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ВСУ за сутки пять раз обстреляли электроподстанцию вблизи ЗАЭС

ВСУ за сутки пять раз обстреляли электроподстанцию вблизи ЗАЭС - РИА Новости, 20.09.2022

ВСУ за сутки пять раз обстреляли электроподстанцию вблизи ЗАЭС

Украинская сторона пять раз обстреливала из артиллерии тепловую электроподстанцию вблизи Запорожской АЭС, было выпущено 24 снаряда, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T13:47

2022-09-20T13:47

2022-09-20T13:56

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Украинская сторона пять раз обстреливала из артиллерии тепловую электроподстанцию вблизи Запорожской АЭС, было выпущено 24 снаряда, сообщает Минобороны РФ."Киевский режим продолжает провокации для создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В течение суток зафиксировано пять артиллерийских обстрелов тепловой электроподстанции, расположенной в непосредственной близости от атомной станции", - говорится в сводке ведомства.Уточняется, что всего было выпущено 24 артиллерийских снаряда из подконтрольного киевскому режиму населенного пункта Никополь в Днепропетровской области. Одно из технических зданий получило повреждения."Артиллерийские подразделения ВСУ, обстреливавшие территорию атомной станции, ответным огнём подавлены. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме", - добавили в МО РФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20220920/zaes-1818081911.html

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Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, запорожская аэс