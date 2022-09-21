https://ria.ru/20220921/deputaty-1818378306.html
Толстой заявил о готовности депутатов Госдумы "встать в строй"
Толстой заявил о готовности депутатов Госдумы "встать в строй" - РИА Новости, 21.09.2022
Толстой заявил о готовности депутатов Госдумы "встать в строй"
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой на фоне объявленной в России частичной мобилизации заявил, что депутаты ГД готовы "встать в строй", они "все и так в нем... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:27
2022-09-21T12:27
2022-09-21T12:27
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой на фоне объявленной в России частичной мобилизации заявил, что депутаты ГД готовы "встать в строй", они "все и так в нем находятся".В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву."Если будет нужно, не волнуйтесь, депутаты Государственной Думы - такие же граждане РФ, как и все остальные… Если будет нужно Родине, мы, конечно, готовы", - заявил Толстой журналистам.Вместе с тем, политик добавил, что парламентарии выполняют законодательную работу, которую без них сейчас "вряд ли кто-то сделает". Однако, добавил он, депутаты ГД готовы "встать в строй": "Мы все и так в нем находимся".
https://ria.ru/20220921/putin-1818328194.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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петр толстой, россия, украина, госдума рф
Петр Толстой, Россия, Украина, Госдума РФ
Толстой заявил о готовности депутатов Госдумы "встать в строй"
Вице-спикер Госдумы Толстой: депутаты готовы "встать в строй", если потребуется
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой на фоне объявленной в России частичной мобилизации заявил, что депутаты ГД готовы "встать в строй", они "все и так в нем находятся".
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине
, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
"Если будет нужно, не волнуйтесь, депутаты Государственной Думы - такие же граждане РФ, как и все остальные… Если будет нужно Родине, мы, конечно, готовы", - заявил Толстой журналистам.
Вместе с тем, политик добавил, что парламентарии выполняют законодательную работу, которую без них сейчас "вряд ли кто-то сделает". Однако, добавил он, депутаты ГД готовы "встать в строй": "Мы все и так в нем находимся".