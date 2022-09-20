Рейтинг@Mail.ru
Биография Владислава Шапши - РИА Новости, 20.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220920/shapsha-1817224913.html
Биография Владислава Шапши
Биография Владислава Шапши - РИА Новости, 20.09.2022
Биография Владислава Шапши
Губернатор Калужской области Владислав Валерьевич Шапша родился 20 сентября 1972 года в Обнинске Калужской области. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T03:17
2022-09-20T03:17
справки
владислав шапша
обнинск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806475785_0:104:1280:824_1920x0_80_0_0_08a228b5b6aed4a2531b074f1b48e572.jpg
Губернатор Калужской области Владислав Валерьевич Шапша родился 20 сентября 1972 года в Обнинске Калужской области.В 1995 году окончил Обнинский институт атомной энергетики по специальности "Прикладная математика" с присвоением квалификации инженера-математика. В 2003 году окончил Государственный университет управления по специальности "Государственное и муниципальное управление". В 2018 году прошел профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации по программе "Развитие региональных команд".С 1994 по 1995 год работал специалистом Центра занятости населения города Обнинска.С 1995 по 1997 годы проходил срочную военную службу на флоте в городе Североморск (Мурманская область).В 1997-2000 годах работал на разных должностях в Обнинском городском отделе департамента федеральной государственной службы занятости населения по Калужской области.В 2001-2002 годах – заместитель директора Обнинского городского центра занятости населения.С 2002 по 2004 год – консультант вице-губернатора Калужской области и консультант заместителя губернатора Калужской области.С 2004 по 2006 год – исполнительный директор некоммерческого партнерства "Ока", исполнительный директор областной газеты "Знамя". С 2006 по 2010 год – управляющий делами администрации города Обнинска.С 2010 по 2015 год был заместителем главы администрации города Обнинска по вопросам управления делами.С 2015 по 2020 год – глава администрации городского округа "Город Обнинск".13 февраля 2020 года назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области. По итогам выборов губернатора Калужской области, прошедших 11-13 сентября 2020 года, получил поддержку 71,19% избирателей.16 сентября 2020 года Владимир Шапша официально вступил в должность губернатора Калужской области. Член президиума Госсовета РФ.Секретарь калужского регионального отделения партии "Единая Россия". Женат, есть сын.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
обнинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806475785_64:66:1114:853_1920x0_80_0_0_fe8921af79f55fc4a9e35f71ed3d035b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, владислав шапша, обнинск
Справки, Владислав Шапша, Обнинск
03:17 20.09.2022
 

Биография Владислава Шапши

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Калужской областиГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша
Читать ria.ru в
Губернатор Калужской области Владислав Валерьевич Шапша родился 20 сентября 1972 года в Обнинске Калужской области.
В 1995 году окончил Обнинский институт атомной энергетики по специальности "Прикладная математика" с присвоением квалификации инженера-математика. В 2003 году окончил Государственный университет управления по специальности "Государственное и муниципальное управление". В 2018 году прошел профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации по программе "Развитие региональных команд".
С 1994 по 1995 год работал специалистом Центра занятости населения города Обнинска.
С 1995 по 1997 годы проходил срочную военную службу на флоте в городе Североморск (Мурманская область).
В 1997-2000 годах работал на разных должностях в Обнинском городском отделе департамента федеральной государственной службы занятости населения по Калужской области.
В 2001-2002 годах – заместитель директора Обнинского городского центра занятости населения.
С 2002 по 2004 год – консультант вице-губернатора Калужской области и консультант заместителя губернатора Калужской области.
С 2004 по 2006 год – исполнительный директор некоммерческого партнерства "Ока", исполнительный директор областной газеты "Знамя".
С 2006 по 2010 год – управляющий делами администрации города Обнинска.
С 2010 по 2015 год был заместителем главы администрации города Обнинска по вопросам управления делами.
С 2015 по 2020 год – глава администрации городского округа "Город Обнинск".
13 февраля 2020 года назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области.
По итогам выборов губернатора Калужской области, прошедших 11-13 сентября 2020 года, получил поддержку 71,19% избирателей.
16 сентября 2020 года Владимир Шапша официально вступил в должность губернатора Калужской области.
Член президиума Госсовета РФ.
Секретарь калужского регионального отделения партии "Единая Россия".
Женат, есть сын.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиВладислав ШапшаОбнинск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала