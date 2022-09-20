https://ria.ru/20220920/tribunal-1818122773.html

Боррель выступил за трибунал над россиянами за действия на Украине

Боррель выступил за трибунал над россиянами за действия на Украине - РИА Новости, 20.09.2022

Боррель выступил за трибунал над россиянами за действия на Украине

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что поддерживает идею создания трибунала над россиянами за их действия на Украине. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T13:38

2022-09-20T13:38

2022-09-20T14:36

специальная военная операция на украине

в мире

жозеп боррель

евросоюз

украина

россия

международный уголовный суд

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что поддерживает идею создания трибунала над россиянами за их действия на Украине.Комментируя возможность создания трибунала в интервью изданию Politico, он говорит о россиянах, однако о совершающих военные преступления украинцах предпочел не упомянуть. При этом глава евродипломатии не уточнил, кто именно среди россиян, по его представлению, должен пойти под трибунал."Мы выступаем за то, чтобы привлечь россиян к ответственности за то, что они сделали. И поскольку Россия и Украина не являются участниками Международного уголовного суда, возможно, было бы хорошей идеей поискать специальную юрисдикцию", - отметил Боррель в интервью изданию Politico.Это не первое скандальное заявление главы европейской дипломатии. Ранее критику вызвал его комментарий в Twitter о событиях на Украине - "эта война должна быть выиграна на поле боя". Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова Борреля, предположив, что в ЕС в скором времени ликвидируют должность главного дипломата, "потому что ЕС уже своей внешней политики практически не имеет, целиком солидаризируясь с теми подходами, которые навязывают США".Ранее в генпрокуратуре Украины заявляли, что в стране уже работают миссия представителей французской жандармерии и медицинской службы вооруженных сил Французской Республики, представители офиса прокурора Международного уголовного суда, а также эксперты-криминалисты из Словакии. Посол Украины в Вашингтоне заявила, что США помогают Киеву подготавливать уголовные дела, а также расследования на международном уровне в отношении россиян.При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины и напоминает, что не является участницей Международного уголовного суда.

https://ria.ru/20220915/kitay-1817128658.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, жозеп боррель, евросоюз, украина, россия, международный уголовный суд