https://ria.ru/20220920/zhile-1818045170.html

Многодетные семьи из зоны БАМа купили новое жилье в Приамурье

Многодетные семьи из зоны БАМа купили новое жилье в Приамурье - РИА Новости, 20.09.2022

Многодетные семьи из зоны БАМа купили новое жилье в Приамурье

Многодетные семьи из зоны Байкало-Амурской магистрали (БАМ) купили новое жильё в Приамурье при поддержке государства, сообщил губернатор региона Василий Орлов. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T09:48

2022-09-20T09:48

2022-09-20T09:48

амурская область

василий орлов (губернатор)

амурская область

тында

зейский район

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 сен - РИА Новости. Многодетные семьи из зоны Байкало-Амурской магистрали (БАМ) купили новое жильё в Приамурье при поддержке государства, сообщил губернатор региона Василий Орлов."В этом году на переселение из непригодного жилья многодетных семей зоны БАМа выделили более 52 миллионов рублей из областного бюджета. Сертификаты на покупку квартир получили жители Тынды, Зейского района и Тындинского муниципального округа. На сегодняшний день в новое жилье переехали две семьи", - цитирует Орлова его пресс-служба.Он отметил, что первоочередное право на господдержку при расселении аварийного фонда в зоне магистрали многодетным семьям предусмотрели два года назад. "За это время квартиры успели получить 23 семьи", - уточнил глава региона.По информации областного правительства, 45 многодетных семей, живущих в зоне БАМ, получат новое жилье в первоочередном порядке. Они вошли в список переселенцев, составленный министерством строительства и архитектуры Приамурья. В текущем году сертификаты на новые квартиры получили семь многодетных семей, сообщают местные власти."Остальные многодетные семьи должны реализовать полученные выплаты до конца года. В настоящие время четыре семьи уже подобрали жилье и оформляют необходимые документы, одна семья в поиске подходящего жилья. Приобрести новые квартиры переселенцам помогает минсоцзащиты области", - говорится в сообщении правительства региона.Получить выплату на покупку жилья взамен ветхого могут многодетные семьи, проживающие в зоне БАМа и воспитывающие трёх и более детей в возрасте до 18 лет. При этом в составе многодетной семьи не учитываются дети, которые ведут самостоятельную жизнь, а также дети, находящиеся на полном гособеспечении. Кроме этого, в составе семьи не учитываются опекаемые дети.Как пояснила министр социальной защиты населения области Наталья Киселёва, выплата, удостоверенная сертификатом, предоставляется на одно жилое помещение однократно. По ее словам, купить жильё по соцвыплате можно не одно, а несколько. Сумма рассчитывается исходя из площади ветхого помещения, но не менее учетной нормы - 15 квадратных метров на члена семьи, констатировала она.

https://ria.ru/20220919/priamure-1817751240.html

https://ria.ru/20220916/blagoveschensk-1817246710.html

амурская область

тында

зейский район

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

василий орлов (губернатор), амурская область, тында, зейский район