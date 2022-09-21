04:22 21.09.2022 (обновлено: 04:32 21.09.2022)
МИД России: присутствие Британии в Арктике усиливает военную напряженность
Дипломат Корчунов: присутствие Британии в Арктике усиливает там военную напряженность
© Фото : Фонд РосконгрессАрктика
© Фото : Фонд Росконгресс
Арктика. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Военное присутствие Великобритании в высоких широтах порой носит провокационный характер и усиливает там военную напряженность, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.
"Пекин, в отличие от стран НАТО, традиционно придерживается политики военной сдержанности в Заполярье. КНР не проводит военных учений в Арктическом регионе, чего нельзя сказать о неарктических членах альянса, например, Великобритании, чье военное присутствие в высоких широтах порой носит явно провокационный характер и усиливает там военную напряженность", - сказал дипломат.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сотрудничество России и Китая на крайнем Севере не соответствует интересам стран НАТО, из-за этого альянс усиливает свое присутствие в регионе. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия негативно воспринимает заявления генсека НАТО, так как Арктика - зона российской экономической и хозяйственной деятельности, и взаимодействие с другими странами, тем более с КНР, направлено на развитие Арктической зоны и не представляет угрозы ни для одной другой страны или объединения. Он подчеркнул, что Кремль воспринимает такие заявления как выражение намерений противостоять российским интересам в Арктике.