https://ria.ru/20220920/slutskiy-1818061584.html

Слуцкий еще не получил американскую визу для участия в сессии ГА ООН

Слуцкий еще не получил американскую визу для участия в сессии ГА ООН - РИА Новости, 20.09.2022

Слуцкий еще не получил американскую визу для участия в сессии ГА ООН

Глава комитета Госдумы по международным делам и член российской делегации на Генассамблею ООН Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что еще не получил... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T10:59

2022-09-20T10:59

2022-09-20T11:14

леонид слуцкий (политик)

оон

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам и член российской делегации на Генассамблею ООН Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что еще не получил американскую визу для участия в сессии высокого уровня.Неделя высокого уровня пройдет 20-26 сентября в Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН. Российскую делегацию на мероприятии возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров."Нет еще", - ответил Слуцкий на вопрос, получил ли он американскую визу.Говоря о перспективах получить ее в ближайшее время, политик добавил: "сложно судить".Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что многим членам делегации России по-прежнему не выданы визы для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Визы получили глава МИД Сергей Лавров, его заместитель Сергей Вершинин, Мария Захарова, глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, а также ряд сопровождающих лиц.

https://ria.ru/20220920/lavrov-1818056120.html

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Влада Копылова

леонид слуцкий (политик), оон, россия, политика, сша