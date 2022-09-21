https://ria.ru/20220921/dnr-1818358033.html

Пушилин заявил о воодушевлении в ДНР после заявлений Путина и Шойгу

Пушилин заявил о воодушевлении в ДНР после заявлений Путина и Шойгу - РИА Новости, 21.09.2022

Пушилин заявил о воодушевлении в ДНР после заявлений Путина и Шойгу

В ДНР с воодушевлением воспринимают сделанные утром заявления Москвы по спецоперации на Украине, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T11:14

2022-09-21T11:14

2022-09-21T11:20

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

донецкая народная республика

россия

владимир путин

сергей шойгу

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797989072_0:48:3073:1777_1920x0_80_0_0_8f259d660278880172281656aa44430e.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. В ДНР с воодушевлением воспринимают сделанные утром заявления Москвы по спецоперации на Украине, заявил глава республики Денис Пушилин."Мы воспринимаем это с воодушевлением. Наконец у нас появляется возможность высказать во всеуслышание свое позицию о нашем желании вернуться домой", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам 21 сентября заявил, что подписал указ о частичной мобилизации. Президент отмечал, что мобилизации будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент находятся в запасе, проходили службу в рядах Вооруженных Сил, имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учётом опыта специальной военной операции.Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду заявил, что частичная мобилизация в первую очередь нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий. Вместе с тем он сообщил, что мобилизационный ресурс России составляет почти 25 миллионов человек, частичной мобилизации подлежат чуть более 1% от него - те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт.

https://ria.ru/20220921/putin-1818328194.html

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, владимир путин, сергей шойгу, ситуация в днр и лнр, частичная мобилизация в россии