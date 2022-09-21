https://ria.ru/20220921/dodik-1818401035.html
В Боснии и Герцеговине призвали уважать решение ДНР и ЛНР
В Боснии и Герцеговине призвали уважать решение ДНР и ЛНР - РИА Новости, 21.09.2022
В Боснии и Герцеговине призвали уважать решение ДНР и ЛНР
Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербского народа Милорад Додик заявил в интервью РИА Новости, что считает референдумы в ДНР и ЛНР автономным... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T13:28
2022-09-21T13:28
2022-09-21T13:57
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
босния
референдум в донбассе
в мире
милорад додик
денис пушилин
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербского народа Милорад Додик заявил в интервью РИА Новости, что считает референдумы в ДНР и ЛНР автономным решением этих регионов и России, поэтому в Республике Сербской БиГ с уважением отнесутся к их выбору и способу интеграции, который они изберут."Безусловно, вопрос референдума является важной темой в последние дни, и мы считаем, что вопрос о присоединении является автономным решением как этих областей, так и самой России. Поэтому мы будем уважать их выбор и тот способ интеграции, который они выберут", - заявил Додик.Он добавил, что считает объективным желание жителей республик присоединиться к РФ, поскольку их население составляет преимущественно российский народ. "Безусловно, в этих областях живет преимущественно русский народ, поэтому мы с пониманием относимся к их желанию и считаем, что объективно их выражение и желание присоединиться к России", - подчеркнул Додик.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября. Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.При этом ряд западных политиков, включая президента США Джо Байдена, лидера Франции Эммануэля Макрона и итальянского премьер-министра Марио Драги назвали референдумы "нарушением международного права", не имеющим юридической силы и пародией.
https://ria.ru/20220920/sotrudnichestvo-1818241291.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220921/pushilin-1818371308.html
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"С пониманием относимся к их желанию" – член президиума Боснии и Герцеговины Додик о референдумах в ДНР и ЛНР
Член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Додик заявил РИА Новости, что считает референдумы в ДНР и ЛНР автономным решением этих регионов и России: "Мы с пониманием относимся к их желанию"
2022-09-21T13:28
true
PT0M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, босния, референдум в донбассе, в мире, милорад додик, денис пушилин, леонид пасечник
Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Босния, Референдум в Донбассе, В мире, Милорад Додик, Денис Пушилин, Леонид Пасечник
13:28 21.09.2022 (обновлено: 13:57 21.09.2022)
В Боснии и Герцеговине призвали уважать решение ДНР и ЛНР
Член президиума Боснии и Герцеговины Додик заявил об уважении выбора ДНР и ЛНР