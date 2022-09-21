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Собянин рассказал о добровольцах из Москвы, участвующих в спецоперации - РИА Новости, 21.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/dobrovoltsy-1818408527.html
Собянин рассказал о добровольцах из Москвы, участвующих в спецоперации
Собянин рассказал о добровольцах из Москвы, участвующих в спецоперации - РИА Новости, 21.09.2022
Собянин рассказал о добровольцах из Москвы, участвующих в спецоперации
В специальной военной операции (CВО) принимают участие несколько тысяч добровольцев из Москвы, сообщил в личном блоге в среду мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T13:48
2022-09-21T13:55
специальная военная операция на украине
общество
москва
сергей собянин
россия
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. В специальной военной операции (CВО) принимают участие несколько тысяч добровольцев из Москвы, сообщил в личном блоге в среду мэр Москвы Сергей Собянин.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
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общество, москва, сергей собянин, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Москва, Сергей Собянин, Россия, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:48 21.09.2022 (обновлено: 13:55 21.09.2022)
 
Собянин рассказал о добровольцах из Москвы, участвующих в спецоперации

Собянин заявил, что в спецоперации участвуют несколько тысяч добровольцев из Москвы

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. В специальной военной операции (CВО) принимают участие несколько тысяч добровольцев из Москвы, сообщил в личном блоге в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

"Уже сегодня в боевых действиях с оружием в руках принимают участие несколько тысяч добровольцев из Москвы. Укомплектованы три батальона – "Донской", "Георгиевский" и "Маршала Катукова", заявил Собянин.

В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
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