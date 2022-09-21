https://ria.ru/20220921/dezertirstvo-1818407899.html

Совфед одобрил закон о лишении свободы за дезертирство

Совфед одобрил закон о лишении свободы за дезертирство - РИА Новости, 21.09.2022

Совфед одобрил закон о лишении свободы за дезертирство

Совет Федерации одобрил в среду поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет за дезертирство или неявку... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T13:46

2022-09-21T13:46

2022-09-21T13:49

совет федерации рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2677:1506_1920x0_80_0_0_8d42ad8b64daefe330675aa86dbba8ca.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет за дезертирство или неявку военнослужащих на службу по призыву.Самовольное оставление части или места службы, а также неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, будут караться лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.Граждане, пребывающие в запасе, во время прохождения ими военных сборов будут нести ту же уголовную ответственность, что установлена для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, указывается в поправках.При этом отмечается, что военнослужащий может быть освобожден от уголовной ответственности за неявку на службу или дезертирство, если "самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу явились следствием стечения тяжелых обстоятельств".Закон поступает на подпись президенту.

https://ria.ru/20220920/dezertirstvo-1818123811.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

совет федерации рф, общество