https://ria.ru/20220920/tsentry-1818082744.html

В Ивановской области в этом году начнут работать 24 центра "Точка роста"

В Ивановской области в этом году начнут работать 24 центра "Точка роста" - РИА Новости, 20.09.2022

В Ивановской области в этом году начнут работать 24 центра "Точка роста"

В рамках национального проекта "Образование" в Ивановской области до конца года начнут работать еще 24 центра естественнонаучной и технологической... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T12:00

2022-09-20T12:00

2022-09-20T12:00

ивановская область

станислав воскресенский

юрьевецкий район

приволжский район

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ИВАНОВО, 20 сен – РИА Новости. В рамках национального проекта "Образование" в Ивановской области до конца года начнут работать еще 24 центра естественнонаучной и технологической направленности "Точка роста", сообщил РИА Новости представитель регионального правительства."В настоящее время уже запущены 15 таких образовательных центров. Марафон открытий "Точек роста" стартовал 1 сентября. В День знаний центры заработали в 10 учебных заведениях, расположенных в сельской местности и малых городах", - сказал собеседник агентства.Далее в первые две недели сентября образовательные центры также начали работать на базе школы №1 Юрьевецкого района, Толпыгинской школы Приволжского района, школы №10 города Вичуги, школы №3 города Заволжска и школы №1 в Наволоках. Всего в сентябре заработали 15 таких центров в сельской местности и малых городах Ивановской области, добавили в пресс-службе."Для развития технических способностей детей в регионе создают Кванториумы, открывают инженерные классы в школах. Наиболее активно развивается сеть центров естественнонаучной и технологической направленности "Точка роста". "За последние три года мы уже создали 79 таких пространств", - привели в пресс-службе слова главы региона Станислава Воскресенского.В пресс-службе отметили, что в 2023 году "Точки роста" появятся еще на базе 24 школ из 17 муниципалитетов, в том числе в 23 малокомплектных школах.

https://ria.ru/20220919/avtobus-1817846607.html

юрьевецкий район

приволжский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

станислав воскресенский, юрьевецкий район, приволжский район