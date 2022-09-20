https://ria.ru/20220920/referendum-1818230402.html

В освобожденных городах будущее может быть только с Россией, заявил Турчак

В освобожденных городах будущее может быть только с Россией, заявил Турчак - РИА Новости, 20.09.2022

В освобожденных городах будущее может быть только с Россией, заявил Турчак

В составе Украины у жителей Донецка и Луганска, Мелитополя и других освобожденных городов нет будущего, оно может быть только с Россией, заявил секретарь... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T17:36

2022-09-20T17:36

2022-09-20T17:43

в мире

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денис пушилин

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В составе Украины у жителей Донецка и Луганска, Мелитополя и других освобожденных городов нет будущего, оно может быть только с Россией, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак."В составе Украины у жителей Донецка и Луганска, Мелитополя и других освобожденных городов нет будущего, оно может быть только с Россией. На примере Харьковской области мы видим, какая судьба ждет людей при возвращении под контроль Киева", - приводят в пресс-службе партии слова Турчака.Он добавил, что за войсками России всегда идут строители, врачи, учителя - все, кто помогает налаживать мирную жизнь, а за войсками Украины идут карательные отряды."Даты референдума о вхождении ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей объявлены. Решение принято - жители этих регионов свой выбор сделают... Мы единый народ. И вместе мы остановим эту войну. Вместе мы обязательно победим", - подчеркнул Турчак.Он добавил, что главнее - обеспечить безопасность голосования. Именно поэтому референдум пройдёт в течение пяти дней и преимущественно в выездном формате. Вместе с онлайн голосованием это позволит минимизировать риски и даст людям возможность принять в нем участие.Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум в вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением.Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://radiosputnik.ria.ru/20220920/referendum-1818224137.html

https://ria.ru/20220920/donbass-1818105315.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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