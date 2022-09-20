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ВСУ за сутки пять раз обстреляли электроподстанцию вблизи ЗАЭС - РИА Новости, 20.09.2022
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ВСУ за сутки пять раз обстреляли электроподстанцию вблизи ЗАЭС
ВСУ за сутки пять раз обстреляли электроподстанцию вблизи ЗАЭС - РИА Новости, 20.09.2022
ВСУ за сутки пять раз обстреляли электроподстанцию вблизи ЗАЭС
Украинская сторона пять раз обстреливала из артиллерии тепловую электроподстанцию вблизи Запорожской АЭС, было выпущено 24 снаряда, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T13:47
2022-09-20T13:56
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Украинская сторона пять раз обстреливала из артиллерии тепловую электроподстанцию вблизи Запорожской АЭС, было выпущено 24 снаряда, сообщает Минобороны РФ."Киевский режим продолжает провокации для создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В течение суток зафиксировано пять артиллерийских обстрелов тепловой электроподстанции, расположенной в непосредственной близости от атомной станции", - говорится в сводке ведомства.Уточняется, что всего было выпущено 24 артиллерийских снаряда из подконтрольного киевскому режиму населенного пункта Никополь в Днепропетровской области. Одно из технических зданий получило повреждения."Артиллерийские подразделения ВСУ, обстреливавшие территорию атомной станции, ответным огнём подавлены. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме", - добавили в МО РФ.
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, запорожская аэс
В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
13:47 20.09.2022 (обновлено: 13:56 20.09.2022)
 
ВСУ за сутки пять раз обстреляли электроподстанцию вблизи ЗАЭС

Минобороны России: ВСУ за сутки пять раз обстреляли электроподстанцию вблизи ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗдание на территории Запорожской атомной электростанции
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Здание на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Украинская сторона пять раз обстреливала из артиллерии тепловую электроподстанцию вблизи Запорожской АЭС, было выпущено 24 снаряда, сообщает Минобороны РФ.
"Киевский режим продолжает провокации для создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В течение суток зафиксировано пять артиллерийских обстрелов тепловой электроподстанции, расположенной в непосредственной близости от атомной станции", - говорится в сводке ведомства.
Уточняется, что всего было выпущено 24 артиллерийских снаряда из подконтрольного киевскому режиму населенного пункта Никополь в Днепропетровской области. Одно из технических зданий получило повреждения.
"Артиллерийские подразделения ВСУ, обстреливавшие территорию атомной станции, ответным огнём подавлены. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме", - добавили в МО РФ.

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