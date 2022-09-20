https://ria.ru/20220920/sklad-1818058887.html

Крупный пожар на складе под Петербургом локализовали

Крупный пожар на складе под Петербургом локализовали - РИА Новости, 20.09.2022

Крупный пожар на складе под Петербургом локализовали

Крупный пожар на складе под Санкт-Петербургом удалось локализовать на площади в тысячу квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T10:47

2022-09-20T10:47

2022-09-20T10:47

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Крупный пожар на складе под Санкт-Петербургом удалось локализовать на площади в тысячу квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 10.24 пожар на складе локализован на площади 1000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Ранее сообщалось, что в складском здании в поселке Шушары Пушкинского района на юге Петербурга происходит горение на площади в 1000 квадратных метров, сведения о пострадавших не поступали.

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)