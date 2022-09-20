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Союзные силы на Украине противостоят целому блоку НАТО, заявил Пасечник - РИА Новости, 20.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/ukraina-1818226422.html
Союзные силы на Украине противостоят целому блоку НАТО, заявил Пасечник
Союзные силы на Украине противостоят целому блоку НАТО, заявил Пасечник - РИА Новости, 20.09.2022
Союзные силы на Украине противостоят целому блоку НАТО, заявил Пасечник
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что сейчас бойцы республики вместе с российской армией противостоят не одной Украине, а целому блоку РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T17:27
2022-09-20T17:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
нато
леонид пасечник
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 20 сен - РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что сейчас бойцы республики вместе с российской армией противостоят не одной Украине, а целому блоку стран НАТО, силы ЛНР не позволят противнику сломать их."Сейчас наши бойцы вместе с российской армией противостоят не одной Украине, а целому блоку стран НАТО с серьезным вооружением и финансированием. Но мы не позволим противнику сломать нас. Наша сила – в единстве и вере в светлое будущее!" - заявил Пасечник в своем Telegram-канале.Референдум о вхождении ЛНР в состав РФ состоится 23-27 сентября.
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в мире, украина, россия, нато, леонид пасечник, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, НАТО, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:27 20.09.2022 (обновлено: 17:38 20.09.2022)
 
Союзные силы на Украине противостоят целому блоку НАТО, заявил Пасечник

Пасечник заявил, что силы России, ДНР и ЛНР противостоят не Украине, а всему блоку НАТО

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкТанк Т-80 народной милиции ЛНР
Танк Т-80 народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Танк Т-80 народной милиции ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 20 сен - РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что сейчас бойцы республики вместе с российской армией противостоят не одной Украине, а целому блоку стран НАТО, силы ЛНР не позволят противнику сломать их.
"Сейчас наши бойцы вместе с российской армией противостоят не одной Украине, а целому блоку стран НАТО с серьезным вооружением и финансированием. Но мы не позволим противнику сломать нас. Наша сила – в единстве и вере в светлое будущее!" - заявил Пасечник в своем Telegram-канале.
Референдум о вхождении ЛНР в состав РФ состоится 23-27 сентября.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияНАТОЛеонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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