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СМИ: США хотят дать Ташкенту и Душанбе находившиеся в Афганистане самолеты
СМИ: США хотят дать Ташкенту и Душанбе находившиеся в Афганистане самолеты - РИА Новости, 20.09.2022
СМИ: США хотят дать Ташкенту и Душанбе находившиеся в Афганистане самолеты
США рассматривают возможность передать Узбекистану и Таджикистану полсотни военных самолетов и вертолетов в обмен на помощь в борьбе с террористами в... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T03:53
2022-09-20T03:53
2022-09-20T05:34
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ВАШИНГТОН, 20 сен – РИА Новости. США рассматривают возможность передать Узбекистану и Таджикистану полсотни военных самолетов и вертолетов в обмен на помощь в борьбе с террористами в Афганистане, сообщило онлайн-издание Politico.Речь идет о машинах американского происхождения, на которых в прошлом году бежали в соседние страны афганские летчики, спасаясь от талибов.Согласно Politico, "Талибан"* требует от соседей вернуть легкие штурмовики и вертолеты, которыми США снабжали свергнутое правительство Афганистана.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, узбекистан, таджикистан, афганистан
В мире, США, Узбекистан, Таджикистан, Афганистан
03:53 20.09.2022 (обновлено: 05:34 20.09.2022)
СМИ: США хотят дать Ташкенту и Душанбе находившиеся в Афганистане самолеты
Politico: США хотят дать Ташкенту и Душанбе находившиеся в Афганистане военные самолеты