбассе "нарушением международного права"

Драги назвал референдумы в Донбассе "нарушением международного права" - РИА Новости, 21.09.2022

Драги назвал референдумы в Донбассе "нарушением международного права"

Премьер-министр Италии Марио Драги назвал готовящиеся в Донбассе и на освобожденных союзными войсками территориях референдумы о вхождении в состав России... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T07:52

2022-09-21T07:52

2022-09-21T07:52

в мире

марио драги

россия

оон

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донбасс

италия

референдумы на освобожденных территориях

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РИМ, 21 сен - РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги назвал готовящиеся в Донбассе и на освобожденных союзными войсками территориях референдумы о вхождении в состав России "нарушением международного права".Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://radiosputnik.ria.ru/20220920/referendum-1818291752.html

россия

донбасс

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Максим Горбачев

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