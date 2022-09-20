https://ria.ru/20220920/sobor-1818227201.html

Главный собор Александро-Невской лавры в декабре закроют на реставрацию

Главный собор Александро-Невской лавры в декабре закроют на реставрацию - РИА Новости, 20.09.2022

Главный собор Александро-Невской лавры в декабре закроют на реставрацию

Главный собор Александро-Невской лавры в Петербурге – Троицкий собор – закроют для посетителей в начале декабря на реставрацию, которая займет три года, заявил... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T17:28

2022-09-20T17:28

2022-09-20T17:28

религия

александр невский

санкт-петербург

санкт-петербургская митрополия

религия

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Главный собор Александро-Невской лавры в Петербурге – Троицкий собор – закроют для посетителей в начале декабря на реставрацию, которая займет три года, заявил РИА Новости помощник наместника лавры по реставрации и сохранению объектов культурного наследия, заместитель епархиального архитектора Санкт-Петербургской митрополии Алексей Одинцов."Троицкий собор закроют на реставрацию для посетителей ориентировочно в первых числах декабря этого года. Будем стремиться, чтобы это случилось раньше. Слишком затянутый процесс вхождения в реставрацию может вести к тому, что она будет вестись излишне расслаблено. У нас есть контрактные сроки (реставрации – ред.) – три года. Мы в них укладываемся. Есть надежда, что собор будет сделан и раньше. Это зависит от добросовестности все сторон", - сказал Одинцов.По его словам, на время реставрации мощи святого Александра Невского для поклонения будут либо переставлены в храм Александра Невского – это второй этаж Благовещенской церкви, либо в Федоровский храм."Там, скорее всего, будет вся рака, в ней не только мощи Александра Невского. То есть все святыни Троицкого собора будут перенесены туда", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20220828/film-1812698059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

александр невский, санкт-петербург, санкт-петербургская митрополия, религия