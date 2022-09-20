https://ria.ru/20220920/ukraina-1818226422.html

Союзные силы на Украине противостоят целому блоку НАТО, заявил Пасечник

Союзные силы на Украине противостоят целому блоку НАТО, заявил Пасечник - РИА Новости, 20.09.2022

Союзные силы на Украине противостоят целому блоку НАТО, заявил Пасечник

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что сейчас бойцы республики вместе с российской армией противостоят не одной Украине, а целому блоку РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T17:27

2022-09-20T17:27

2022-09-20T17:38

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

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леонид пасечник

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 20 сен - РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что сейчас бойцы республики вместе с российской армией противостоят не одной Украине, а целому блоку стран НАТО, силы ЛНР не позволят противнику сломать их."Сейчас наши бойцы вместе с российской армией противостоят не одной Украине, а целому блоку стран НАТО с серьезным вооружением и финансированием. Но мы не позволим противнику сломать нас. Наша сила – в единстве и вере в светлое будущее!" - заявил Пасечник в своем Telegram-канале.Референдум о вхождении ЛНР в состав РФ состоится 23-27 сентября.

https://ria.ru/20220902/nato-1813888131.html

украина

россия

луганская народная республика

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Кирилл Волков

в мире, украина, россия, нато, леонид пасечник, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр