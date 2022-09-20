https://ria.ru/20220920/ukraina-1818226422.html
Союзные силы на Украине противостоят целому блоку НАТО, заявил Пасечник
Союзные силы на Украине противостоят целому блоку НАТО, заявил Пасечник - РИА Новости, 20.09.2022
Союзные силы на Украине противостоят целому блоку НАТО, заявил Пасечник
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что сейчас бойцы республики вместе с российской армией противостоят не одной Украине, а целому блоку РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T17:27
2022-09-20T17:27
2022-09-20T17:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
нато
леонид пасечник
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794225242_0:293:3110:2042_1920x0_80_0_0_b53f0b323aa36f2653519c156220b0e6.jpg
ЛУГАНСК, 20 сен - РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что сейчас бойцы республики вместе с российской армией противостоят не одной Украине, а целому блоку стран НАТО, силы ЛНР не позволят противнику сломать их."Сейчас наши бойцы вместе с российской армией противостоят не одной Украине, а целому блоку стран НАТО с серьезным вооружением и финансированием. Но мы не позволим противнику сломать нас. Наша сила – в единстве и вере в светлое будущее!" - заявил Пасечник в своем Telegram-канале.Референдум о вхождении ЛНР в состав РФ состоится 23-27 сентября.
https://ria.ru/20220902/nato-1813888131.html
украина
россия
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794225242_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e817e81aefcb601169adc8032963a4f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, нато, леонид пасечник, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, НАТО, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:27 20.09.2022 (обновлено: 17:38 20.09.2022)
Союзные силы на Украине противостоят целому блоку НАТО, заявил Пасечник
Пасечник заявил, что силы России, ДНР и ЛНР противостоят не Украине, а всему блоку НАТО