https://ria.ru/20220921/britaniya-1818309936.html

МИД России: присутствие Британии в Арктике усиливает военную напряженность

МИД России: присутствие Британии в Арктике усиливает военную напряженность - РИА Новости, 21.09.2022

МИД России: присутствие Британии в Арктике усиливает военную напряженность

Военное присутствие Великобритании в высоких широтах порой носит провокационный характер и усиливает там военную напряженность, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T04:22

2022-09-21T04:22

2022-09-21T04:32

россия

арктика

в мире

великобритания

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Военное присутствие Великобритании в высоких широтах порой носит провокационный характер и усиливает там военную напряженность, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов."Пекин, в отличие от стран НАТО, традиционно придерживается политики военной сдержанности в Заполярье. КНР не проводит военных учений в Арктическом регионе, чего нельзя сказать о неарктических членах альянса, например, Великобритании, чье военное присутствие в высоких широтах порой носит явно провокационный характер и усиливает там военную напряженность", - сказал дипломат.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сотрудничество России и Китая на крайнем Севере не соответствует интересам стран НАТО, из-за этого альянс усиливает свое присутствие в регионе. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия негативно воспринимает заявления генсека НАТО, так как Арктика - зона российской экономической и хозяйственной деятельности, и взаимодействие с другими странами, тем более с КНР, направлено на развитие Арктической зоны и не представляет угрозы ни для одной другой страны или объединения. Он подчеркнул, что Кремль воспринимает такие заявления как выражение намерений противостоять российским интересам в Арктике.

https://ria.ru/20220902/sotrudnichestvo-1813930787.html

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арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, арктика, в мире, великобритания