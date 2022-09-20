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В освобожденных городах будущее может быть только с Россией, заявил Турчак - РИА Новости, 20.09.2022
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В освобожденных городах будущее может быть только с Россией, заявил Турчак
В освобожденных городах будущее может быть только с Россией, заявил Турчак - РИА Новости, 20.09.2022
В освобожденных городах будущее может быть только с Россией, заявил Турчак
В составе Украины у жителей Донецка и Луганска, Мелитополя и других освобожденных городов нет будущего, оно может быть только с Россией, заявил секретарь... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T17:36
2022-09-20T17:43
в мире
андрей турчак
денис пушилин
леонид пасечник
донецк (днр)
украина
россия
единая россия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В составе Украины у жителей Донецка и Луганска, Мелитополя и других освобожденных городов нет будущего, оно может быть только с Россией, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак."В составе Украины у жителей Донецка и Луганска, Мелитополя и других освобожденных городов нет будущего, оно может быть только с Россией. На примере Харьковской области мы видим, какая судьба ждет людей при возвращении под контроль Киева", - приводят в пресс-службе партии слова Турчака.Он добавил, что за войсками России всегда идут строители, врачи, учителя - все, кто помогает налаживать мирную жизнь, а за войсками Украины идут карательные отряды."Даты референдума о вхождении ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей объявлены. Решение принято - жители этих регионов свой выбор сделают... Мы единый народ. И вместе мы остановим эту войну. Вместе мы обязательно победим", - подчеркнул Турчак.Он добавил, что главнее - обеспечить безопасность голосования. Именно поэтому референдум пройдёт в течение пяти дней и преимущественно в выездном формате. Вместе с онлайн голосованием это позволит минимизировать риски и даст людям возможность принять в нем участие.Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум в вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением.Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
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в мире, андрей турчак, денис пушилин, леонид пасечник, донецк (днр), украина, россия, единая россия, нато, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
В мире, Андрей Турчак, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Донецк (ДНР), Украина, Россия, Единая Россия, НАТО, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
17:36 20.09.2022 (обновлено: 17:43 20.09.2022)
 
В освобожденных городах будущее может быть только с Россией, заявил Турчак

Турчак: в составе Украины у жителей освобожденных городов нет будущего, оно с Россией

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСекретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак на пресс-конференции главы ДНР Дениса Пушилина в Донецке
Секретарь Генерального совета партии Единая Россия Андрей Турчак на пресс-конференции главы ДНР Дениса Пушилина в Донецке - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак на пресс-конференции главы ДНР Дениса Пушилина в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В составе Украины у жителей Донецка и Луганска, Мелитополя и других освобожденных городов нет будущего, оно может быть только с Россией, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
"В составе Украины у жителей Донецка и Луганска, Мелитополя и других освобожденных городов нет будущего, оно может быть только с Россией. На примере Харьковской области мы видим, какая судьба ждет людей при возвращении под контроль Киева", - приводят в пресс-службе партии слова Турчака.
Он добавил, что за войсками России всегда идут строители, врачи, учителя - все, кто помогает налаживать мирную жизнь, а за войсками Украины идут карательные отряды.
"Даты референдума о вхождении ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей объявлены. Решение принято - жители этих регионов свой выбор сделают... Мы единый народ. И вместе мы остановим эту войну. Вместе мы обязательно победим", - подчеркнул Турчак.
"Зная настроения людей, не сомневаюсь, что большинство проголосует за вхождение в состав России. Только так можно восстановить историческую справедливость и целостность русского мира", - приводят в пресс-службе партии слова Турчака.
Он добавил, что главнее - обеспечить безопасность голосования. Именно поэтому референдум пройдёт в течение пяти дней и преимущественно в выездном формате. Вместе с онлайн голосованием это позволит минимизировать риски и даст людям возможность принять в нем участие.
Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум в вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением.
Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

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