Драги назвал референдумы в Донбассе "нарушением международного права"
Премьер Италии Драги назвал референдумы в Донбассе "нарушением международного права"
© AP Photo / Olivier MatthysПремьер-министр Италии Марио Драги
© AP Photo / Olivier Matthys
Премьер-министр Италии Марио Драги. Архивное фото
РИМ, 21 сен - РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги назвал готовящиеся в Донбассе и на освобожденных союзными войсками территориях референдумы о вхождении в состав России "нарушением международного права".
"До сих пор Россия не продемонстрировала своего желания положить конец конфликту: референдумы о независимости в Донбассе являются дальнейшим нарушением международного права, что мы решительно осуждаем", - заявил премьер Италии, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, текст выступления Драги распространила в среду пресс-служба правительственного Дворца Киджи.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.