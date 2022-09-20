Рейтинг@Mail.ru
В Ивановской области в этом году начнут работать 24 центра "Точка роста" - РИА Новости, 20.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ивановская область
Ивановская область
https://ria.ru/20220920/tsentry-1818082744.html
В Ивановской области в этом году начнут работать 24 центра "Точка роста"
В Ивановской области в этом году начнут работать 24 центра "Точка роста" - РИА Новости, 20.09.2022
В Ивановской области в этом году начнут работать 24 центра "Точка роста"
В рамках национального проекта "Образование" в Ивановской области до конца года начнут работать еще 24 центра естественнонаучной и технологической... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T12:00
2022-09-20T12:00
ивановская область
станислав воскресенский
юрьевецкий район
приволжский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754739218_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_ab6f1fa33c82841246516d7fe2b38f3b.jpg
ИВАНОВО, 20 сен – РИА Новости. В рамках национального проекта "Образование" в Ивановской области до конца года начнут работать еще 24 центра естественнонаучной и технологической направленности "Точка роста", сообщил РИА Новости представитель регионального правительства."В настоящее время уже запущены 15 таких образовательных центров. Марафон открытий "Точек роста" стартовал 1 сентября. В День знаний центры заработали в 10 учебных заведениях, расположенных в сельской местности и малых городах", - сказал собеседник агентства.Далее в первые две недели сентября образовательные центры также начали работать на базе школы №1 Юрьевецкого района, Толпыгинской школы Приволжского района, школы №10 города Вичуги, школы №3 города Заволжска и школы №1 в Наволоках. Всего в сентябре заработали 15 таких центров в сельской местности и малых городах Ивановской области, добавили в пресс-службе."Для развития технических способностей детей в регионе создают Кванториумы, открывают инженерные классы в школах. Наиболее активно развивается сеть центров естественнонаучной и технологической направленности "Точка роста". "За последние три года мы уже создали 79 таких пространств", - привели в пресс-службе слова главы региона Станислава Воскресенского.В пресс-службе отметили, что в 2023 году "Точки роста" появятся еще на базе 24 школ из 17 муниципалитетов, в том числе в 23 малокомплектных школах.
https://ria.ru/20220919/avtobus-1817846607.html
юрьевецкий район
приволжский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754739218_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6b53ee7518ecdeb21496eff64bbe666.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
станислав воскресенский, юрьевецкий район, приволжский район
Ивановская область, Станислав Воскресенский, Юрьевецкий район, Приволжский район
12:00 20.09.2022
 

В Ивановской области в этом году начнут работать 24 центра "Точка роста"

© РИА Новости / Михаил ФомичевУрок информационных технологий
Урок информационных технологий - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Урок информационных технологий
Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 20 сен – РИА Новости. В рамках национального проекта "Образование" в Ивановской области до конца года начнут работать еще 24 центра естественнонаучной и технологической направленности "Точка роста", сообщил РИА Новости представитель регионального правительства.
"В настоящее время уже запущены 15 таких образовательных центров. Марафон открытий "Точек роста" стартовал 1 сентября. В День знаний центры заработали в 10 учебных заведениях, расположенных в сельской местности и малых городах", - сказал собеседник агентства.
Далее в первые две недели сентября образовательные центры также начали работать на базе школы №1 Юрьевецкого района, Толпыгинской школы Приволжского района, школы №10 города Вичуги, школы №3 города Заволжска и школы №1 в Наволоках. Всего в сентябре заработали 15 таких центров в сельской местности и малых городах Ивановской области, добавили в пресс-службе.
"Для развития технических способностей детей в регионе создают Кванториумы, открывают инженерные классы в школах. Наиболее активно развивается сеть центров естественнонаучной и технологической направленности "Точка роста". "За последние три года мы уже создали 79 таких пространств", - привели в пресс-службе слова главы региона Станислава Воскресенского.
В пресс-службе отметили, что в 2023 году "Точки роста" появятся еще на базе 24 школ из 17 муниципалитетов, в том числе в 23 малокомплектных школах.

Читайте также:

 
Ивановская областьСтанислав ВоскресенскийЮрьевецкий районПриволжский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала