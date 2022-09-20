https://ria.ru/20220920/shapsha-1817224913.html

Биография Владислава Шапши

Биография Владислава Шапши - РИА Новости, 20.09.2022

Биография Владислава Шапши

Губернатор Калужской области Владислав Валерьевич Шапша родился 20 сентября 1972 года в Обнинске Калужской области. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T03:17

2022-09-20T03:17

2022-09-20T03:17

справки

владислав шапша

обнинск

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Губернатор Калужской области Владислав Валерьевич Шапша родился 20 сентября 1972 года в Обнинске Калужской области.В 1995 году окончил Обнинский институт атомной энергетики по специальности "Прикладная математика" с присвоением квалификации инженера-математика. В 2003 году окончил Государственный университет управления по специальности "Государственное и муниципальное управление". В 2018 году прошел профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации по программе "Развитие региональных команд".С 1994 по 1995 год работал специалистом Центра занятости населения города Обнинска.С 1995 по 1997 годы проходил срочную военную службу на флоте в городе Североморск (Мурманская область).В 1997-2000 годах работал на разных должностях в Обнинском городском отделе департамента федеральной государственной службы занятости населения по Калужской области.В 2001-2002 годах – заместитель директора Обнинского городского центра занятости населения.С 2002 по 2004 год – консультант вице-губернатора Калужской области и консультант заместителя губернатора Калужской области.С 2004 по 2006 год – исполнительный директор некоммерческого партнерства "Ока", исполнительный директор областной газеты "Знамя". С 2006 по 2010 год – управляющий делами администрации города Обнинска.С 2010 по 2015 год был заместителем главы администрации города Обнинска по вопросам управления делами.С 2015 по 2020 год – глава администрации городского округа "Город Обнинск".13 февраля 2020 года назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области. По итогам выборов губернатора Калужской области, прошедших 11-13 сентября 2020 года, получил поддержку 71,19% избирателей.16 сентября 2020 года Владимир Шапша официально вступил в должность губернатора Калужской области. Член президиума Госсовета РФ.Секретарь калужского регионального отделения партии "Единая Россия". Женат, есть сын.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

обнинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, владислав шапша, обнинск