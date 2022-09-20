https://ria.ru/20220920/samolety-1818016972.html

СМИ: США хотят дать Ташкенту и Душанбе находившиеся в Афганистане самолеты

СМИ: США хотят дать Ташкенту и Душанбе находившиеся в Афганистане самолеты - РИА Новости, 20.09.2022

СМИ: США хотят дать Ташкенту и Душанбе находившиеся в Афганистане самолеты

США рассматривают возможность передать Узбекистану и Таджикистану полсотни военных самолетов и вертолетов в обмен на помощь в борьбе с террористами в... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T03:53

2022-09-20T03:53

2022-09-20T05:34

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ВАШИНГТОН, 20 сен – РИА Новости. США рассматривают возможность передать Узбекистану и Таджикистану полсотни военных самолетов и вертолетов в обмен на помощь в борьбе с террористами в Афганистане, сообщило онлайн-издание Politico.Речь идет о машинах американского происхождения, на которых в прошлом году бежали в соседние страны афганские летчики, спасаясь от талибов.Согласно Politico, "Талибан"* требует от соседей вернуть легкие штурмовики и вертолеты, которыми США снабжали свергнутое правительство Афганистана.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220830/nebenzya-1813041361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, узбекистан, таджикистан, афганистан