16:58 20.09.2022 (обновлено: 18:34 20.09.2022)
На референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсоне будут наблюдатели от России
Зампред ЦИК: на референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсоне будут наблюдатели от России
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРоссийские флаги на площади Ленина в центре Донецка
Российские флаги на площади Ленина в центре Донецка. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. На референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях будет много наблюдателей из России, в том числе и наблюдателей от Центральной избирательной комиссии РФ, заявил РИА Новости заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.
"Я думаю, что будет много наблюдателей из России, в том числе от Центральной избирательной комиссии, мы считаем, что наблюдатель имеет право быть", - сказал Булаев.
Также ранее председатель координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев заявил, что Общественная палата РФ и ассоциация "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) будут участвовать в общественном наблюдении на референдумах о присоединении к России ДНР и ЛНР вместе с местными общественными палатами.
Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.