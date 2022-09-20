https://ria.ru/20220920/referendum-1818211216.html

На референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсоне будут наблюдатели от России

На референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсоне будут наблюдатели от России - РИА Новости, 20.09.2022

На референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсоне будут наблюдатели от России

На референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях будет много наблюдателей из России, в том числе и наблюдателей от Центральной избирательной... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T16:58

2022-09-20T16:58

2022-09-20T18:34

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

цик рф

ситуация в днр и лнр

в мире

референдумы на освобожденных территориях

денис пушилин

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. На референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях будет много наблюдателей из России, в том числе и наблюдателей от Центральной избирательной комиссии РФ, заявил РИА Новости заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.Также ранее председатель координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев заявил, что Общественная палата РФ и ассоциация "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) будут участвовать в общественном наблюдении на референдумах о присоединении к России ДНР и ЛНР вместе с местными общественными палатами.Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.

https://radiosputnik.ria.ru/20220920/referendum-1818224137.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

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