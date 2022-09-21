https://ria.ru/20220921/dobrovoltsy-1818408527.html

Собянин рассказал о добровольцах из Москвы, участвующих в спецоперации

Собянин рассказал о добровольцах из Москвы, участвующих в спецоперации - РИА Новости, 21.09.2022

Собянин рассказал о добровольцах из Москвы, участвующих в спецоперации

В специальной военной операции (CВО) принимают участие несколько тысяч добровольцев из Москвы, сообщил в личном блоге в среду мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T13:48

2022-09-21T13:48

2022-09-21T13:55

специальная военная операция на украине

общество

москва

сергей собянин

россия

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. В специальной военной операции (CВО) принимают участие несколько тысяч добровольцев из Москвы, сообщил в личном блоге в среду мэр Москвы Сергей Собянин.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.

https://ria.ru/20220921/donbass-1818097803.html

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Кирилл Волков

общество, москва, сергей собянин, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр