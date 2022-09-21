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Брянская область всегда была готова мобилизоваться, заявил Богомаз - РИА Новости, 21.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/bogomaz-1818399639.html
Брянская область всегда была готова мобилизоваться, заявил Богомаз
Брянская область всегда была готова мобилизоваться, заявил Богомаз - РИА Новости, 21.09.2022
Брянская область всегда была готова мобилизоваться, заявил Богомаз
Приграничная Брянская область всегда была готова сплотиться, собрать все резервы и мобилизоваться, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T13:23
2022-09-21T13:24
специальная военная операция на украине
александр богомаз
сергей шойгу
брянская область
украина
донбасс
частичная мобилизация в россии
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БРЯНСК, 21 сен – РИА Новости. Приграничная Брянская область всегда была готова сплотиться, собрать все резервы и мобилизоваться, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram."Брянская область — приграничный регион, и мы всегда были готовы мобилизироваться и собрать все резервы, сплотиться. Против нас воюет не только Украина, но и весь коллективный Запад. Но если они думают, что мы сдадимся и отступим, то очень сильно ошибаются. Не ради этого воевали наши отцы и деды, не ради это гибнут сегодня наши ребята", - отметил Богомаз.Он заявил, что "украинские нацисты зверствуют на Донбассе, обстреливают приграничные населенные пункты в России", в результате чего "страдают наши мирные жители"."Мы должны сделать всё, чтобы защитить суверенитет нашей родины, обеспечить безопасность и территориальную целостность России", - добавил Богомаз.В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818377126.html
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брянская область
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александр богомаз, сергей шойгу, брянская область, украина, донбасс, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Александр Богомаз, Сергей Шойгу, Брянская область, Украина, Донбасс, Частичная мобилизация в России
13:23 21.09.2022 (обновлено: 13:24 21.09.2022)
 
Брянская область всегда была готова мобилизоваться, заявил Богомаз

Глава Брянской области Богомаз: регион всегда был готов мобилизоваться

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкГубернатор Брянской области Александр Богомаз
Губернатор Брянской области Александр Богомаз - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Губернатор Брянской области Александр Богомаз. Архивное фото
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БРЯНСК, 21 сен – РИА Новости. Приграничная Брянская область всегда была готова сплотиться, собрать все резервы и мобилизоваться, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.
"Брянская область — приграничный регион, и мы всегда были готовы мобилизироваться и собрать все резервы, сплотиться. Против нас воюет не только Украина, но и весь коллективный Запад. Но если они думают, что мы сдадимся и отступим, то очень сильно ошибаются. Не ради этого воевали наши отцы и деды, не ради это гибнут сегодня наши ребята", - отметил Богомаз.
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Он заявил, что "украинские нацисты зверствуют на Донбассе, обстреливают приграничные населенные пункты в России", в результате чего "страдают наши мирные жители".
"Мы должны сделать всё, чтобы защитить суверенитет нашей родины, обеспечить безопасность и территориальную целостность России", - добавил Богомаз.
В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.
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Специальная военная операция на УкраинеАлександр БогомазСергей ШойгуБрянская областьУкраинаДонбассЧастичная мобилизация в России
 
 
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