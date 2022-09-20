18:22 20.09.2022 (обновлено: 19:52 20.09.2022)
Die Welt рассказал о риске войны между членами НАТО
Die Welt заявил об очень высоком риске войны между Турцией и Грецией
© Фото : NATOФлаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе
© Фото : NATO
Флаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Несмотря на объявленное на фоне украинского кризиса единство НАТО, внутри альянса назревает настоящая война между Турцией и Грецией, пишет обозреватель Die Welt Каролина Дрютен.
"На бумаге Турция и Греция — союзники. Но в недавнем прошлом эти две страны неоднократно стояли на пороге войны", — указала автор.
Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Греции, что его солдаты могут "нагрянуть ночью". При этом ранее Анкара обвинила Афины в обстреле грузового судна, подчеркнула обозреватель.
Суть конфликта между двумя странами в том, что Турция обвиняет Грецию в нарушении Лозаннского (1923 год) и Парижского (1947 год) договоров и милитаризации островов, говорится в статье. Анкара настаивает на том, что Афины таким образом теряют суверенитет над ними, а греческая сторона подчеркивает, что защищается, так как Турция держит на западном побережье многочисленные десантные катера, добавляет Дрютен.
Обе страны при этом заявляют о праве добывать природный газ на месторождениях в Средиземном море, указывается в статье.
В случае военного конфликта между двумя странами под угрозой может оказаться помощь НАТО Украине, приводит автор мнение профессора Военно-морской аспирантуры и историка поздней Османской империи Райана Джинджераса. По его словам, дестабилизация в зоне конфликта станет "самым большим кошмаром", так как узловым пунктом поставок оружия альянса Киеву является греческий порт Александруполис.
Автор отметила, что в уставе НАТО никак не регламентированы действия членов блока в случае войны между другими участниками организации.
"Если турецкие солдаты "нагрянут ночью", как грозит Эрдоган, то совершенно ясно, кто в этом случае будет агрессором. А вот если столкновение произойдет в открытом море, это будет другая ситуация", — продолжила она.
При этом Дрютен рассчитывает, что НАТО выступит в роли посредника, так как механизма исключения стран из блока не существует.
В заключение автор заявила, что в обозримом будущем не стоит ждать снижения напряженности, и подчеркнула, что малейшая оплошность может привести НАТО к "пределу возможностей".
Союзники по НАТО — Греция и Турция — неоднократно оказывались на грани вооруженного конфликта из-за территориальных споров. Новый виток напряженности начался 23 августа, когда Афины, по данным Анкары, задействовали ЗРК С-300 российского производства для нацеливания на истребители F-16 во время выполнения миссии НАТО. Греция это отрицает.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил соседней стране тяжелыми последствиями в случае дальнейшей эскалации, припомнив резню в Смирне (современный Измир) столетней давности.
В Анкаре заявляли, что ожидают объективности от НАТО в связи с инцидентом. По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, Афины игнорируют международное право, добрососедские отношения и дружбу. В свою очередь, МИД Греции заявил, что турецкие официальные лица подрывают сплоченность НАТО.