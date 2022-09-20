https://ria.ru/20220920/zaes-1818126964.html
ВСУ за сутки пять раз обстреляли электроподстанцию вблизи ЗАЭС
ВСУ за сутки пять раз обстреляли электроподстанцию вблизи ЗАЭС - РИА Новости, 20.09.2022
ВСУ за сутки пять раз обстреляли электроподстанцию вблизи ЗАЭС
Украинская сторона пять раз обстреливала из артиллерии тепловую электроподстанцию вблизи Запорожской АЭС, было выпущено 24 снаряда, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T13:47
2022-09-20T13:47
2022-09-20T13:56
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Украинская сторона пять раз обстреливала из артиллерии тепловую электроподстанцию вблизи Запорожской АЭС, было выпущено 24 снаряда, сообщает Минобороны РФ."Киевский режим продолжает провокации для создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В течение суток зафиксировано пять артиллерийских обстрелов тепловой электроподстанции, расположенной в непосредственной близости от атомной станции", - говорится в сводке ведомства.Уточняется, что всего было выпущено 24 артиллерийских снаряда из подконтрольного киевскому режиму населенного пункта Никополь в Днепропетровской области. Одно из технических зданий получило повреждения."Артиллерийские подразделения ВСУ, обстреливавшие территорию атомной станции, ответным огнём подавлены. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме", - добавили в МО РФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20220920/zaes-1818081911.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
13:47 20.09.2022 (обновлено: 13:56 20.09.2022)
ВСУ за сутки пять раз обстреляли электроподстанцию вблизи ЗАЭС
Минобороны России: ВСУ за сутки пять раз обстреляли электроподстанцию вблизи ЗАЭС