https://ria.ru/20220921/bogomaz-1818399639.html

Брянская область всегда была готова мобилизоваться, заявил Богомаз

Брянская область всегда была готова мобилизоваться, заявил Богомаз - РИА Новости, 21.09.2022

Брянская область всегда была готова мобилизоваться, заявил Богомаз

Приграничная Брянская область всегда была готова сплотиться, собрать все резервы и мобилизоваться, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T13:23

2022-09-21T13:23

2022-09-21T13:24

специальная военная операция на украине

александр богомаз

сергей шойгу

брянская область

украина

донбасс

частичная мобилизация в россии

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БРЯНСК, 21 сен – РИА Новости. Приграничная Брянская область всегда была готова сплотиться, собрать все резервы и мобилизоваться, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram."Брянская область — приграничный регион, и мы всегда были готовы мобилизироваться и собрать все резервы, сплотиться. Против нас воюет не только Украина, но и весь коллективный Запад. Но если они думают, что мы сдадимся и отступим, то очень сильно ошибаются. Не ради этого воевали наши отцы и деды, не ради это гибнут сегодня наши ребята", - отметил Богомаз.Он заявил, что "украинские нацисты зверствуют на Донбассе, обстреливают приграничные населенные пункты в России", в результате чего "страдают наши мирные жители"."Мы должны сделать всё, чтобы защитить суверенитет нашей родины, обеспечить безопасность и территориальную целостность России", - добавил Богомаз.В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818377126.html

https://ria.ru/20220918/spetsoperatsiya-1817665656.html

брянская область

украина

донбасс

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Дарья Буймова

александр богомаз, сергей шойгу, брянская область, украина, донбасс, частичная мобилизация в россии