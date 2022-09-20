10:59 20.09.2022 (обновлено: 11:14 20.09.2022)
Слуцкий еще не получил американскую визу для участия в сессии ГА ООН
Лидер ЛДПР Слуцкий еще не получил американскую визу для участия в сессии Генассамблеи ООН
© РИА Новости / пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ, председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ, председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий . Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам и член российской делегации на Генассамблею ООН Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что еще не получил американскую визу для участия в сессии высокого уровня.
Неделя высокого уровня пройдет 20-26 сентября в Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН. Российскую делегацию на мероприятии возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Нет еще", - ответил Слуцкий на вопрос, получил ли он американскую визу.
Говоря о перспективах получить ее в ближайшее время, политик добавил: "сложно судить".
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что многим членам делегации России по-прежнему не выданы визы для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Визы получили глава МИД Сергей Лавров, его заместитель Сергей Вершинин, Мария Захарова, глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, а также ряд сопровождающих лиц.