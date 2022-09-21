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Лавров обсудил с Гросси ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Лавров обсудил с Гросси ситуацию вокруг Запорожской АЭС - РИА Новости, 21.09.2022
Лавров обсудил с Гросси ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Глава МИД России Сергей Лавров и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС, заявили в... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T17:32
2022-09-21T17:32
2022-09-21T21:19
россия
магатэ
в мире
сергей лавров
рафаэль гросси
киев
украина
запорожская аэс
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС, заявили в российском дипведомстве.Российская сторона выразила намерение продолжать сотрудничество с агентством."(Лавров) подтвердил настрой российской стороны на продолжение тесного взаимодействия с МАГАТЭ с целью принуждения киевского режима к немедленному прекращению обстрелов упомянутой станции и прилегающих к ней территорий, включая город Энергодар, где проживают сотрудники ЗАЭС и их семьи", — отметили во внешнеполитическом ведомстве.В начале сентября атомную электростанцию посетила миссия МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя МАГАТЭ.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС.
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Россия, МАГАТЭ, В мире, Сергей Лавров, Рафаэль Гросси, Киев, Украина, Запорожская АЭС, ООН
17:32 21.09.2022 (обновлено: 21:19 21.09.2022)
Лавров обсудил с Гросси ситуацию вокруг Запорожской АЭС
МИД: Лавров обсудил с главой МАГАТЭ Гросси ситуацию на территории Запорожской АЭС