https://ria.ru/20220920/uzbekstan-1818050857.html
Узбекистан возобновил автобусное сообщение с Пермью
Узбекистан возобновил автобусное сообщение с Пермью - РИА Новости, 20.09.2022
Узбекистан возобновил автобусное сообщение с Пермью
Регулярное автобусное сообщение из Ташкента в Пермь восстановлено с 20 сентября после более чем двухлетней паузы из-за пандемии, сообщает в четверг пресс-служба РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T10:23
2022-09-20T10:23
2022-09-20T10:23
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ТАШКЕНТ, 20 сен — РИА Новости. Регулярное автобусное сообщение из Ташкента в Пермь восстановлено с 20 сентября после более чем двухлетней паузы из-за пандемии, сообщает в четверг пресс-служба автовокзала столицы Узбекистана.По данным пресс-службы, рейсы будут отправляться в 17.25 (15.25 мск) по вторникам и субботам. Стоимость билета в одну сторону — 905 тысяч сумов (почти пять тысяч рублей), время в пути — около 34 часов.Ранее минтранс Узбекистана информировал, что в ближайшем будущем планируется поэтапно восстановить регулярные перевозки в Уфу, а также запустить новые — в Краснодар.Автобусное сообщение с Москвой, Казанью, Санкт-Петербургом, Новосибирском и Омском после двухлетней паузы было восстановлено 18 июля, а через месяц — с Нижним Новгородом.
https://ria.ru/20211126/uzbekistan-1760487845.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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узбекистан, пермь, ташкент, новости - туризм, туризм, россия
Туризм, Узбекистан, Пермь, Ташкент, Новости - Туризм, Туризм, Россия
Узбекистан возобновил автобусное сообщение с Пермью
Регулярное автобусное сообщение из Ташкента в Пермь возобновилось с 20 сентября