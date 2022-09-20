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Байден предложил на пост посла в России главу дипмиссии в Армении Трейси - РИА Новости, 20.09.2022
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Байден предложил на пост посла в России главу дипмиссии в Армении Трейси
Байден предложил на пост посла в России главу дипмиссии в Армении Трейси - РИА Новости, 20.09.2022
Байден предложил на пост посла в России главу дипмиссии в Армении Трейси
Президент США Джо Байден выдвинул на должность посла в России кадровую сотрудницу госдепартамента Линн Трейси, которая возглавляет дипмиссию в Армении, сообщил... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T22:05
2022-09-20T22:10
в мире
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армения
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 20 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден выдвинул на должность посла в России кадровую сотрудницу госдепартамента Линн Трейси, которая возглавляет дипмиссию в Армении, сообщил Белый дом."Сегодня президент Джо Байден объявил о намерении назначить следующих лиц для службы в качестве ключевых лидеров своей администрации... Линн М. Трейси, кандидат на должность чрезвычайного и полномочного посла в Российской Федерации", - сказано в пресс-релизе.Предлагаемые президентом кандидатуры послов проходят утверждение в сенате с публичными слушаниями и должны быть согласованы с принимающей стороной.Предыдущий посол Джон Салливан недавно досрочно завершил командировку, продлившуюся почти три года, из-за тяжелой болезни и смерти жены.Трейси станет первой в истории женщиной на этой должности.Она владеет русским языком и уже работала в Москве – в 2014-2017 годах занимала пост заместителя главы дипломатической миссии.В 2012-2014 годах Трейси была заместителем помощника госсекретаря по Центральной Азии, а в 2010-2011 годах служила замглавы миссии в Туркмении. За работу в консульстве США в пакистанском Пешаваре Трейси получила ведомственную награду "за героизм". Ее прочие зарубежные командировки включали Казахстан, Киргизию и Афганистан.
https://ria.ru/20220916/sanktsii-1817148279.html
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в мире, россия, армения, сша, джо байден, джон салливан
В мире, Россия, Армения, США, Джо Байден, Джон Салливан
22:05 20.09.2022 (обновлено: 22:10 20.09.2022)
 
Байден предложил на пост посла в России главу дипмиссии в Армении Трейси

Байден предложил на пост посла в России Линн Трейси, возглавляющую дипмиссию в Армении

CC0 / Public domain / Американский дипломат Линн Трейси
Американский дипломат Линн Трейси - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
CC0 / Public domain /
Американский дипломат Линн Трейси. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден выдвинул на должность посла в России кадровую сотрудницу госдепартамента Линн Трейси, которая возглавляет дипмиссию в Армении, сообщил Белый дом.
"Сегодня президент Джо Байден объявил о намерении назначить следующих лиц для службы в качестве ключевых лидеров своей администрации... Линн М. Трейси, кандидат на должность чрезвычайного и полномочного посла в Российской Федерации", - сказано в пресс-релизе.
Предлагаемые президентом кандидатуры послов проходят утверждение в сенате с публичными слушаниями и должны быть согласованы с принимающей стороной.
Предыдущий посол Джон Салливан недавно досрочно завершил командировку, продлившуюся почти три года, из-за тяжелой болезни и смерти жены.
Трейси станет первой в истории женщиной на этой должности.
Она владеет русским языком и уже работала в Москве – в 2014-2017 годах занимала пост заместителя главы дипломатической миссии.
В 2012-2014 годах Трейси была заместителем помощника госсекретаря по Центральной Азии, а в 2010-2011 годах служила замглавы миссии в Туркмении. За работу в консульстве США в пакистанском Пешаваре Трейси получила ведомственную награду "за героизм". Ее прочие зарубежные командировки включали Казахстан, Киргизию и Афганистан.

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В миреРоссияАрменияСШАДжо БайденДжон Салливан
 
 
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