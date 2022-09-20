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Узбекистан возобновил автобусное сообщение с Пермью - РИА Новости, 20.09.2022
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Туризм
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Узбекистан возобновил автобусное сообщение с Пермью
Узбекистан возобновил автобусное сообщение с Пермью - РИА Новости, 20.09.2022
Узбекистан возобновил автобусное сообщение с Пермью
Регулярное автобусное сообщение из Ташкента в Пермь восстановлено с 20 сентября после более чем двухлетней паузы из-за пандемии, сообщает в четверг пресс-служба РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T10:23
2022-09-20T10:23
туризм
узбекистан
пермь
ташкент
новости - туризм
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россия
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ТАШКЕНТ, 20 сен — РИА Новости. Регулярное автобусное сообщение из Ташкента в Пермь восстановлено с 20 сентября после более чем двухлетней паузы из-за пандемии, сообщает в четверг пресс-служба автовокзала столицы Узбекистана.По данным пресс-службы, рейсы будут отправляться в 17.25 (15.25 мск) по вторникам и субботам. Стоимость билета в одну сторону — 905 тысяч сумов (почти пять тысяч рублей), время в пути — около 34 часов.Ранее минтранс Узбекистана информировал, что в ближайшем будущем планируется поэтапно восстановить регулярные перевозки в Уфу, а также запустить новые — в Краснодар.Автобусное сообщение с Москвой, Казанью, Санкт-Петербургом, Новосибирском и Омском после двухлетней паузы было восстановлено 18 июля, а через месяц — с Нижним Новгородом.
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узбекистан, пермь, ташкент, новости - туризм, туризм, россия
Туризм, Узбекистан, Пермь, Ташкент, Новости - Туризм, Туризм, Россия
10:23 20.09.2022
 
Узбекистан возобновил автобусное сообщение с Пермью

Регулярное автобусное сообщение из Ташкента в Пермь возобновилось с 20 сентября

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкГорода мира. Ташкент
Города мира. Ташкент - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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ТАШКЕНТ, 20 сен — РИА Новости. Регулярное автобусное сообщение из Ташкента в Пермь восстановлено с 20 сентября после более чем двухлетней паузы из-за пандемии, сообщает в четверг пресс-служба автовокзала столицы Узбекистана.
По данным пресс-службы, рейсы будут отправляться в 17.25 (15.25 мск) по вторникам и субботам. Стоимость билета в одну сторону — 905 тысяч сумов (почти пять тысяч рублей), время в пути — около 34 часов.
Ранее минтранс Узбекистана информировал, что в ближайшем будущем планируется поэтапно восстановить регулярные перевозки в Уфу, а также запустить новые — в Краснодар.
Автобусное сообщение с Москвой, Казанью, Санкт-Петербургом, Новосибирском и Омском после двухлетней паузы было восстановлено 18 июля, а через месяц — с Нижним Новгородом.
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