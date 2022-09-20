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Узбекистан возобновил автобусное сообщение с Пермью

Узбекистан возобновил автобусное сообщение с Пермью - РИА Новости, 20.09.2022

Узбекистан возобновил автобусное сообщение с Пермью

Регулярное автобусное сообщение из Ташкента в Пермь восстановлено с 20 сентября после более чем двухлетней паузы из-за пандемии, сообщает в четверг пресс-служба РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T10:23

2022-09-20T10:23

2022-09-20T10:23

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ТАШКЕНТ, 20 сен — РИА Новости. Регулярное автобусное сообщение из Ташкента в Пермь восстановлено с 20 сентября после более чем двухлетней паузы из-за пандемии, сообщает в четверг пресс-служба автовокзала столицы Узбекистана.По данным пресс-службы, рейсы будут отправляться в 17.25 (15.25 мск) по вторникам и субботам. Стоимость билета в одну сторону — 905 тысяч сумов (почти пять тысяч рублей), время в пути — около 34 часов.Ранее минтранс Узбекистана информировал, что в ближайшем будущем планируется поэтапно восстановить регулярные перевозки в Уфу, а также запустить новые — в Краснодар.Автобусное сообщение с Москвой, Казанью, Санкт-Петербургом, Новосибирском и Омском после двухлетней паузы было восстановлено 18 июля, а через месяц — с Нижним Новгородом.

https://ria.ru/20211126/uzbekistan-1760487845.html

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Ольга Кабанова

узбекистан, пермь, ташкент, новости - туризм, туризм, россия