https://ria.ru/20220920/sklad-1818058887.html
Крупный пожар на складе под Петербургом локализовали
Крупный пожар на складе под Петербургом локализовали - РИА Новости, 20.09.2022
Крупный пожар на складе под Петербургом локализовали
Крупный пожар на складе под Санкт-Петербургом удалось локализовать на площади в тысячу квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T10:47
2022-09-20T10:47
2022-09-20T10:47
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Крупный пожар на складе под Санкт-Петербургом удалось локализовать на площади в тысячу квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 10.24 пожар на складе локализован на площади 1000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Ранее сообщалось, что в складском здании в поселке Шушары Пушкинского района на юге Петербурга происходит горение на площади в 1000 квадратных метров, сведения о пострадавших не поступали.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Крупный пожар на складе под Петербургом локализовали
Крупный пожар на складе в поселке Шушары под Петербургом локализовали
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Крупный пожар на складе под Санкт-Петербургом удалось локализовать на площади в тысячу квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 10.24 пожар на складе локализован на площади 1000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в складском здании в поселке Шушары Пушкинского района на юге Петербурга происходит горение на площади в 1000 квадратных метров, сведения о пострадавших не поступали.