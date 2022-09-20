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СМИ: США хотят дать Ташкенту и Душанбе находившиеся в Афганистане самолеты - РИА Новости, 20.09.2022
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СМИ: США хотят дать Ташкенту и Душанбе находившиеся в Афганистане самолеты
СМИ: США хотят дать Ташкенту и Душанбе находившиеся в Афганистане самолеты - РИА Новости, 20.09.2022
СМИ: США хотят дать Ташкенту и Душанбе находившиеся в Афганистане самолеты
США рассматривают возможность передать Узбекистану и Таджикистану полсотни военных самолетов и вертолетов в обмен на помощь в борьбе с террористами в... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T03:53
2022-09-20T05:34
в мире
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узбекистан
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ВАШИНГТОН, 20 сен – РИА Новости. США рассматривают возможность передать Узбекистану и Таджикистану полсотни военных самолетов и вертолетов в обмен на помощь в борьбе с террористами в Афганистане, сообщило онлайн-издание Politico.Речь идет о машинах американского происхождения, на которых в прошлом году бежали в соседние страны афганские летчики, спасаясь от талибов.Согласно Politico, "Талибан"* требует от соседей вернуть легкие штурмовики и вертолеты, которыми США снабжали свергнутое правительство Афганистана.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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в мире, сша, узбекистан, таджикистан, афганистан
В мире, США, Узбекистан, Таджикистан, Афганистан
03:53 20.09.2022 (обновлено: 05:34 20.09.2022)
 
СМИ: США хотят дать Ташкенту и Душанбе находившиеся в Афганистане самолеты

Politico: США хотят дать Ташкенту и Душанбе находившиеся в Афганистане военные самолеты

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Samuel RuizКабул
Кабул - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Samuel Ruiz
Кабул. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 сен – РИА Новости. США рассматривают возможность передать Узбекистану и Таджикистану полсотни военных самолетов и вертолетов в обмен на помощь в борьбе с террористами в Афганистане, сообщило онлайн-издание Politico.
Речь идет о машинах американского происхождения, на которых в прошлом году бежали в соседние страны афганские летчики, спасаясь от талибов.
"План состоит в том, чтобы передать некоторое количество воздушных судов правительствам Узбекистана и Таджикистана в обмен на неформальное соглашение об углублении наших отношений в сфере безопасности в части охраны границ и контртерроризма", - сказано в публикации со ссылкой на неназванного чиновника.
Согласно Politico, "Талибан"* требует от соседей вернуть легкие штурмовики и вертолеты, которыми США снабжали свергнутое правительство Афганистана.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Американские военные на КПП аэропорта в Кабуле - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
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Небензя ответил на призыв США "скинуться" на восстановление Афганистана
 
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