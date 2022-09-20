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Булаев: сотни тысяч избирателей в России хотят голосовать на референдумах - РИА Новости, 20.09.2022
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Булаев: сотни тысяч избирателей в России хотят голосовать на референдумах
Булаев: сотни тысяч избирателей в России хотят голосовать на референдумах - РИА Новости, 20.09.2022
Булаев: сотни тысяч избирателей в России хотят голосовать на референдумах
Сотни тысяч избирателей, находящихся вынужденно в России, имеют желание проголосовать на референдумах по вхождению в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T18:45
2022-09-20T18:45
референдумы на освобожденных территориях
николай булаев
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
референдум в донбассе
в мире
украина
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Сотни тысяч избирателей, находящихся вынужденно в России, имеют желание проголосовать на референдумах по вхождению в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонский областях, заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев."Это немалое число граждан, сегодня находятся на территории России, вынуждено уехав со своего места, где они прожили всю жизнь, есть разные оценки, называются и от 2,9 миллиона человек, есть цифры, которые говорят о том, сколько граждан получило материальную поддержку на территории России - это около 900 тысяч граждан, мы считаем, что сегодня желание проголосовать изъявляют сотни тысяч избирателей", - заявил Булаев в эфире телеканала "Россия 24".Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.
https://ria.ru/20220920/referendumy-1818244073.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
запорожская область
херсонская область
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18:45 20.09.2022
 
Булаев: сотни тысяч избирателей в России хотят голосовать на референдумах

Булаев: сотни тысяч избирателей на территории России хотят проголосовать на референдумах

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Сотни тысяч избирателей, находящихся вынужденно в России, имеют желание проголосовать на референдумах по вхождению в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонский областях, заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев.
"Это немалое число граждан, сегодня находятся на территории России, вынуждено уехав со своего места, где они прожили всю жизнь, есть разные оценки, называются и от 2,9 миллиона человек, есть цифры, которые говорят о том, сколько граждан получило материальную поддержку на территории России - это около 900 тысяч граждан, мы считаем, что сегодня желание проголосовать изъявляют сотни тысяч избирателей", - заявил Булаев в эфире телеканала "Россия 24".
Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.

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