https://ria.ru/20220920/referendum-1818203352.html

Референдум на освобожденных территориях пройдет с 23 по 27 сентября

Референдум на освобожденных территориях пройдет с 23 по 27 сентября - РИА Новости, 20.09.2022

Референдум на освобожденных территориях пройдет с 23 по 27 сентября

Голосования в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, по вопросу вхождения в состав России пройдут с 23 по 27... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T16:38

2022-09-20T16:38

2022-09-20T17:25

специальная военная операция на украине

запорожская область

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Голосования в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, по вопросу вхождения в состав России пройдут с 23 по 27 сентября."Сегодня я подписал положение о проведении референдума по вопросу территориальной принадлежности Запорожской области. Он пройдет с 23 по 27 сентября", — заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.При этом на участках голосование будет проходить 23 сентября, а в населенных пунктах, где их нет, оно продлится до 27 сентября. "Вынести на референдум следующий вопрос: Вы за выход Запорожской области из состава Украины, образование Запорожской областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации", — говорится в опубликованном в Telegram-канале Балицкого тексте документа.До него с сообщениями о голосовании выступили глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо. К ним ранее обратились местные общественные палаты и советы.При этом Пушилин попросил Владимира Путина о том, чтобы вхождение по результатам референдумов произошло как можно скорее.С инициативой незамедлительно организовать голосования о вхождении республик Донбасса в состав России накануне выступили общественные палаты ЛНР и ДНР. С такой просьбой они обратились к главам регионов. Сегодня о своих намерениях провести референдумы объявили власти Херсонской и Запорожской области. Подчеркивалось, что такое решение обезопасит территории и восстановит историческую справедливость. Это необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны киевского режима и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их суверенитет. Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. Независимость республик Донбасса также признали Южная Осетия, Абхазия, Сирия и КНДР.

https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

запорожская область