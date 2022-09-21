Рейтинг@Mail.ru
МИД России: присутствие Британии в Арктике усиливает военную напряженность - РИА Новости, 21.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220921/britaniya-1818309936.html
МИД России: присутствие Британии в Арктике усиливает военную напряженность
МИД России: присутствие Британии в Арктике усиливает военную напряженность - РИА Новости, 21.09.2022
МИД России: присутствие Британии в Арктике усиливает военную напряженность
Военное присутствие Великобритании в высоких широтах порой носит провокационный характер и усиливает там военную напряженность, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T04:22
2022-09-21T04:32
россия
арктика
в мире
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812252791_0:101:1290:826_1920x0_80_0_0_13af99e89703343d87fd5d494bda7542.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Военное присутствие Великобритании в высоких широтах порой носит провокационный характер и усиливает там военную напряженность, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов."Пекин, в отличие от стран НАТО, традиционно придерживается политики военной сдержанности в Заполярье. КНР не проводит военных учений в Арктическом регионе, чего нельзя сказать о неарктических членах альянса, например, Великобритании, чье военное присутствие в высоких широтах порой носит явно провокационный характер и усиливает там военную напряженность", - сказал дипломат.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сотрудничество России и Китая на крайнем Севере не соответствует интересам стран НАТО, из-за этого альянс усиливает свое присутствие в регионе. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия негативно воспринимает заявления генсека НАТО, так как Арктика - зона российской экономической и хозяйственной деятельности, и взаимодействие с другими странами, тем более с КНР, направлено на развитие Арктической зоны и не представляет угрозы ни для одной другой страны или объединения. Он подчеркнул, что Кремль воспринимает такие заявления как выражение намерений противостоять российским интересам в Арктике.
https://ria.ru/20220902/sotrudnichestvo-1813930787.html
россия
арктика
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812252791_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_0aa8e56c9d159d7e8f22235ed384a3db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, арктика, в мире, великобритания
Россия, Арктика, В мире, Великобритания
04:22 21.09.2022 (обновлено: 04:32 21.09.2022)
 
МИД России: присутствие Британии в Арктике усиливает военную напряженность

Дипломат Корчунов: присутствие Британии в Арктике усиливает там военную напряженность

© Фото : Фонд РосконгрессАрктика
Арктика - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© Фото : Фонд Росконгресс
Арктика. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Военное присутствие Великобритании в высоких широтах порой носит провокационный характер и усиливает там военную напряженность, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.
"Пекин, в отличие от стран НАТО, традиционно придерживается политики военной сдержанности в Заполярье. КНР не проводит военных учений в Арктическом регионе, чего нельзя сказать о неарктических членах альянса, например, Великобритании, чье военное присутствие в высоких широтах порой носит явно провокационный характер и усиливает там военную напряженность", - сказал дипломат.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 10:57Россия-Китай: Главное
МИД КНР: сотрудничество КНР и РФ по Арктике не несет угрозы третьим странам
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сотрудничество России и Китая на крайнем Севере не соответствует интересам стран НАТО, из-за этого альянс усиливает свое присутствие в регионе. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия негативно воспринимает заявления генсека НАТО, так как Арктика - зона российской экономической и хозяйственной деятельности, и взаимодействие с другими странами, тем более с КНР, направлено на развитие Арктической зоны и не представляет угрозы ни для одной другой страны или объединения. Он подчеркнул, что Кремль воспринимает такие заявления как выражение намерений противостоять российским интересам в Арктике.
 
РоссияАрктикаВ миреВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала