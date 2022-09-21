https://ria.ru/20220921/dnr-1818358033.html
Пушилин заявил о воодушевлении в ДНР после заявлений Путина и Шойгу
Пушилин заявил о воодушевлении в ДНР после заявлений Путина и Шойгу - РИА Новости, 21.09.2022
Пушилин заявил о воодушевлении в ДНР после заявлений Путина и Шойгу
В ДНР с воодушевлением воспринимают сделанные утром заявления Москвы по спецоперации на Украине, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T11:14
2022-09-21T11:14
2022-09-21T11:20
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
владимир путин
сергей шойгу
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. В ДНР с воодушевлением воспринимают сделанные утром заявления Москвы по спецоперации на Украине, заявил глава республики Денис Пушилин."Мы воспринимаем это с воодушевлением. Наконец у нас появляется возможность высказать во всеуслышание свое позицию о нашем желании вернуться домой", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам 21 сентября заявил, что подписал указ о частичной мобилизации. Президент отмечал, что мобилизации будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент находятся в запасе, проходили службу в рядах Вооруженных Сил, имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учётом опыта специальной военной операции.Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду заявил, что частичная мобилизация в первую очередь нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий. Вместе с тем он сообщил, что мобилизационный ресурс России составляет почти 25 миллионов человек, частичной мобилизации подлежат чуть более 1% от него - те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт.
https://ria.ru/20220921/putin-1818328194.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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11:14 21.09.2022 (обновлено: 11:20 21.09.2022)
Пушилин заявил о воодушевлении в ДНР после заявлений Путина и Шойгу
Пушилин заявил, что в ДНР с воодушевлением восприняли утренние заявления Путина и Шойгу