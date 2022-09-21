https://ria.ru/20220921/dobrovoltsy-1818411632.html

Собянин сообщил о дополнительной поддержке добровольцев в зоне спецоперации

Собянин сообщил о дополнительной поддержке добровольцев в зоне спецоперации - РИА Новости, 21.09.2022

Собянин сообщил о дополнительной поддержке добровольцев в зоне спецоперации

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что принял решение о дополнительной поддержке добровольцев в зоне проведения специальной военной операции и их... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T13:57

2022-09-21T13:57

2022-09-21T14:15

специальная военная операция на украине

сергей собянин

москва

россия

украина

сергей шойгу

общество

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что принял решение о дополнительной поддержке добровольцев в зоне проведения специальной военной операции и их семей, меры поддержки распространят на тех граждан, которые будут призваны в Москве.По его словам, уже сегодня в боевых действиях с оружием в руках принимают участие несколько тысяч добровольцев из Москвы."Мною были приняты решения о дополнительных мерах материальной поддержки добровольцев и их семей. Считаю необходимым полностью распространить эти городские меры поддержки и на тех граждан, которые будут призваны в Москве в соответствии с Указом Президента", - написал Собянин.Он отметил, что считает указ о частичной мобилизации вынужденным, но необходимым."В зоне специальной военной операции с нами воюет не только украинская армия. По сути, против нас ведут необъявленную войну страны НАТО. На Украину идет поток западного оружия, специалистов и наемников. Делается все, чтобы задушить Россию и экономическими санкциями. В этих условиях считаю Указ Президента о частичной мобилизации вынужденным, но своевременным и безусловно необходимым", - написал мэр Москвы.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.

https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818336984.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сергей собянин, москва, россия, украина, сергей шойгу, общество