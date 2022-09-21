https://ria.ru/20220921/deputaty-1818378306.html

Толстой заявил о готовности депутатов Госдумы "встать в строй"

Толстой заявил о готовности депутатов Госдумы "встать в строй" - РИА Новости, 21.09.2022

Толстой заявил о готовности депутатов Госдумы "встать в строй"

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой на фоне объявленной в России частичной мобилизации заявил, что депутаты ГД готовы "встать в строй", они "все и так в нем... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T12:27

2022-09-21T12:27

2022-09-21T12:27

петр толстой

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украина

госдума рф

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой на фоне объявленной в России частичной мобилизации заявил, что депутаты ГД готовы "встать в строй", они "все и так в нем находятся".В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Он добавил, что ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речь не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву."Если будет нужно, не волнуйтесь, депутаты Государственной Думы - такие же граждане РФ, как и все остальные… Если будет нужно Родине, мы, конечно, готовы", - заявил Толстой журналистам.Вместе с тем, политик добавил, что парламентарии выполняют законодательную работу, которую без них сейчас "вряд ли кто-то сделает". Однако, добавил он, депутаты ГД готовы "встать в строй": "Мы все и так в нем находимся".

https://ria.ru/20220921/putin-1818328194.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

петр толстой, россия, украина, госдума рф