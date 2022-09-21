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Совфед одобрил закон о лишении свободы за дезертирство - РИА Новости, 21.09.2022
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Совфед одобрил закон о лишении свободы за дезертирство
Совфед одобрил закон о лишении свободы за дезертирство - РИА Новости, 21.09.2022
Совфед одобрил закон о лишении свободы за дезертирство
Совет Федерации одобрил в среду поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет за дезертирство или неявку... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T13:46
2022-09-21T13:49
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет за дезертирство или неявку военнослужащих на службу по призыву.Самовольное оставление части или места службы, а также неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, будут караться лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.Граждане, пребывающие в запасе, во время прохождения ими военных сборов будут нести ту же уголовную ответственность, что установлена для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, указывается в поправках.При этом отмечается, что военнослужащий может быть освобожден от уголовной ответственности за неявку на службу или дезертирство, если "самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу явились следствием стечения тяжелых обстоятельств".Закон поступает на подпись президенту.
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совет федерации рф, общество
Совет Федерации РФ, Общество
13:46 21.09.2022 (обновлено: 13:49 21.09.2022)
 
Совфед одобрил закон о лишении свободы за дезертирство

Совфед одобрил закон о лишении свободы на срок до десяти лет за дезертирство

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет за дезертирство или неявку военнослужащих на службу по призыву.
Самовольное оставление части или места службы, а также неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, будут караться лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
Граждане, пребывающие в запасе, во время прохождения ими военных сборов будут нести ту же уголовную ответственность, что установлена для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, указывается в поправках.
При этом отмечается, что военнослужащий может быть освобожден от уголовной ответственности за неявку на службу или дезертирство, если "самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу явились следствием стечения тяжелых обстоятельств".
Закон поступает на подпись президенту.
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
Вчера, 13:40
Госдума приняла закон с поправками о наказании за дезертирство
 
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