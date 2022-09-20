https://ria.ru/20220920/voyna-1818243215.html

Die Welt рассказал о риске войны между членами НАТО

Die Welt рассказал о риске войны между членами НАТО - РИА Новости, 20.09.2022

Die Welt рассказал о риске войны между членами НАТО

Несмотря на объявленное на фоне украинского кризиса единство НАТО, внутри альянса назревает настоящая война между Турцией и Грецией, пишет обозреватель Die Welt РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T18:22

2022-09-20T18:22

2022-09-20T19:52

в мире

турция

греция

нато

реджеп тайип эрдоган

хулуси акар

мид греции‎

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765713673_0:134:2200:1372_1920x0_80_0_0_0cafe5af5d6e3b5d97dab30854abcb92.jpg

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Несмотря на объявленное на фоне украинского кризиса единство НАТО, внутри альянса назревает настоящая война между Турцией и Грецией, пишет обозреватель Die Welt Каролина Дрютен.Она напомнила, что две страны были близки к вооруженному конфликту в 80-х, 90-х и даже два года назад: споры между Анкарой и Афинами касались месторождений углеводородов и статуса греческих островов, и сейчас разногласия вновь обострились.Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Греции, что его солдаты могут "нагрянуть ночью". При этом ранее Анкара обвинила Афины в обстреле грузового судна, подчеркнула обозреватель.Суть конфликта между двумя странами в том, что Турция обвиняет Грецию в нарушении Лозаннского (1923 год) и Парижского (1947 год) договоров и милитаризации островов, говорится в статье. Анкара настаивает на том, что Афины таким образом теряют суверенитет над ними, а греческая сторона подчеркивает, что защищается, так как Турция держит на западном побережье многочисленные десантные катера, добавляет Дрютен.Обе страны при этом заявляют о праве добывать природный газ на месторождениях в Средиземном море, указывается в статье.В случае военного конфликта между двумя странами под угрозой может оказаться помощь НАТО Украине, приводит автор мнение профессора Военно-морской аспирантуры и историка поздней Османской империи Райана Джинджераса. По его словам, дестабилизация в зоне конфликта станет "самым большим кошмаром", так как узловым пунктом поставок оружия альянса Киеву является греческий порт Александруполис.Автор отметила, что в уставе НАТО никак не регламентированы действия членов блока в случае войны между другими участниками организации."Если турецкие солдаты "нагрянут ночью", как грозит Эрдоган, то совершенно ясно, кто в этом случае будет агрессором. А вот если столкновение произойдет в открытом море, это будет другая ситуация", — продолжила она.При этом Дрютен рассчитывает, что НАТО выступит в роли посредника, так как механизма исключения стран из блока не существует.В заключение автор заявила, что в обозримом будущем не стоит ждать снижения напряженности, и подчеркнула, что малейшая оплошность может привести НАТО к "пределу возможностей".Союзники по НАТО — Греция и Турция — неоднократно оказывались на грани вооруженного конфликта из-за территориальных споров. Новый виток напряженности начался 23 августа, когда Афины, по данным Анкары, задействовали ЗРК С-300 российского производства для нацеливания на истребители F-16 во время выполнения миссии НАТО. Греция это отрицает.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил соседней стране тяжелыми последствиями в случае дальнейшей эскалации, припомнив резню в Смирне (современный Измир) столетней давности.В Анкаре заявляли, что ожидают объективности от НАТО в связи с инцидентом. По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, Афины игнорируют международное право, добрососедские отношения и дружбу. В свою очередь, МИД Греции заявил, что турецкие официальные лица подрывают сплоченность НАТО.

https://ria.ru/20220920/turtsiya-1818021482.html

https://ria.ru/20220917/gretsiya-1817552074.html

https://ria.ru/20220912/turtsiya-1816128079.html

турция

греция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, греция, нато, реджеп тайип эрдоган, хулуси акар, мид греции‎