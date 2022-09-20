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Референдум на освобожденных территориях пройдет с 23 по 27 сентября - РИА Новости, 20.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/referendum-1818203352.html
Референдум на освобожденных территориях пройдет с 23 по 27 сентября
Референдум на освобожденных территориях пройдет с 23 по 27 сентября - РИА Новости, 20.09.2022
Референдум на освобожденных территориях пройдет с 23 по 27 сентября
Голосования в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, по вопросу вхождения в состав России пройдут с 23 по 27... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T16:38
2022-09-20T17:25
специальная военная операция на украине
запорожская область
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Голосования в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, по вопросу вхождения в состав России пройдут с 23 по 27 сентября."Сегодня я подписал положение о проведении референдума по вопросу территориальной принадлежности Запорожской области. Он пройдет с 23 по 27 сентября", — заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.При этом на участках голосование будет проходить 23 сентября, а в населенных пунктах, где их нет, оно продлится до 27 сентября. "Вынести на референдум следующий вопрос: Вы за выход Запорожской области из состава Украины, образование Запорожской областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации", — говорится в опубликованном в Telegram-канале Балицкого тексте документа.До него с сообщениями о голосовании выступили глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо. К ним ранее обратились местные общественные палаты и советы.При этом Пушилин попросил Владимира Путина о том, чтобы вхождение по результатам референдумов произошло как можно скорее.С инициативой незамедлительно организовать голосования о вхождении республик Донбасса в состав России накануне выступили общественные палаты ЛНР и ДНР. С такой просьбой они обратились к главам регионов. Сегодня о своих намерениях провести референдумы объявили власти Херсонской и Запорожской области. Подчеркивалось, что такое решение обезопасит территории и восстановит историческую справедливость. Это необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны киевского режима и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их суверенитет. Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. Независимость республик Донбасса также признали Южная Осетия, Абхазия, Сирия и КНДР.
https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область
16:38 20.09.2022 (обновлено: 17:25 20.09.2022)
 
Референдум на освобожденных территориях пройдет с 23 по 27 сентября

Глава Запорожской ВГА Балицкий объявил о референдуме в регионе с 23 по 27 сентября

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЖители Запорожья во время общенародного съезда по вопросу проведения референдума о вступлении в Россию в ДК Железнодорожников в Мелитополе
Жители Запорожья во время общенародного съезда по вопросу проведения референдума о вступлении в Россию в ДК Железнодорожников в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости
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Жители Запорожья во время общенародного съезда по вопросу проведения референдума о вступлении в Россию в ДК Железнодорожников в Мелитополе
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Голосования в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, по вопросу вхождения в состав России пройдут с 23 по 27 сентября.
"Сегодня я подписал положение о проведении референдума по вопросу территориальной принадлежности Запорожской области. Он пройдет с 23 по 27 сентября", — заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.
При этом на участках голосование будет проходить 23 сентября, а в населенных пунктах, где их нет, оно продлится до 27 сентября.
"Вынести на референдум следующий вопрос: Вы за выход Запорожской области из состава Украины, образование Запорожской областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации", — говорится в опубликованном в Telegram-канале Балицкого тексте документа.
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До него с сообщениями о голосовании выступили глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо. К ним ранее обратились местные общественные палаты и советы.
При этом Пушилин попросил Владимира Путина о том, чтобы вхождение по результатам референдумов произошло как можно скорее.
С инициативой незамедлительно организовать голосования о вхождении республик Донбасса в состав России накануне выступили общественные палаты ЛНР и ДНР. С такой просьбой они обратились к главам регионов. Сегодня о своих намерениях провести референдумы объявили власти Херсонской и Запорожской области.
Подчеркивалось, что такое решение обезопасит территории и восстановит историческую справедливость. Это необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны киевского режима и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их суверенитет. Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. Независимость республик Донбасса также признали Южная Осетия, Абхазия, Сирия и КНДР.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская область
 
 
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