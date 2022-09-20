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На референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсоне будут наблюдатели от России - РИА Новости, 20.09.2022
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На референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсоне будут наблюдатели от России
На референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсоне будут наблюдатели от России - РИА Новости, 20.09.2022
На референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсоне будут наблюдатели от России
На референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях будет много наблюдателей из России, в том числе и наблюдателей от Центральной избирательной... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T16:58
2022-09-20T18:34
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
цик рф
ситуация в днр и лнр
в мире
референдумы на освобожденных территориях
денис пушилин
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. На референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях будет много наблюдателей из России, в том числе и наблюдателей от Центральной избирательной комиссии РФ, заявил РИА Новости заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.Также ранее председатель координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев заявил, что Общественная палата РФ и ассоциация "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) будут участвовать в общественном наблюдении на референдумах о присоединении к России ДНР и ЛНР вместе с местными общественными палатами.Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.
https://radiosputnik.ria.ru/20220920/referendum-1818224137.html
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, цик рф, ситуация в днр и лнр, в мире, референдумы на освобожденных территориях, денис пушилин, референдум в донбассе, николай булаев
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, ЦИК РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР, В мире, Референдумы на освобожденных территориях, Денис Пушилин, Референдум в Донбассе, Николай Булаев
16:58 20.09.2022 (обновлено: 18:34 20.09.2022)
 
На референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсоне будут наблюдатели от России

Зампред ЦИК: на референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсоне будут наблюдатели от России

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРоссийские флаги на площади Ленина в центре Донецка
Российские флаги на площади Ленина в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Российские флаги на площади Ленина в центре Донецка. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. На референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях будет много наблюдателей из России, в том числе и наблюдателей от Центральной избирательной комиссии РФ, заявил РИА Новости заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.
"Я думаю, что будет много наблюдателей из России, в том числе от Центральной избирательной комиссии, мы считаем, что наблюдатель имеет право быть", - сказал Булаев.
Также ранее председатель координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев заявил, что Общественная палата РФ и ассоциация "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) будут участвовать в общественном наблюдении на референдумах о присоединении к России ДНР и ЛНР вместе с местными общественными палатами.
Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.
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РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЦИК РФСитуация в ДНР и ЛНРВ миреРеферендумы на освобожденных территорияхДенис ПушилинРеферендум в ДонбассеНиколай Булаев
 
 
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